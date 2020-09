Gisele Bündchen se asocia con Insight Timer para exhortar a millones de personas a meditar sin tener que pagar

Para celebrar el lanzamiento oficial de la alianza, la primera meditación guiada de Bündchen, Hope In Times Of Uncertainty (Esperanza en tiempos inciertos), apareció en la app en inglés y en portugués. Bündchen seguirá agregando meditaciones gratuitas en ambos idiomas cada mes. Las prácticas abordarán cuestiones vividas en todo el mundo como reacción a la pandemia (por ejemplo, altos niveles de estrés y ansiedad, dificultades del sueño) y también incluirá una meditación para madres y padres con sus hijos.

Bündchen usará la nueva función de streaming en directo integrada a la app Insight Timer a fin de enlazarse en tiempo real con sus seguidores en octubre y así conmemorar el Mes de Sensibilización sobre la Ansiedad y la Depresión. Durante estas charlas gratuitas en directo, Bündchen hablará de su experiencia personal con la meditación y la manera en que ha beneficiado su vida, y compartirá consejos para convertirla en un hábito cotidiano. El 10 de octubre será la anfitriona de una sesión en inglés con motivo del Día Mundial de la Salud Mental y hará lo propio, en portugués, el 19 de octubre.

"Nos llena de orgullo atestiguar la evolución de nuestra relación con Gisele, que pasó de ser una usuaria de Insight Timer a una socia que se vincula profundamente con nuestra misión y nuestra comunidad internacional. Su pasión por compartir la meditación y sus fans en todo el mundo nos entusiasman mucho; es un placer contar con Gisele como aliada de nuestra marca para llevar las meditaciones gratuitas a todo el planeta, en especial en estos tipos de acentuado estrés y ansiedad", dijo Christopher Plowman, director general de Insight Timer.

A diferencia de cualquier otra app en el ámbito de la salud y el bienestar, Insight Timer ofrece a sus 17 millones de usuarios acceso a su biblioteca de meditaciones guiadas (55.000 de ellas en 44 idiomas) sin costo. Ante los informes de la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas sobre el drástico aumento en los índices de depresión y ansiedad en todo el globo desde el inicio de la pandemia de COVID-19, el acceso a herramientas internacionales y gratuitas como Insight Timer es más importante que nunca.

"Me decidí por [trabajar con] Insight Timer no solo por la diversidad y alta calidad de su oferta de contenidos para todos los gustos y todas las necesidades, sino también porque su biblioteca es gratuita, llegando así a más personas", dijo Bündchen.

"La meditación transformó increíblemente mi vida y dio paso a una nueva etapa que me ha traído mucho más gozo y equilibro del que jamás experimenté. Sigue siendo una influencia potente y positiva en mi vida hoy en día y estoy muy feliz por esta alianza con Insight Timer que me permite compartir esta maravillosa herramienta con tanta gente como sea posible", añadió.

Insight Timer es la app gratuita para meditar más popular del mundo, concebida para la ansiedad, el estrés y los problemas del sueño. Se trata de la única app que ha crecido a partir de un modelo empresarial consciente que ha atraído a 17 millones de usuarios por recomendación personal y ningún gasto en publicidad. Insight Timer ofrece 55.000 meditaciones gratuitas y de alta calidad con más de 8.000 maestros, entre los que figuran Su Santidad el Dalai Lama, Russell Brand, Elizabeth Gilbert, Tara Brach y Jack Kornfield. Su biblioteca es diversa e incluyente, y alberga meditaciones seculares, espirituales, religiosas y científicas, además de música y charlas en 44 idiomas. La comunidad es parte central de la experiencia, pues los usuarios pueden crear listas de reproducción con sus pistas favoritas, participar en sesiones en directo con sus maestros y, pronto, meditar en tiempo real con amigos y colegas. Desde 2014, Insight Timer se ha convertido en la app de meditación más usada en los Estados Unidos y ha cultivado un público internacional que reúne a 17 millones de personas.

Gisele Bündchen es una supermodelo, filántropa, ambientalista internacional y autora de éxitos de ventas. Usa su plataforma de alcance mundial para concientizar a la población sobre la importancia de resguardar a nuestro planeta y a todos los seres vivos para hacer de este un mundo más sano y feliz para la infancia y las generaciones por venir. En los últimos 10 años ha sido Embajadora de Buena Voluntad del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y ha sido homenajeada por la Universidad de Harvard y la UCLA por su compromiso de vida con el medio ambiente. Bündchen se acercó a la meditación en una etapa especialmente difícil, un momento que en retrospectiva denomina "una oportunidad disfrazada". En su libro éxito de ventas según el New York Times, Lessons: My Path to a Meaningful Life, comparte anécdotas personales y conocimientos que le han ayudado a llevar una vida más consciente y gozosa. Como practicante y amante de la meditación desde hace tanto tiempo, Bündchen está convencida de que todos somos seres divinos que, al aquietar la mente, descubrimos que la mayoría de las respuestas que buscamos están en nuestro interior.

