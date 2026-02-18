Girl Scouts of the USA celebra el Fin de Semana Nacional de galletas Girl Scout, en el que se destaca cómo el Programa de galletas ayuda a las chicas a explorar más a través de actividades prácticas de emprendimiento y habilidades empresariales

NUEVA YORK, 18 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Girl Scouts of the USA (GSUSA) invita a los amantes de las galletas de todo el país a celebrar el Fin de Semana Nacional de galletas Girl Scout, que se realizará del 20 al 22 de febrero. El Fin de Semana Nacional de galletas Girl Scout es un evento anual en el que las Girl Scouts de todo el país promueven sus ventas y muestran su espíritu emprendedor a través del icónico Programa de galletas Girl Scout®. Cada compra marca la diferencia en la vida de las jóvenes emprendedoras a medida que se abren camino en el mundo y descubren todo lo que son capaces de hacer. Este año, Exploremores™ se suma a la icónica línea de galletas, una galleta rellena inspirada en el helado Rocky Road. Es otra delicia que los consumidores pueden comprar para apoyar a las Girl Scouts esta temporada.

Como siempre, el 100 % de las ganancias obtenidas a través del Programa de galletas Girl Scout se quedan en los concilios y tropas locales, ya que exploran más posibilidades a través de experiencias transformadoras y programas que se ofrecen durante todo el año. Los amantes de las galletas pueden comprar sus galletas favoritas a las Girl Scouts de forma presencial en cualquier puesto local o pueden pedir galletas para envío directo a su puerta o para retirar, utilizando la app Girl Scout Cookie Finder. También pueden donar galletas a hombres y mujeres de las fuerzas armadas, organizaciones comunitarias, personal de primera respuesta y muchos más.

Cada caja comprada ayuda a financiar experiencias transformadoras para las Girl Scouts, desde aventuras en campamentos de verano y excursiones educativas hasta actividades de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM por sus siglas en inglés) y proyectos de servicio comunitario impactantes. Cuando los clientes apoyan a las Girl Scouts durante el Fin de Semana Nacional de galletas Girl Scout comprando sus galletas favoritas, no solo disfrutan de un postre delicioso, sino que también les abren las puertas a las chicas para descubrir su potencial de liderazgo, construir amistades para toda la vida y generar un cambio positivo en sus comunidades.

"El Fin de Semana Nacional de galletas Girl Scout es uno de los momentos más esperados de la temporada de galletas", dijo Wendy Lou, que se encarga de supervisar el programa de galletas. "Cada compra, ya sea realizada de forma presencial, en un puesto o en línea, representa una inversión en chicas emprendedoras ambiciosas. Las ganancias del Programa de galletas Girl Scout permiten a las chicas emprender nuevas aventuras, adquirir habilidades invaluables y crear experiencias que construirán su futuro".

A Girl Scouts of the USA le gustaría agradecer a Adobe, patrocinador nacional del programa de galletas de este año. Con el apoyo de Adobe, el camino emprendedor de Girl Scouts es impulsado por la creatividad Girl Scouts tendrá acceso a nivel nacional a un video educativo en la plataforma Digital Cookie® para aprender sobre el diseño digital responsable y las habilidades de comunicación que pueden apoyar sus negocios de venta de galletas. El video está respaldado por el enfoque educativo de Adobe Digital Academy, el programa global de Adobe dedicado a equipar a los estudiantes con las últimas habilidades creativas, de marketing y digitales para destacarse y mantenerse a la vanguardia.

"En Adobe, creemos que las habilidades creativas son fundamentales para liberar el potencial y preparar a los jóvenes para el éxito futuro", afirmó Stacy Martinet, vicepresidenta de marketing de Adobe. "Nos enorgullece apoyar a las Girl Scouts para empoderar a la próxima generación para convertir ideas en acción y compartir sus historias con confianza e imaginación".

Girl Scouts of the USA también agradece el apoyo a los socios nacionales con puestos de venta de este año: Walmart, Sam's Club, Wendy's® y Goodwill®. Los restaurantes Wendy's participantes comenzaron a recibir tropas locales el 1.º de febrero, lo que les brindó a las Girl Scouts la oportunidad de mostrar sus habilidades empresariales.

Acerca del Fin de Semana Nacional de galletas Girl Scout

El Fin de Semana Nacional de galletas Girl Scout, del 20 al 22 de febrero, marca un momento en el que las galletas están ampliamente disponibles para comprar en forma presencial en eventos locales o en línea en www.girlscoutcookies.org. Los fanáticos de las galletas de todo el país pueden visitar los puestos de galletas para abastecerse de los sabores que no pueden faltar. Para encontrar un puesto cercano, visita la app oficial Girl Scout Cookie Finder.

Cómo encontrar Galletas Girl Scout durante el Fin de Semana Nacional de galletas Girl Scout

Si conoces a una Girl Scout, ponte en contacto con ella.

Si no conoces a una Girl Scout, consulta en tu concilio local o utiliza la app Girl Scout Cookie Finder e ingresa tu código postal. Podrás encontrar una tropa que venda en un puesto cercano o comprar galletas de tropas de todo el país para que te las envíen directamente. Este enlace también se puede utilizar para encontrar un puesto local, comprar galletas o donar galletas para causas comunitarias locales.

La temporada de Galletas Girl Scout es reconocida en todo el país de enero a abril, pero los calendarios locales y la disponibilidad de los productos varían. Por eso mismo, para obtener más información tienes que ponerte en contacto con tu concilio local.

Somos Girl Scouts of the USA

Las Girl Scouts hacen realidad sus sueños y trabajan juntas para construir un mundo mejor. A través de programas de costa a costa, las Girl Scouts de todos los orígenes y habilidades pueden ser auténticamente ellas mismas y descubrir sus fortalezas y enfrentarse a nuevos desafíos, ya sea que quieran trepar hasta la copa de un árbol o ser las mejores de su clase, ponerse las botas para una caminata o abogar por la justicia climática, o hacer sus primeras mejores amigas. Respaldadas por voluntarias adultas, mentoras y millones de ex Girl Scouts, las Girl Scouts lideran el camino al encontrar su voz y hacer cambios que afectan las cuestiones más importantes para ellas. Únete a nosotras, conviértete en voluntaria, reconéctate, o haz una donación.

Acerca de Adobe

Adobe está cambiando el mundo a través de experiencias digitales. Para obtener más información sobre la Digital Academy de Adobe, visita https://www.adobe.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2158839/Girl_Scouts_Logo.jpg

FUENTE GIRL SCOUTS OF THE U.S.A.