GIGABYTE présente les cartes graphiques GeForce RTX 40 SUPER pour une plateforme d'exploitation complète de l'IA

TAIPEI, 8 janvier 2024 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, première marque d'ordinateurs au monde, a annoncé aujourd'hui le lancement de la gamme de cartes graphiques RTX 40 SUPER, qui comprend la RTX 4080 SUPER, la RTX 4070 Ti SUPER et la RTX 4070 SUPER, soit un total de 14 variantes. Les nouveautés de la famille RTX 40 améliorent les expériences de jeu grâce à un plus grand nombre de cœurs, une VRAM élargie et des vitesses de mémoire plus rapides, ce qui permet d'augmenter considérablement les performances par rapport à leurs homologues non-SUPER. Ces améliorations permettent aux joueurs de repousser les limites des textures haute résolution et des effets visuels complexes dans les jeux exigeants, grâce à la technologie d'IA de pointe de la génération d'images DLSS 3. Cette avancée crée des trames supplémentaires et améliore la qualité de l'image, offrant ainsi une expérience de jeu optimale à ceux qui privilégient la performance.

L'équipe de recherche et développement de GIGABYTE a optimisé les paramètres par défaut des cartes en s'appuyant sur l'IA basée sur diverses simulations de scénarios d'utilisation, garantissant ainsi des performances optimales dès première utilisation. Afin de garantir des performances de jeu optimales tout en maintenant une température stable, les cartes graphiques GIGABYTE RTX 40 SUPER sont dotées du système de refroidissement WINDFORCE, conçu pour garantir un fonctionnement froid et silencieux pendant les sessions de jeu intenses. Le design des ventilateurs à rotation alternée augmente non seulement la pression de l'air mais minimise également les turbulences. En complément des ventilateurs, la technologie Screen Cooling comprend une plaque arrière massive et ventilée qui offre une voie supplémentaire pour l'évacuation de la chaleur.

La variante premium AORUS MASTER va encore plus loin, avec le ventilateur WINDFORCE Bionic Shark. Cette amélioration augmente la pression statique jusqu'à 30 % et réduit les niveaux de bruit jusqu'à 3 dB, ce qui le différencie des ventilateurs ordinaires à la même vitesse. Travaillant en tandem avec une chambre à vapeur en contact direct avec les noyaux intérieurs et de multiples caloducs, l'AORUS MASTER assure des performances thermiques de premier ordre dans des conditions éprouvantes.

L'AORUS MASTER présente également un ensemble de fonctionnalités supplémentaires de premier ordre. L'emblématique RGB Halo crée un éclairage adressable captivant sur les ventilateurs en rotation, ajoutant une touche de style gaming à chaque configuration. Le LCD Edge View, un écran LCD latéral intégré à l'AORUS GeForce RTX 4080 SUPER MASTER, permet aux utilisateurs de personnaliser leur configuration avec des textes, des images ou des gifs tout en surveillant les statistiques en temps réel de la carte graphique telles que la consommation d'énergie, les températures, etc.

GIGABYTE, en tant que partenaire stratégique de NVIDIA, s'engage à nourrir un écosystème d'IA dynamique, promettant aux utilisateurs une expérience d'IA vraiment immersive. Pour en savoir plus sur les cartes graphiques GIGABYTE RTX 40 SUPER, rendez-vous sur le site https://bit.ly/GIGABYTE_2024_CES_RTX_40_SUPER.

