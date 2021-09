GIGABYTE 4K-Gaming-Monitore sind mit HDMI 2.1 und hoher Bildwiederholfrequenz führend im Markt

TAIPEI, 23. September 2021 /PRNewswire/ -- Mit der zunehmenden Beliebtheit von 4K-Streaming-Diensten werden immer mehr Verbraucher beim Kauf eines Bildschirms für die Unterhaltung Modelle mit 4K-UHD-Auflösung in Betracht ziehen. Auf der PC-Seite hat der aktuelle Sprung in der Hardware-Leistung 4K-Gaming greifbarer gemacht als je zuvor. Die Spielekonsolen der neuen Generation, wie die PlayStation 5 oder die XBOX Series X, versprechen ebenfalls ein immersives [email protected] Spielerlebnis. All diese Phänomene haben dazu geführt, dass 4K-Gaming-Monitore derzeit im Mittelpunkt des Marktes stehen.