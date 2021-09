Monitores 4K para gaming da GIGABYTE assumem a liderança com HDMI 2.1 e painel de alta taxa de atualização

TAIPEI, 23 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- Com a crescente popularização dos serviços de streaming em 4K, cada vez mais consumidores optam por modelos com resolução 4K UHD ao comprar um monitor para entretenimento. Já nos computadores, o salto atual de desempenho no hardware tornou os jogos em 4K mais acessíveis do que nunca. A nova geração de consoles, como o PlayStation 5 ou XBOX Series X também prometem uma jogabilidade envolvente em 4K @ 120Hz. Todos esses fenômenos fizeram com que os monitores gaming 4K se tornassem o centro das atenções no mercado agora.