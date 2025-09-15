Glac Biotech erhält GRAS-Zulassung der US-Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde für den Probiotikastamm CP-9

TAIPEI, 15. September 2025 /PRNewswire/ -- Glac Biotech, ein in Taiwan ansässiger Entwickler von Probiotika und Postbiotika, gab bekannt, dass sein wichtigster probiotischer Stamm CP-9 (Bifidobacterium lactis CCTCC M 2014588) von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) mit dem Status "Generally Recognized as Safe" (GRAS) zugelassen wurde.

Mit dieser Notifizierung wird Glac Biotech zum einzigen Hersteller probiotischer Rohstoffe in Taiwan, der über mehrere GRAS-Zulassungen der FDA verfügt, nach der Anerkennung von Lactobacillus rhamnosus MP108 im Jahr 2023.

Glac Biotech has now secured FDA GRAS approval for two probiotics for use in a broad array of food and beverage products.

Zulassung unterstreicht die Sicherheit und Qualität von CP-9

Dem FDA-Antrag zufolge ist CP-9 für die Verwendung von bis zu 10⁹ koloniebildenden Einheiten (KBE) pro Portion in einer Vielzahl von Lebensmitteln und Getränken zugelassen:

Sport- und Energiegetränke

Angereicherte Wässer

Tees in Flaschen

Getreide

Molkereiprodukte und milchfreie Produkte

Ernährungsriegel

Bonbons

Fruchtsäfte

Soja und pflanzliche Eiweißprodukte

Säuglingsnahrung

Das neu zugelassene CP-9 war Finalist bei den NutraIngredients Awards 2023 und wurde auf seine Rolle bei der Darmgesundheit und der Immunregulierung untersucht. Mit dem GRAS-Status der FDA erweitert CP-9 das Portfolio von Glac Biotech und wird voraussichtlich neben etablierten Stämmen wie Bifidobacterium lactis BB-12 den Markt für Säuglings- und Familienernährung bedienen.

Wachsendes Portfolio an probiotischen und postbiotischen Lösungen

Der erste GRAS-notifizierte Stamm von Glac Biotech, MP108, wurde 2021 für die NutraIngredients Awards nominiert und 2023 von der FDA zugelassen. Es war der erste probiotische Stamm in Asien, der für die Verwendung bei Säuglingen zugelassen wurde. Unterstützt durch klinische und Sicherheitsdaten ist MP108 für die Verwendung von bis zu 10⁹ KBE pro Portion in zugelassen:

Sport- und Energiegetränke

Angereicherte Wässer

Nährstoffhaltige Getränke

Tees in Flaschen

Verarbeitete Früchte und Säfte

Getreide

Käsesorten

Joghurts

Desserts auf Milchbasis

Produkte auf Sojabasis

Ernährungsriegel

Bonbons

Säuglingsnahrung

Auch im Bereich der Postbiotika ist Glac auf dem Vormarsch: Das Flaggschiffprodukt Totipro® ist in Europa, Südostasien und Nordamerika erhältlich und soll in naher Zukunft bei der FDA GRAS eingereicht werden. Totipro® ist der einzige öffentlich deklarierte Rohstoff, der alle vier von der International Probiotics Association (IPA) definierten postbiotischen Kategorien erfüllt: intakte Zellen (IC), Zellfragmente und zytoplasmatische Inhalte (FC), mikrobielle Metaboliten (MM) und Fermentationsmedien, die mikrobielle Bestandteile enthalten (CX).

"Die GRAS-Zulassung der FDA stellt einen wichtigen Standard für Qualität und Sicherheit dar. Mit der Zulassung von CP-9, der bereits erfolgten Anerkennung von MP108 und der baldigen Einreichung von Totipro® treibt Glac Biotech seine Probiotika- und Postbiotika-Forschung mit Konsequenz und internationaler Ausrichtung voran. Wir werden unsere Arbeit weiterhin auf wissenschaftliche Erkenntnisse stützen und mit Partnern weltweit zusammenarbeiten, um zuverlässige Gesundheitslösungen zu entwickeln", schloss Shin-Yu Tsai, Leiter der Produkt- und Marketingabteilung von Glac Biotech.

Über Glac Biotech

Glac Biotech wurde 2008 gegründet und ist eine Tochtergesellschaft von Center Laboratories Inc., Taiwans größtem Hersteller von flüssigen Arzneimitteln. Das Unternehmen konzentriert sich ausschließlich auf Probiotika (PRONULIFE®) und Postbiotika (Totipro®). Mehr als 30 Forscher und 30 Qualitätsspezialisten kümmern sich um die Entwicklung von Stämmen, Patente, klinische Validierung und internationale Zertifizierung.

