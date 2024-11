Les fabricants de produits de santé et de fitness à l'avant-garde du développement de produits lors de la 136e foire de Canton

GUANGZHOU, Chine, 1 novembre 2024 /PRNewswire/ -- La 136e Foire des importations et exportations de Chine (Foire de Canton) a présenté une gamme impressionnante de produits de santé et de remise en forme lors de sa troisième phase.

L'économie de la santé et de la forme physique est en train d'émerger sous l'impulsion d'une demande croissante des consommateurs en faveur d'une amélioration constante de la qualité de vie. Le secteur connaît une croissance rapide de sa base de consommateurs qui recherchent des expériences de bien-être grâce à des produits de haute qualité et sur mesure pour un mode de vie dynamique.

Les fabricants se développent pour répondre aux besoins spécifiques des consommateurs

Grâce aux progrès du secteur manufacturier chinois, cette session a permis à de nombreux exposants de présenter des innovations dans des produits tels que des articles de tourisme et de détente en plein air, des sports de plein air, des articles de musculation et de fitness, des articles de sport, des articles de sport d'intérieur et bien d'autres encore.

Shandong Relax Health Industry Co. Ltd, un fabricant de premier plan d'équipements de fitness et de rééducation haut de gamme, a participé aux 24 dernières sessions de la Foire de Canton. Ils proposent plus de 600 produits dans plus de 50 séries de produits de fitness et de bien-être. « Nous considérons la foire de Canton comme une plate-forme cruciale pour la promotion de nos produits. Outre la présentation de certains de nos articles les plus populaires, nous avons également fait coïncider le calendrier de production de nos nouveaux produits avec l'ouverture de la foire », a déclaré Jerry Jiang, du département du commerce international de la société. Lors de cette session, Relax met en avant ses produits phares : le tapis de course PK80 max-less, qui permet d'économiser 30 % d'espace, et l'elliptique commercial PP790, qui offre 40 niveaux de résistance et une inclinaison automatique pour un entraînement sûr et polyvalent.

La société Zhejiang Rongshun Technology Co. Ltd. participe également à la foire de Canton et se taille une place sur le marché des appareils de fitness intelligents grâce à sa technologie de pointe en matière de tapis de course. Récompensé par de nombreux prix, dont le Red Dot Award et l'IF Design Award, Rongshun propose un tapis roulant de pointe équipé d'un système d'analyse de la démarche par détection infrarouge, qui permet d'optimiser l'expérience de l'utilisateur en garantissant une connectivité transparente et un retour d'information efficace sur l'entraînement.

Taishan Sports Industry Group Co., Ltd, s'est fait un nom en tant que premier fournisseur d'équipements sportifs de compétition, de gazon artificiel et de bicyclettes en fibre de carbone. La technologie avancée du gazon de l'entreprise, qui est utilisée depuis longtemps dans le cadre de grands événements sportifs internationaux, garantit un drainage et une durabilité excellents, établissant ainsi une nouvelle référence en matière d'équipements sportifs respectueux de l'environnement.

En outre, en tant que fabricant leader du secteur, l'entreprise investit dans le développement d'équipements de fitness intelligents conçus pour les parcs des villes intelligentes. Ils créent également des produits de fitness quotidiens inspirés des équipements sportifs utilisés lors des grands événements. Forte de son expertise technologique et de sa créativité, l'entreprise vise à faire de la remise en forme un élément facilement accessible de la vie quotidienne, en permettant aux gens de commencer à faire de l'exercice n'importe quand et n'importe où.

La Foire de Canton présente systématiquement les dernières tendances, en mettant l'accent sur les produits qui améliorent la qualité de vie. Les acheteurs ont la possibilité de découvrir les offres uniques des principaux fabricants et d'explorer les opportunités commerciales avec les innovateurs dans le domaine des technologies de la santé et de la remise en forme. Ces progrès ouvrent des perspectives intéressantes pour les passionnés comme pour les utilisateurs occasionnels.

