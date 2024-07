Gezielte wissenschaftliche Öffentlichkeitsarbeit vor der Markteinführung führt zu einer um 40 % schnelleren Akzeptanz der Behandlung

Neue Ergebnisse von Veeva Pulse zeigen, dass Kongresse und Nachwuchsexperten den stärksten Einfluss auf die Patientenresultate haben

BARCELONA, Spanien, 25. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) hat heute im neuesten Veeva Pulse Field Trends Report dargelegt, dass gezielte wissenschaftliche Öffentlichkeitsarbeit vor der Markteinführung den Einfluss von Medical-Affairs-Teams auf die Akzeptanz von Behandlungen maximiert. Die Analyse zeigt, dass Biopharmaunternehmen, die in wissenschaftliche Aktivitäten vor der Markteinführung investieren und Kongresse priorisieren, 40 % schneller eine Behandlungsakzeptanz erreichen als Unternehmen, die weniger investieren. Zudem sind Experten, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen, eher bereit, sich digital zu engagieren, und viermal häufiger gewillt, Patienten eine neue Behandlung zu verordnen.

Medizinische Fachkräfte (Healthcare Professionals, HCPs) wenden sich an Biopharmaunternehmen, um die sich schnell entwickelnden wissenschaftlichen Erkenntnisse über neue innovative Medikamente und komplexe Krankheiten zu nutzen. Durch die Fokussierung der Aktivitäten im Vorfeld der Markteinführung auf klinische Leitlinien, Veröffentlichungen und Kongresse mit einer neuen Gruppe von Interessenvertretern können die Medical-Affairs-Teams die wichtigsten Vertreter des Gesundheitswesens erreichen, um die Behandlungsentscheidungen zu verbessern.

„Die Zeiten, in denen sich die Medizin nur auf die führenden wissenschaftlichen Vordenker konzentrieren konnte, sind vorbei", sagte Angela Smart, Leiterin für globale medizinische Exzellenz und operative Tätigkeiten bei ADVANZ PHARMA. „Das Spektrum der Stakeholder hat sich erweitert, und es ist unerlässlich, dass wir unsere Strategien zur Einbindung über die traditionellen Experten hinaus erweitern."

Dies geht aus der jüngsten Analyse von Veeva Pulse hervor:

Gezielte wissenschaftliche Aktivitäten im Vorfeld der Markteinführung beschleunigen die Akzeptanz der Behandlung: Durch die Einbindung wichtiger Experten auf Kongressen, die Unterstützung bei der Entwicklung klinischer Leitlinien und die Sicherstellung der Berichterstattung in Publikationen vor der Markteinführung erreichen die Unternehmen eine um 40 % schnellere Akzeptanz der Behandlung als diejenigen, die weniger in diese Öffentlichkeitsarbeit investieren. Dies zeigt, dass mehr Ressourcen für die medizinischen Teams in dieser Phase den Erfolg der Einführung steigern können.

Höhere Investitionen in Kongressaktivitäten vor der Markteinführung haben den größten Einfluss auf die Behandlung nach der Zulassung. Kongresse und die sich daran anschließenden digitalen Diskussionen tragen mehr dazu bei, das wissenschaftliche Bewusstsein zu schärfen und wirkungsvolle medizinische Gespräche voranzutreiben, als Investitionen in klinische Leitlinien und Veröffentlichungen. Die Einbindung von Berufsanfängern im Gesundheitswesen erhöht die Akzeptanz neuer Behandlungen: Diese aufstrebenden, digital versierten Experten sind viermal häufiger bereit, Patienten mit einer neuen Behandlung zu beginnen. Außerdem ist es fünfmal wahrscheinlicher, dass sie auf Kongressen sprechen, elfmal wahrscheinlicher, dass sie sich digital engagieren, und siebenmal wahrscheinlicher, dass sie publizieren.

„Da die HCPs über immer mehr Kanäle immer mehr Informationen über komplexe neue Medikamente erhalten, kann eine effektive Kommunikation wissenschaftlicher Erkenntnisse vor der Markteinführung den entscheidenden Unterschied ausmachen", so Aaron Bean, Vizepräsident von Veeva Commercial Business Consulting, Europe. „Durch Investitionen in verschiedene Arten der wissenschaftlichen Öffentlichkeitsarbeit und die Einbindung neuerer Experten in diesem entscheidenden Zeitraum können medizinische Teams eine größere Wirkung erzielen und eine schnellere Einführung von Behandlungsmethoden erreichen."

Unternehmen können auf dem Veeva Commercial Summit Europe in Madrid vom 19. bis 21. November mehr über die Maximierung des Markteinführungserfolgs und die neuesten Erkenntnisse von Veeva Pulse erfahren.

Informationen zum Veeva Pulse Field Trends Report

Der Veeva Pulse Field Trends Report analysiert jährlich über 600 Millionen HCP-Interaktionen und -Aktivitäten von mehr als 80 % der kommerziellen Biopharma-Außendienstteams weltweit und ist damit der größte Branchen-Benchmark seiner Art zur Einbindung von HCPs. Die Analyse kompiliert Echtzeit-Transaktionsdaten, die in Veeva CRM und Veeva-Datenprodukten aufgezeichnet wurden, um einen Überblick über die Engagement-Aktivitäten in den Biowissenschaften zu geben. Die von Veeva quartalsweise indizierten Daten helfen Unternehmen, ihre Leistung effektiv und genau zu bewerten und sich die richtigen, umsetzbaren Ziele für kontinuierliches Wachstum und mehr Wirkung zu setzen.

Informationen zu Veeva Systems

Veeva ist der weltweit führende Anbieter von Cloud-Software für die Biowissenschaftsindustrie. Veeva hat sich der Innovation, der Produktqualität und dem Erfolg seiner Kunden verschrieben und bedient mehr als 1.000 Kunden, von den weltweit größten biopharmazeutischen Unternehmen bis zu aufstrebenden Biotech-Unternehmen. Als Public Benefit Corporation ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Interessengruppen, einschließlich der Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com/eu.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Veeva

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den Produkten und Dienstleistungen von Veeva und den erwarteten Ergebnissen oder Vorteilen aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Angaben abweichen, und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Es gibt zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten, die in unserem Formular 10-Q für den Zeitraum bis zum 30. April 2024 offengelegt werden, das Sie hier finden (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 35 und 36), sowie in unseren späteren SEC-Einreichungen, die Sie unter sec.gov einsehen können.

