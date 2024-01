GIGABYTE inaugure sa gamme de moniteurs OLED au CES 2024 avec le premier écran gaming DP2.1 UHBR20 au monde

TAIPÉI, 9 janvier 2024 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, première marque d'ordinateurs au monde, a dévoilé une gamme exceptionnelle de moniteurs OLED conçus pour le jeu et le divertissement au salon CES 2024. La nouvelle gamme OLED, qui s'étend de 27 à 34 pouces, avec un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 360 Hz, intègre des spécifications de pointe avec des caractéristiques tactiques exclusives pour établir de nouvelles normes en matière d'expérience de jeu et de multitâche.

Parmi cette gamme, la star du CES 2024 est l'AORUS FO32U2P de 32 pouces, qui présente des caractéristiques de pointe. Premier moniteur de jeu tactique DP 2.1 UHBR20 au monde, il présente une bande passante impressionnante de 80 Gbps sans Display Stream Compression (DSC), pour une expérience de jeu authentique avec une bande passante 2,5 fois supérieure à celle de l'ancien DP 1.4 HBR3. Le DisplayPort du FO32U2P prend également en charge le Daisy Chain, ce qui simplifie les configurations multi-écrans et réduit la quantité de câbles.

Les écrans gaming AORUS sont également dotés de fonctions tactiques innovantes adaptées au jeu, notamment le Tactical Switch, une touche de raccourci dédiée qui permet de lier des fonctions d'accès rapide. La fonction de vision nocturne améliore les conditions de faible luminosité, en accentuant les détails dans les zones sombres sans surexposer l'ensemble de l'écran. En outre, le Resolution Switch, spécialement conçu pour les amateurs de jeux de tir à la première personne, permet de passer instantanément à une taille de 24 pouces en résolution 1080p d'un simple clic, pour une configuration optimale et des expériences de jeu accélérées.

GIGABYTE présente également GIGABYTE OLED Care, qui intègre une suite de solutions basées sur l'IA répondant aux problèmes de rétention d'image et des fonctions automatisées de protection des panneaux pour une fiabilité accrue et une durée de vie plus longue. GIGABYTE OLED Care peut détecter facilement les schémas d'utilisation de l'écran et effectuer de manière autonome une maintenance OLED régulière, améliorant ainsi l'expérience de l'utilisateur sans nécessiter d'intervention manuelle.

Ces premiers écrans gaming, construits sur des panneaux QD-OLED de niveau CMR13000, offrent une clarté de mouvement inégalée, qui réduit de manière considérable le flou de mouvement et les images fantômes. Avec un rapport de contraste de 1 500 000:1, VESA DisplayHDR True Black 400, et une gamme de couleurs ultra large de 99 % DCI-P3, les utilisateurs peuvent profiter d'une clarté et d'une netteté d'image inégalées avec des couleurs réalistes, un véritable régal pour les yeux. Avec des taux de rafraîchissement élevés et un temps de réponse GtG de 0,03 ms, les jeux sont garantis plus fluides et plus réactifs.

Le FO32U2P est rejoint par le FO32U2, qui prend en charge le HDMI 2.1 FRL 12G, et le FO27Q3, qui présente un taux de rafraîchissement extraordinaire de 360 Hz pour des images d'une fluidité exceptionnelle. Pour ceux qui recherchent une expérience immersive, les moniteurs incurvés ultra-larges MO34WQC et MO34WQC2 sont conçus pour répondre aux exigences rigoureuses des jeux et du multitâche.

À Propos d'AORUS

AORUS, une marque gaming premium proposée par GIGABYTE, qui cherche à accompagner les joueurs dans leur quête, propose une gamme complète de produits de jeux allant des ordinateurs portables gaming, écrans, cartes mères, cartes graphiques, claviers mécaniques, à beaucoup d'autres périphériques et équipements, offrant les expériences de jeux les plus extrêmes pour les passionnés du monde entier !

