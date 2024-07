Une sensibilisation scientifique ciblée avant la mise sur le marché permet d'accélérer de 40 % l'adoption du traitement

Les nouvelles conclusions de Veeva Pulse montrent que les congrès et les experts en début de carrière ont la plus grande influence sur les résultats des patients

BARCELONE, Espagne, 26 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE : VEEV) révèle aujourd'hui que la sensibilisation scientifique ciblée avant le lancement maximise l'impact des équipes d'affaires médicales sur l'adoption des traitements dans son dernier rapport Veeva Pulse Field Trends Report. L'analyse montre que les biopharmas qui investissent dans des activités scientifiques préalables au lancement et qui accordent la priorité aux congrès obtiennent une adoption des traitements 40 % plus rapide que celles qui investissent moins. Les experts en début de carrière sont également plus ouverts à l'engagement numérique et quatre fois plus susceptibles d'initier les patients à un nouveau traitement.

Les professionnels de la santé se tournent vers les biopharmas pour les aider à extraire les preuves scientifiques concernant les nouveaux médicaments innovants et les maladies complexes. En concentrant les activités de pré-mise sur le marché sur les directives cliniques, les publications et les congrès avec un nouveau groupe de parties prenantes, les équipes chargées des affaires médicales peuvent sensibiliser les principaux professionnels de la santé afin d'améliorer les décisions de traitement.

« L'époque où le secteur médical pouvait se concentrer sur les leaders d'opinion scientifiques est révolue », déclare Angela Smart, directrice de l'excellence et des opérations médicales mondiales, ADVANZ PHARMA. « L'éventail des parties prenantes s'est élargi et il est impératif d'étendre nos stratégies d'engagement au-delà des experts traditionnels. »

Conclusions de la dernière analyse de Veeva Pulse :

Des activités scientifiques ciblées avant la mise sur le marché accélèrent l'adoption des traitements : En faisant participer des experts clés à des congrès, en contribuant à l'élaboration de lignes directrices cliniques et en obtenant une couverture dans des publications avant le lancement, les entreprises constatent une adoption des traitements 40 % plus rapide que celles qui investissent moins dans ces activités de sensibilisation. Cela montre que des ressources supplémentaires pour les équipes médicales à ce stade peuvent promouvoir la réussite de la mise sur le marché.

Les activités de congrès ont la plus forte influence sur les décisions cliniques : Un investissement plus important dans les activités de congrès avant le lancement a le plus d'influence sur le traitement après l'approbation. Les congrès, et les discussions numériques qui s'ensuivent, contribuent à accroître la sensibilisation scientifique et à susciter des conversations médicales pertinentes, bien plus que l'investissement dans les directives et les publications cliniques.

L'engagement des professionnels de la santé en début de carrière augmente l'adoption de nouveaux traitements : Ces nouveaux experts à l'aise avec le numérique sont quatre fois plus susceptibles d'initier les patients à un nouveau traitement. Ils sont également cinq fois plus enclins à prendre la parole lors de congrès, 11 fois plus enclins à être proactifs numériquement et sont sept fois plus susceptibles d'être publiés.

« Alors que les professionnels de la santé disposent de plus en plus d'informations pour comprendre les nouveaux médicaments complexes à travers les différents canaux, une communication efficace des preuves scientifiques avant le lancement peut véritablement changer la donne », déclare Aaron Bean, vice-président, Veeva commercial business consulting, Europe. « En investissant dans différents types de sensibilisation scientifique et en faisant appel à de nouveaux experts pendant cette période cruciale, les équipes médicales peuvent obtenir un impact supérieur et une adoption plus rapide des traitements. »

Les entreprises pourront en savoir plus sur la maximisation de la mise sur le marché et sur les dernières conclusions de Veeva Pulse lors du Veeva Commercial Summit Europe à Madrid, du 19 au 21 novembre.

À propos du rapport Veeva Pulse Field Trends

Analysant plus de 600 millions d'interactions de prestataires de soins de santé par an, provenant de plus de 80 % des équipes commerciales biopharmaceutiques à l'échelle mondiale, le rapport Veeva Pulse Field Trends est la principale référence sectorielle sur l'engagement des prestataires de soins de santé. L'analyse compile les données transactionnelles en temps réel enregistrées dans Veeva CRM et les produits de données Veeva pour fournir un aperçu de l'activité d'engagement dans les sciences de la vie. Indexées trimestriellement par Veeva, les données aideront les entreprises à comparer leurs performances de manière efficace et précise afin de fixer des objectifs adaptés et réalisables pour une croissance et un impact continus.

