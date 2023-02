GETAC EXPANDE A LINHA X600 DE ESTAÇÕES DE TRABALHO MÓVEIS RESISTENTES COM O LANÇAMENTO DO NOVO E PODEROSO X600 SERVER E DOS MODELOS X600 PRO-PCI

Novidades em breve:

A Getac anunciou duas novas adições à sua principal linha de estações de trabalho móveis resistentes X600 - o X600 Server e o X600 Pro-PCI.

O X600 Server opera no Windows Server 2022 e conta com um processador Intel Xeon W-11855M, gráficos Intel UHD integrados, até 128 GB DDR4 RAM e opções de armazenamento em compartimento de expansão de até 22 TB, oferecendo um aumento significativo de desempenho em relação ao seu antecessor, o X500 Server.

O X600 Server também conta com amplas opções de conectividade, incluindo Ethernet 2.5G BASE-T (x2), para conexão simultânea ultrarrápida com vários servidores e/ou redes, enquanto sua capacidade de expansão com a configuração RAID 5 oferece equilíbrio ideal entre capacidade, confiabilidade e segurança.

TAIPEI, 14 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Getac anunciou hoje a expansão de sua principal linha de estações de trabalho móveis resistentes X600 com o lançamento do X600 Server e do X600 Pro-PCI. Os novos modelos se juntarão aos recém-lançados X600 e X600 Pro, criando uma linha abrangente de estações de trabalho móveis resistentes construídas para atender às demandas de profissionais que trabalham em setores desafiadores, como defesa, fabricação e petróleo e gás.

X600 Server: o servidor móvel totalmente resistente

O gerenciamento do X600 Server's Disk é aprimorado por um controlador RAID baseado em hardware com configuração RAID 5. Uma área de expansão adicional permite o uso de unidades trocáveis a quente e opções adicionais de armazenamento. O novo Getac X600 Server oferece um poderoso servidor móvel comercial pronto para uso (COTS), que pode ser dobrado em um perfil fino para facilitar o transporte.

Poderoso

Ostentando um processador Intel Xeon W-11855M com tecnologia Intel Turbo Boost e gráficos Intel UHD integrados, o X600 Server oferece desempenho de computação excepcional. O X600 também pode acomodar até 128 GB DDR4 RAM, enquanto a memória opcional ECC (código de correção de erro) ajuda a preservar a integridade dos dados detectando e corrigindo erros de memória de bit único.

Uma tela Full HD Getac LumiBond® de 1.000 nits e 15,6" com tecnologia legível sob luz solar facilita a execução de tarefas complexas em condições climáticas desafiadoras, e uma ampla gama de opções de conectividade, incluindo Ethernet 2.5G BASE-T (x2), garante conexão simultânea ultrarrápida com vários servidores e/ou redes. O Thunderbolt™ 4 integrado USB-C, HDMI 2.0 e DisplayPort habilitam a conectividade com monitores adicionais como e quando necessário.

Flexível

Impulsionado pela tecnologia Windows Server 2022 e Microsoft Hyper-V, o X600 Server torna o gerenciamento de recursos simples e intuitivo. Os administradores do sistema podem alocar recursos a diferentes sistemas virtuais com base nas necessidades do usuário quando necessário, ajudando a manter altos níveis de produtividade 24 horas por dia.

Expansível

O X600 Server também apresenta amplas opções de expansão. O gerenciamento de disco é aprimorado por meio de um controlador RAID baseado em hardware com configuração RAID 5, para um equilíbrio ideal entre capacidade, desempenho, confiabilidade e segurança. Uma área de expansão adicional permite o uso de unidades hot-swappable e opções adicionais de armazenamento.

