Getac kładzie nacisk na cały łańcuch logistyczny, uruchamiając wirtualną wystawę prezentującą rozwiązania klasy rugged dla transportu i logistyki

Nowa wystawa została starannie zaprojektowana z myślą o tym, by pomóc specjalistom w dziedzinie transportu i logistyki odkryć korzyści płynące z tworzonych przez Getac technologii klasy rugged w kluczowych obszarach łańcucha transportowego, w tym: zarządzaniu portami lotniczymi, zarządzaniu transportem kolejowym, obsłudze pasażerskiej, transporcie wewnętrznym materiałów, zarządzaniu flotą dalekobieżnych pojazdów dostawczych, cyfryzacji i automatyzacji portów oraz transporcie towarów.

Wszyscy zwiedzający wystawę będą mieli możliwość wypróbować najnowsze produkty Getac, zapoznać się z treściami cyfrowymi, specyfikacjami i innymi ważnymi informacjami, jak również porozmawiać bezpośrednio z ekspertami Getac.

Inicjatywa ta ma na celu wsparcie firm w wyborze rozwiązań cyfrowych, które pomogą im wprowadzić niezbędne zmiany w procesach IT.

Pomyślna optymalizacja procesów, ograniczenie kosztów i zachowanie konkurencyjności na międzynarodowym rynku wymaga zastosowania innowacyjnych technologii, takich jak internet rzeczy, sztuczna inteligencja czy rzeczywistość rozszerzona/wirtualna i 5G, a w tym celu z kolei potrzebne są wysokiej klasy rozwiązania w zakresie oprogramowania i sprzętu.

Wirtualna wystawa „Transport and Logistics Virtual Exhibition" to doskonała okazja na zapoznanie się z najnowszymi produktami i rozwiązaniami Getac oraz ich najważniejszymi funkcjonalnościami, designem i innymi elementami. W szczególności warto wspomnieć o nowych tabletach klasy fully rugged F110 i UX10. Oba urządzenia charakteryzują się wysokim poziomem konfigurowalności i przeznaczone są dla specjalistów transportu i logistyki pracujących w najbardziej wymagających warunkach. Zaprezentowane zostaną również rozwiązania dla specjalistów transportu wewnętrznego materiałów, takie jak system monitorowania Getac Device Monitoring System (GDMS), narzędzie wspomagające bezpieczeństwo jazdy Getac Driving Safety Utility czy narzędzie do skanowania kodów kreskowych Getac Keywedge Barcode Reader Utility.

