TAIPEI, 9 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, marca líder mundial de computadores, revelou na CES 2024 uma linha incrível de monitores OLED focada em jogos e entretenimento. A nova série de monitores OLED, que varia de 27 a 34 polegadas e oferece taxa de atualização de até 360 Hz, integra especificações de ponta com recursos táticos exclusivos, elevando a experiência de jogos e multitarefa a um novo patamar.

GIGABYTE estreia linha de monitores OLED na CES 2024 com o primeiro monitor gamer DP2.1 UHBR20 do mundo

Entre os modelos da série, o grande destaque da CES 2024 é o AORUS FO32U2P de 32 polegadas, com recursos de ponta. Como o primeiro monitor gamer tático do mundo com DP 2.1 UHBR20, ele oferece uma impressionante largura de banda de 80 Gbps sem compactação de fluxo de exibição (DSC), oferecendo uma experiência de jogo autêntica com 2,5 vezes mais largura de banda do que o DP 1.4 HBR3 anterior. A DisplayPort do FO32U2P também suporta Daisy Chain, facilitando configurações de vários monitores com menos cabos.

Os monitores gamers AORUS contam com funcionalidades táticas inovadoras para aprimorar sua experiência nos jogos, como o Tactical Switch, uma tecla de atalho dedicada a funções de acesso rápido. O recurso Night Vision otimiza a visualização em situações de baixa luminosidade, realçando detalhes em áreas escuras sem superexposição da tela inteira. Além disso, o recurso Resolution Switch, criado especialmente para entusiastas de jogos de tiro em primeira pessoa, permite a troca instantânea para um tamanho de 24 polegadas com resolução 1080p com apenas um clique, oferecendo uma configuração ideal para experiências de jogo intensas.

A GIGABYTE também apresentou o GIGABYTE OLED Care, um conjunto de soluções baseadas em IA que evitam a retenção de imagem e oferecem recursos automatizados de proteção do monitor para maior confiança e vida útil. O GIGABYTE OLED Care detecta os padrões de uso da tela e realiza manutenções rotineiras do OLED automaticamente, melhorando a experiência do usuário sem intervenção manual.

Esses novos monitores gamers, criados com painéis QD-OLED de nível CMR13000, oferecem clareza de movimento incomparável, reduzindo significativamente o motion blur e o ghosting. Com uma taxa de contraste de 1.500.000:1, VESA DisplayHDR True Black 400 e uma gama de cores ultra-ampla de 99% DCI-P3, os usuários podem esperar clareza e nitidez de imagem incomparáveis com cores vibrantes para um visual excepcional. As altas taxas de atualização e o tempo de resposta GtG extremamente rápido de 0,03 ms garantem uma jogabilidade mais fluida e responsiva.

Acompanhando o lançamento do revolucionário FO32U2P, chegam o FO32U2, com suporte a HDMI 2.1 FRL 12G, e o FO27Q3, que conta com uma extraordinária taxa de atualização de 360 Hz para visuais incrivelmente fluidos. Para quem busca uma experiência imersiva, os monitores curvos ultralargos MO34WQC e MO34WQC2 foram criados para atender às demandas rigorosas dos jogos e multitarefa.

Conheça as ofertas mais recentes de monitores gamer e outras tecnologias de ponta da GIGABYTE em: https://bit.ly/GIGABYTE_2024_CES_Monitor

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2314301/GIGABYTE_Debut_OLED_Monitor_Lineup_at_CES_2024_with_World_s_First_DP2_1_UHBR20_Gaming_Monitor.jpg

FONTE GIGABYTE