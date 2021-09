Les écrans gaming 4K de GIGABYTE sont en tête avec un panneau HDMI 2.1 et un taux de rafraîchissement élevé

Toutefois, si vous souhaitez vous immerger dans un jeu 4K époustouflant grâce à un matériel PC avancé ou à des consoles de jeu nouvelle génération, vous aurez besoin d'un moniteur offrant non seulement une résolution 4K, mais aussi un panneau avec un taux de rafraîchissement élevé (au moins 120 Hz) et une interface HDMI 2.1. Cette dernière s'avère être la caractéristique la plus importante. La sortie HDMI 2.1 est largement adoptée par les consoles de nouvelle génération et les dernières cartes graphiques comme les gammes NVIDIA RTX Série 30 ou AMD RX 6000 . En d'autres termes, seuls les moniteurs 4K prenant en charge la norme HDMI 2.1 peuvent suivre la tendance.

La marque gaming leader GIGABYTE a sorti une gamme complète d'écrans gaming 4K de différentes tailles, qui prennent tous en charge le port HDMI 2.1 avec des taux de rafraîchissement élevés d'au moins 120 Hz, notamment les modèles FI32U, FV43U et FO48U de la série AORUS et les modèles M28U et M32U de la série GIGABYTE M. Des fonctionnalités pratiques, telles que la prise en charge de l'USB-C et du KVM, sont également disponibles sur certains modèles, ce qui permet d'élever votre travail et vos loisirs à un tout autre niveau.

Les écrans gaming 4K de GIGABYTE sont disponibles en ce moment. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces offres, veuillez consulter le site : https://www.aorus.com/monitors/4k

