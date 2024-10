GIPHY arbeitet mit TikTok zusammen, um GIF-Empfehlungen in neuen Direktnachrichten zu ermöglichen

NEW YORK, 30. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- GIPHY, die weltweit größte Bibliothek von GIFs und Stickern, geht eine Partnerschaft mit TikTok ein, dem führenden Anbieter von mobilen Kurzvideos, um das Direct-Messaging-Erlebnis der Plattform durch KI-gestützte GIF-Empfehlungen zu verbessern. GIPHY ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), eine führende globale Kreativplattform, die hochwertige kreative Inhalte für innovative Marken, digitale Medien und Marketingunternehmen anbietet.

GIPHY, the world's largest library of GIFs and stickers, is a wholly-owned subsidiary of Shutterstock, Inc.

Durch die direkte Integration der API von GIPHY in die Messaging-Plattform von TikTok wird die Partnerschaft der beiden Unternehmen ausgebaut, um der großen Nutzerbasis von TikTok kreative neue Funktionen zu bieten und den Zugang zum perfekten GIF zu ermöglichen. Diese Zusammenarbeit wird der TikTok-Community eine nahtlose und personalisierte Möglichkeit bieten, sich in Chats auszudrücken, indem die umfangreiche und kuratierte Bibliothek von GIPHY genutzt wird.

„Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit TikTok zu vertiefen und die Leistungsfähigkeit von GIPHY in ihr Direct-Messaging-Erlebnis einzubringen", sagt Jason Stein, leitender Vizepräsident für Geschäfts- und Unternehmensentwicklung bei GIPHY. „Diese Integration stellt eine dynamische Konvergenz von Selbstausdruck und kreativer Kommunikation dar, die die lebendige TikTok-Community auf authentische und ansprechende Weise weiter verbinden wird."

Top-Highlights:

KI-gestützte GIF-Empfehlungen: Die spezialisierte Empfehlungsmaschine von TikTok schlägt algorithmisch relevante GIFs aus der GIPHY-Bibliothek vor, um die Kommunikation ansprechender und ausdrucksstärker zu gestalten.

Die spezialisierte Empfehlungsmaschine von TikTok schlägt algorithmisch relevante GIFs aus der GIPHY-Bibliothek vor, um die Kommunikation ansprechender und ausdrucksstärker zu gestalten. Verbessertes Benutzererlebnis: TikTok-Nutzer werden eine nahtlose und intuitive Möglichkeit haben, relevante GIFs in ihren Direktnachrichten zu entdecken und zu teilen.

TikTok-Nutzer werden eine nahtlose und intuitive Möglichkeit haben, relevante GIFs in ihren Direktnachrichten zu entdecken und zu teilen. Zeitplan für die Einführung: Die neue Direktnachrichtenfunktion mit GIPHY-Integration wird voraussichtlich Ende des vierten Quartals oder Anfang des ersten Quartals auf den Markt kommen, je nach Entwicklung und Tests.

Derzeit sind die Inhalte von GIPHY auf fast allen wichtigen sozialen und Messaging-Plattformen verfügbar, was die Kreativität der Menschen auf der ganzen Welt steigert. „Die Ergänzung der Direktnachrichtenfunktion von TikTok durch die ansprechenden Inhalte von GIPHY stärkt das bestehende Angebot der Plattform und schafft gleichzeitig noch mehr spannende Möglichkeiten für die kreative Community von TikTok, miteinander in Kontakt zu treten", so Franklin Ramirez, Leiter für globale Partnerschaften bei TikTok. „Wir freuen uns darauf, weitere Möglichkeiten zu erkunden, wie unsere Partnerschaft mit Giphy das Erlebnis auf der TikTok-Plattform verbessern kann."

Informationen zu GIPHY

Die 2013 gegründete GIPHY Inc. ist die Plattform für visuelle Kommunikation, auf der Tausende von Kreativen, Medien- und Markenpartnern den Alltag ein wenig bewegter gestalten. GIPHY ermöglicht es, GIFs, Clips und Sticker zu entdecken und zu teilen, die Unterhaltungen positiver, ausdrucksstärker und persönlicher machen. Darüber hinaus ermöglicht GIPHY Ads Marken, mit ihrem Publikum durch Anzeigen in Kontakt zu treten, die von den Nutzern geteilt und nicht nur gesehen werden. Die Plattform von GIPHY, die im Jahr 2023 von Shutterstock übernommen wurde, hat eine tägliche Nutzerreichweite von mehr als 1 Milliarde Menschen, denen sie täglich mehr als 10 Milliarden Kurzformate zur Verfügung stellt. Für weitere Informationen besuchen Sie GIPHY.com oder folgen Sie uns auf Instagram, Twitter, Facebook und TikTok @GIPHY.

Informationen zu Shutterstock, Inc.

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) ist ein führender Partner für innovative Marken, digitale Medien und Marketingunternehmen, der die Welt in die Lage versetzt, mutig kreativ zu sein. Angetrieben von Millionen von Kreativen auf der ganzen Welt und einem furchtlosen Ansatz für Produktinnovationen ist Shutterstock die führende globale Plattform für die Lizenzierung der umfangreichsten und vielfältigsten Sammlung hochwertiger 3D-Modelle, Videos, Musik, Fotos, Vektoren und Illustrationen. Vom weltweit größten Marktplatz für Inhalte über den Zugang zu Eilmeldungen und hochkarätigen Unterhaltungsredakteuren bis hin zu einer Komplettplattform für die Bearbeitung von Inhalten und einem Studio-Produktionsservice – alles unter Einsatz der neuesten innovativen Technologien – bietet Shutterstock die umfassendste Auswahl an Ressourcen, um Geschichten zum Leben zu erwecken.



Erfahren Sie mehr unter www.shutterstock.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook und YouTube.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1075411/Shutterstock_Red_Logo.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2542650/Giphy_Logo.jpg