Getac concentra-se em toda a cadeia logística e lança uma exposição virtual para apresentar soluções robustas para a indústria de transporte e logística.

Todos os visitantes da exposição terão a oportunidade de interagir com os mais recentes produtos da Getac, ver conteúdos digitais, folhas de dados e insights, assim como de estabelecer contacto direto com os especialistas da Getac.

Através desta iniciativa, Getac quer apoiar as empresas na escolha de soluções digitais que as ajudem a alcançar as transformações necessárias ao longo dos seus processos de informática.

Neste contexto, novas tecnologias inovadoras tais como Internet das Coisas, Inteligência Artificial, Realidade Aumentada/Virtual e 5G necessitam do apoio de poderosas soluções de software e hardware, a fim de otimizar com sucesso os processos, reduzir os custos e permanecer competitivas no mercado global.

A Exposição Virtual de Transporte e Logística da Getac oferece a oportunidade perfeita para obter uma visão próxima dos mais recentes produtos e soluções da Getac, características-chave, funcionalidade, design e muito mais. Em particular, os tablets totalmente robustos F110 de nova geração e UX10, ambos altamente configuráveis, para profissionais de transporte e logística que trabalham em ambientes altamente desafiantes; e também soluções como Getac Device Monitoring System (GDMS), Getac Driving Safety Utility e Getac Keywedge Barcode Reader Utility.

Pode registar-se para acceder à exposição virtual no link seguinte: EXPOSIÇÃO VIRTUAL DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA GETAC

Sobre a Getac

Getac Technology Corporation é uma subsidiária estratégica de MiTAC-Synnex Business Group com uma receita anual de $41,3 mil milhões em 2020 (TSE: 3005). A Getac foi fundada em 1989 como uma empresa conjunta com a GE Aerospace para o fornecimento de electrónica de defesa. Atualmente, a gama de produtos da Getac inclui computadores portáteis robustos, tablets robustos, software e soluções de vídeo móveis para defesa, polícia, bombeiros, serviços públicos, industria automóvel, manufatura, transporte e logística. Para mais informações, por favor visite: https://www.getac.com/en

© 2021 Getac Technology Corporation. Todos os direitos reservados. Getac e o logotipo Getac são marcas registadas ou marcas comerciais da Getac Technology Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países. Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registadas das suas respetivas empresas.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1626450/Getac_Transportaion_and_Logistics_Virtual_Exhibition_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1626449/Getac_Transportaion_and_Logistics_Virtual_Exhibition_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1318781/Getac_Logo.jpg

FONTE Getac

Related Links

https://www.getac.com/intl/



SOURCE Getac