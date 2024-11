Gesundheits- und Fitnesshersteller an vorderster Front der Produktentwicklung auf der 136. Canton Fair

GUANGZHOU, China, 1. November 2024 /PRNewswire/ -- Die laufende 136. chinesische Import- und Exportmesse (Canton Fair) hat in ihrer dritten Phase eine beeindruckende Palette von Gesundheits- und Fitnessprodukten präsentiert.

Angetrieben durch die steigende Nachfrage der Verbraucher nach einer kontinuierlichen Verbesserung der Lebensqualität entwickelt sich die Gesundheits- und Fitnesswirtschaft. Die Branche erlebt ein schnelles Wachstum der Verbraucher, die Wellness-Erlebnisse durch hochwertige und maßgeschneiderte Produkte für einen lebendigen Lebensstil suchen.

Hersteller entwickeln, um maßgeschneiderte Verbraucherbedürfnisse zu erfüllen

Angesichts des Fortschritts des chinesischen Produktionssektors präsentierten auf dieser Tagung eine Vielzahl von Ausstellern Produktinnovationen aus den Bereichen Outdoor-Touren und Entspannungsbedarf, Outdoor-Sport, Body Building und Shaping, Sportartikel, Indoor-Sport und mehr.

Shandong Relax Health Industry Co. Ltd. ist ein führender Hersteller von hochwertigen Fitness- und Rehabilitationsgeräten, der auf den letzten 24 Veranstaltungen der Canton Fair ausgestellt hat. Sie bieten über 600 Produkte aus mehr als 50 Fitness- und Wellness-Serien an. "Wir betrachten die Canton Fair als eine wichtige Plattform für die Förderung unserer Produkte. Wir stellen nicht nur einige unserer beliebten Produkte vor, sondern haben auch den Produktionsplan für unsere neuen Produkte auf die Eröffnung der Messe abgestimmt", sagte Jerry Jiang von der Abteilung für internationalen Handel des Unternehmens. In dieser Sitzung stellt Relax seine charakteristischen Produkte vor: das Laufband PK80 max-less, das 30 % Platz spart, und das kommerzielle Ellipsentrainergerät PP790, das 40 Widerstandsstufen und eine automatische Steigung für ein sicheres, vielseitiges Training bietet.

Das Unternehmen Zhejiang Rongshun Technology Co., Ltd. nimmt ebenfalls an der Canton Fair teil. hat sich mit seiner fortschrittlichen Laufbandtechnologie eine Nische auf dem Markt für intelligente Fitnessgeräte geschaffen. Rongshun wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Red Dot Award und dem IF Design Award, und verfügt über ein hochmodernes Laufband mit Infrarot-Ganganalyse, das durch nahtlose Konnektivität und effektives Trainingsfeedback das Benutzererlebnis optimiert.

Aussteller i nvestieren in s mart, c reative f itness e quipment i nnovation

Taishan Sports Industry Group Co, Ltd, hat sich einen Namen als führender Anbieter von Wettkampfsportgeräten, Kunstrasen und Fahrrädern aus Kohlefaser gemacht. Die fortschrittliche Rasentechnologie des Unternehmens, das seit langem bei großen internationalen Sportveranstaltungen im Einsatz ist, gewährleistet eine hervorragende Drainage und Haltbarkeit und setzt neue Maßstäbe für umweltfreundliche Sportgeräte.

Darüber hinaus investiert das Unternehmen als führender Hersteller in der Branche in die Entwicklung intelligenter Fitnessgeräte für intelligente Stadtparks. Sie kreieren auch alltägliche Fitnessprodukte, die von Sportgeräten inspiriert sind, die bei großen Veranstaltungen verwendet werden. Mit seiner hohen technologischen Kompetenz und Kreativität möchte das Unternehmen Fitness zu einem leicht zugänglichen Teil des täglichen Lebens machen und es den Menschen ermöglichen, jederzeit und überall mit dem Training zu beginnen.

Auf der Canton Fair werden stets die neuesten Trends präsentiert, wobei der Schwerpunkt auf Produkten liegt, die die Lebensqualität verbessern. Einkäufer haben die Möglichkeit, einzigartige Angebote von führenden Herstellern zu entdecken und Geschäftsmöglichkeiten mit Innovatoren im Bereich Gesundheits- und Fitnesstechnologie zu erkunden. Diese Fortschritte versprechen spannende Perspektiven sowohl für Enthusiasten als auch für Gelegenheitsnutzer.