Seguro

Uma ampla gama de recursos de segurança ajuda os usuários do X600 Server a maximizar a privacidade e a proteção de dados em todos os momentos. Suas unidades de armazenamento de estado sólido (SSDs) são removíveis pelo usuário e sem ferramentas, para melhorar a segurança dos dados durante o armazenamento do dispositivo. Além disso, o serviço "keep your hard drive" da Getac permite que os usuários removam e mantenham todos os seus SSDs, caso precisem enviar seus dispositivos para reparos. Os recursos adicionais de segurança incluem TPM 2.0, compatibilidade com trava Kensington, leitor de cartão inteligente e tecnologia Intel vPro opcional.

Totalmente robusto

Como todos os dispositivos Getac, o X600 Server é construído de forma robusta a partir do zero. As certificações MIL-STD-810H, MIL-STD-461G e IP66 oferecem aos usuários tranquilidade, enquanto uma faixa de temperatura operacional de -20°F a 145°F (-29°C a 63°C) permitem que o X600 Server possa ser utilizado até em temperaturas extremas.

Para clientes dos setores de defesa, petróleo e gás, tudo isso permite criar um dispositivo potente e portátil que pode ser rapidamente implementado para permitir eficiência operacional máxima em uma ampla gama de ambientes desafiadores. Seja configurando um centro de comando de campo móvel ou realizando manutenção em infraestruturas críticas, o X600 Server oferece recursos de servidor abrangentes e altamente seguros, em um único dispositivo compacto desenvolvido para durar.

"O X600 Server redefine o que uma estação de trabalho móvel robusta é capaz, oferecendo uma série de atualizações de desempenho sobre seu antecessor, o X500 Server, e estabelecendo uma nova referência poderosa para nossos clientes que dependem de servidores portáteis em campo", disse Rick Hwang, presidente da Getac Technology Corporation.

X600 Pro-PCI: uma estação de trabalho móvel totalmente robusta e repleta de recursos

O X600 Pro-PCI se baseia no abrangente conjunto de recursos do recém-lançado X600 da Getac para oferecer aos usuários uma funcionalidade ainda maior em um único dispositivo compacto. Os novos recursos incluem slots duplos de expansão PCI/PCIe para funcionalidade de cartão complementar (como captura de vídeo, aquisição de dados e expansão SATA), uma unidade de DVD Super Multi padrão (ou opcional Blu-ray), bem como leitores de cartão Express Card 54 e PCMCIA Tipo II como padrão. O X600 Pro-PCI também inclui duas baterias hot-swappable adicionais, elevando para quatro o total que acompanha o dispositivo, para funcionalidade o dia todo.

"Com o lançamento do novo X600 Server e do X600 Pro-PCI, os clientes agora têm ainda mais opções ao escolher uma potente estação de trabalho móvel robusta para atender às suas necessidades específicas", acrescentou Hwang. "Seja implantando aplicativos de missão crítica em campo, configurando centros de comando móveis ou gerenciando vários sistemas virtuais a partir de um único dispositivo compacto, a linha X600 da Getac atende você."

Disponibilidade

O X600 e o X600 Pro já estão disponíveis. O X600 Server e o X600 Pro-PCI estarão disponíveis no final do primeiro trimestre de 2023. Para mais informações, acesse www.getac.com

Sobre a Getac

A Getac Technology Corporation é líder global em tecnologia móvel robusta e soluções de vídeo inteligentes, incluindo laptops, tablets, software, câmeras corporais, sistemas de vídeo veiculares, gerenciamento de evidências digitais e soluções de análise de vídeo empresarial. As soluções e serviços da Getac são desenvolvidos para viabilizar experiências extraordinárias para funcionários da linha de frente em ambientes desafiadores. Atualmente, a Getac atende clientes em mais de cem países, abrangendo os setores de defesa, segurança pública, ambulâncias, combate a incêndio e salvamento, serviços públicos, automotivo, recursos naturais, manufatura, transportes e logística. Para mais informações, acesse: http://www.getac.com. Participe no blog da Indústria Getac ou siga a empresa no LinkedIn e YouTube.

