GIPHY s'associe à TikTok pour proposer des recommandations de GIF dans le cadre d'une nouvelle expérience de messagerie directe

NEW YORK, 29 octobre 2024 /PRNewswire/ -- GIPHY, la plus grande bibliothèque de GIF et d'autocollants au monde, s'associe à TikTok, la principale destination pour les vidéos mobiles de courte durée, afin d'améliorer l'expérience de messagerie directe de la plateforme grâce à des recommandations de GIF alimentées par l'IA. GIPHY est une filiale à 100 % de Shutterstock, Inc. (NYSE : SSTK), une plateforme créative mondiale de premier plan offrant un contenu créatif de haute qualité pour les marques transformatrices, les médias numériques et les sociétés de marketing.

En intégrant l'API de GIPHY directement dans la plateforme de messagerie de TikTok, les deux entreprises font passer leur partenariat au niveau supérieur, en apportant de nouvelles fonctionnalités créatives à la vaste base d'utilisateurs de TikTok et en leur permettant d'avoir le GIF parfait à portée de main. Cette collaboration permettra à la communauté TikTok de s'exprimer de manière transparente et personnalisée dans les chats grâce à la vaste bibliothèque de GIPHY.

« Nous sommes très heureux d'approfondir notre partenariat avec TikTok et d'apporter la puissance de GIPHY à son expérience de messagerie directe », a déclaré Jason Stein, vice-président senior, responsable du développement des affaires et de l'entreprise chez GIPHY. « Cette intégration représente une convergence dynamique de l'expression personnelle et de la communication créative qui permettra à la communauté dynamique de TikTok de se connecter de manière authentique et attrayante. »

Points majeurs :

Recommandations de GIF alimentées par l'IA : le moteur de recommandation spécialisé de TikTok suggère de manière algorithmique des GIF pertinents issus de la bibliothèque GIPHY, ce qui rend la communication plus attrayante et plus expressive.

le moteur de recommandation spécialisé de TikTok suggère de manière algorithmique des GIF pertinents issus de la bibliothèque GIPHY, ce qui rend la communication plus attrayante et plus expressive. Amélioration de l'expérience de l'utilisateur : les utilisateurs de TikTok bénéficieront d'une méthode transparente et intuitive pour découvrir et partager des GIFs pertinents dans leur messagerie directe.

les utilisateurs de TikTok bénéficieront d'une méthode transparente et intuitive pour découvrir et partager des GIFs pertinents dans leur messagerie directe. Calendrier de lancement : la nouvelle expérience de messagerie directe avec l'intégration de GIPHY devrait être déployée plus tard au cours du quatrième trimestre ou au début du premier trimestre, en attendant le développement et les tests.

Actuellement, le contenu de GIPHY est largement accessible sur presque toutes les grandes plateformes sociales et de messagerie, ajoutant de plus en plus de créativité à la façon dont les gens s'engagent dans le monde entier. « L'ajout du contenu engageant de GIPHY à la fonction de messagerie directe de TikTok renforce l'offre existante de la plateforme tout en créant des moyens encore plus intéressants pour la communauté créative de TikTok de s'engager les uns avec les autres », a déclaré Franklin Ramirez, directeur des partenariats mondiaux chez TikTok. « Nous sommes impatients d'explorer d'autres façons dont notre partenariat avec Giphy peut améliorer l'expérience sur la plateforme TikTok. »

À propos de GIPHY

Fondée en 2013, GIPHY Inc. est la plateforme de communication visuelle où des milliers de créateurs, de médias et de marques partenaires rendent l'expression quotidienne un peu plus émouvante. GIPHY vous permet de découvrir et de partager des GIF, des clips et des autocollants qui rendent vos conversations plus positives, plus expressives et plus personnelles. En outre, GIPHY Ads permet aux marques d'entrer en contact avec leur public par le biais de publicités que les gens ne se contentent pas seulement de regarder mais qu'ils partagent également. Acquise par Shutterstock en 2023, la plateforme GIPHY compte plus d'un milliard d'utilisateurs quotidiens auxquels elle propose plus de 10 milliards de contenus courts par jour. Pour plus d'informations, visitez GIPHY.com ou suivez-nous sur Instagram, Twitter, Facebook, et TikTok @GIPHY.

À propos de Shutterstock, Inc.

Shutterstock, Inc. (NYSE : SSTK) est un partenaire de premier plan pour les marques transformatrices, les médias numériques et les sociétés de marketing, permettant au monde de créer en toute confiance. Alimentée par des millions de créateurs à travers le monde et une approche intrépide de l'innovation produit, Shutterstock est la première plateforme mondiale d'octroi de licences à partir de la collection la plus vaste et la plus diversifiée de modèles 3D, de vidéos, de musique, de photographies, de vecteurs et d'illustrations de haute qualité. Qu'il s'agisse de la plus grande place de marché de contenu au monde, de l'accès aux nouvelles de dernière heure et à la rédaction de divertissement de premier plan, de la plateforme d'édition de contenu tout-en-un ou du service de production en studio, tous utilisant les dernières technologies innovantes, Shutterstock offre la sélection la plus complète de ressources permettant de donner vie à la narration.



Pour en savoir plus, consultez le site www.shutterstock.com et suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook et YouTube.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1075411/Shutterstock_Red_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2542650/Giphy_Logo.jpg