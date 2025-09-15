Glac Biotech obtiene la aprobación GRAS para la cepa probiótica CP-9

- Glac Biotech obtiene la aprobación GRAS de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. para la cepa probiótica CP-9

TAIPEI, 15 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Glac Biotech, un desarrollador de probióticos y postbióticos con sede en Taiwán, anunció que su cepa probiótica principal CP-9 (Bifidobacterium lactis CCTCC M 2014588) ha sido aprobada con el estado Generalmente Reconocido como Seguro (GRAS) por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

Con esta notificación, Glac Biotech se convierte en el único fabricante de materia prima probiótica en Taiwán que cuenta con múltiples aprobaciones GRAS de la FDA, tras el reconocimiento de Lactobacillus rhamnosus MP108 en 2023.

Glac Biotech has now secured FDA GRAS approval for two probiotics for use in a broad array of food and beverage products.

La aprobación destaca la seguridad y calidad de CP-9

Según la presentación ante la FDA, CP-9 está autorizado para su uso en niveles de hasta 10⁹ unidades formadoras de colonias (UFC) por porción en una amplia gama de productos alimenticios y bebidas:

Bebidas deportivas y energéticas

Aguas enriquecidas

Tés embotellados

Cereales

Lácteos y productos no lácteos

Barritas nutritivas

Dulces

Zumos de frutas

Productos proteicos de soja y de origen vegetal

Alimentos infantiles

CP-9, recientemente aprobado, fue finalista en los Premios NutraIngredients de 2023 y se ha estudiado por su papel en la salud intestinal y la regulación inmunitaria. Con la certificación GRAS de la FDA, CP-9 amplía la cartera de Glac Biotech y se espera que atienda los mercados de nutrición infantil y familiar junto con cepas consolidadas como Bifidobacterium lactis BB-12.

Creciente cartera de soluciones probióticas y postbióticas

La primera cepa de Glac Biotech con notificación GRAS, MP108, fue preseleccionada para los Premios NutraIngredients en 2021 y aprobada por la FDA en 2023. Fue la primera cepa probiótica en Asia aprobada para uso infantil. Con el respaldo de datos clínicos y de seguridad, se permite el uso de MP108 en dosis de hasta 10⁹ UFC por porción en:

Bebidas deportivas y energéticas

Aguas enriquecidas

Bebidas nutricionales

Tés embotellados

Frutas y zumos procesados

Cereales

Quesos

Yogures

Postres lácteos

Productos de soja

Barritas nutricionales

Dulces

Alimentos infantiles

También avanzando en el campo de los posbióticos, Totipro®, el producto estrella de Glac, está disponible en Europa, el Sudeste Asiático y Norteamérica, y se prevé su presentación a la FDA como GRAS próximamente. Totipro® es la única materia prima declarada públicamente que cumple con las cuatro categorías de posbióticos definidas por la Asociación Internacional de Probióticos (IPA): células intactas (CI), fragmentos celulares y contenido citoplasmático (CF), metabolitos microbianos (MM) y medios de fermentación con componentes microbianos (CX).

"La aprobación GRAS de la FDA representa un importante estándar de calidad y seguridad. Con la aprobación de CP-9, el reconocimiento de MP108 y la próxima presentación de Totipro®, Glac Biotech avanza en su investigación de probióticos y postbióticos con consistencia y alineamiento internacional. Seguiremos basando nuestro trabajo en la evidencia científica, cooperando con socios de todo el mundo para desarrollar soluciones sanitarias fiables", concluyó Shin-Yu Tsai, gerente del Departamento de Producto y Marketing de Glac Biotech.

Para más información, visite glacbiotech.com o siga a Glac Biotech en LinkedIn y Facebook .

Acerca de Glac Biotech

Fundada en 2008, Glac Biotech es una filial de Center Laboratories Inc., el mayor fabricante de productos farmacéuticos líquidos de Taiwán. La empresa se centra exclusivamente en probióticos (PRONULIFE®) y posbióticos (Totipro®), con más de 30 investigadores y 30 especialistas en calidad que supervisan el desarrollo de cepas, las patentes, la validación clínica y la certificación internacional.