Glac Biotech obtient l'approbation GRAS de la Food and Drug Administration des États-Unis pour la souche probiotique CP-9

TAIPEI, 15 septembre 2025 /PRNewswire/ -- Glac Biotech, un développeur de probiotiques et de postbiotiques basé à Taiwan, a annoncé que sa souche probiotique principale CP-9 (Bifidobacterium lactis CCTCC M 2014588) a été approuvée avec le statut Généralement Reconnu comme Sûr (GRAS) par la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis.

Avec cette notification, Glac Biotech devient le seul fabricant de matières premières probiotiques de Taïwan à détenir plusieurs autorisations GRAS de la FDA, après la reconnaissance de Lactobacillus rhamnosus MP108 en 2023.

Glac Biotech has now secured FDA GRAS approval for two probiotics for use in a broad array of food and beverage products.

L'homologation souligne la sécurité et la qualité du CP-9

Selon le dossier déposé auprès de la FDA, l'utilisation du CP-9 est autorisée à des niveaux allant jusqu'à 10⁹ unités formatrices de colonies (UFC) par portion dans une large gamme de produits alimentaires et de boissons :

Boissons sportives et énergétiques

Eaux fortifiées

Thés en bouteille

Céréales

Produits laitiers et non laitiers

Barres nutritionnelles

Bonbons

Jus de fruits

fruits Produits à base de soja et de protéines végétales

Aliments pour nourrissons

Le CP-9 nouvellement approuvé a été finaliste des prix NutraIngredients 2023 et a été étudié pour son rôle dans la santé intestinale et la régulation immunitaire. Avec le statut GRAS de la FDA, CP-9 élargit le portefeuille de Glac Biotech et devrait servir les marchés de la nutrition infantile et familiale aux côtés de souches établies telles que Bifidobacterium lactis BB-12.

Un portefeuille croissant de solutions probiotiques et postbiotiques

La première souche de Glac Biotech certifiée GRAS, MP108, a été sélectionnée pour les NutraIngredients Awards en 2021 et approuvée par la FDA en 2023. Il s'agit de la première souche probiotique en Asie à être approuvée pour un usage infantile. Soutenu par des données cliniques et de sécurité, MP108 peut être utilisé jusqu'à 10⁹ UFC par portion :

Boissons sportives et énergétiques

Eaux fortifiées

Boissons nutritionnelles

Thés en bouteille

Fruits et jus transformés

Céréales

Fromages

Yaourts

Desserts à base de lait

Produits à base de soja

Barres nutritionnelles

Bonbons

Aliments pour nourrissons

Toujours dans le domaine des postbiotiques, le produit phare de Glac, Totipro® , est disponible en Europe, en Asie du Sud-Est et en Amérique du Nord, et il est prévu qu'il fasse l'objet d'une demande GRAS auprès de la FDA dans un avenir proche. Totipro® est la seule matière première déclarée publiquement comme répondant aux quatre catégories postbiotiques définies par l'Association internationale des probiotiques (IPA) : cellules intactes (IC), fragments de cellules et contenu cytoplasmique (FC), métabolites microbiens (MM) et milieux de fermentation contenant des composants microbiens (CX).

"L'approbation GRAS de la FDA représente une norme importante de qualité et de sécurité. Avec le CP-9 désormais approuvé, le MP108 déjà reconnu et la soumission prochaine de Totipro® , Glac Biotech fait progresser sa recherche sur les probiotiques et les postbiotiques avec cohérence et en s'alignant sur le plan international. Nous continuerons à fonder notre travail sur des preuves scientifiques, en coopérant avec des partenaires du monde entier pour développer des solutions fiables en matière de santé", conclut Shin-Yu Tsai, directeur du département produits et marketing de Glac Biotech.

Pour plus d'informations, visitez glacbiotech.com ou suivez Glac Biotech sur LinkedIn et Facebook.

À propos de Glac Biotech

Fondée en 2008, Glac Biotech est une filiale de Center Laboratories Inc., le plus grand fabricant de produits pharmaceutiques liquides de Taïwan. La société se concentre exclusivement sur les probiotiques (PRONULIFE®) et les postbiotiques (Totipro®), avec plus de 30 chercheurs et 30 spécialistes de la qualité qui supervisent le développement des souches, les brevets, la validation clinique et la certification internationale.

