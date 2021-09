Глава Ingka Group (IKEA) Йеспер Бродин назначен новым председателем правления The B Team вместе с выпуском Новых принципов работы руководителей и подкаста 10x Bolder

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- Группа The B Team сегодня объявила о назначении председателем своего правления главы Ingka Group (IKEA) и члена The B Team Йеспера Бродина (Jesper Brodin).

Группа The B Team включает в себя руководителей компаний и лидеров гражданского общества со всего мира, деятельность которых направлена на активизацию процессов совершенствования методов ведения бизнеса в целях благополучия людей и планеты. Объявление Бродина в качестве председателя совпадает с публикацией Новых принципов работы руководителей (The New Leadership Playbook) — сборника историй, аналитических материалов и источников информации по управлению бизнесом XXI века. В него входит 10x Bolder — серия подкастов в форме бесед, посвященных анализу того, как лидеры сочетают ценности с влиянием. Независимо от своей тематики, будь то создание возможностей для беженцев, внедрение принципов «открытого найма» или убеждение глав государств в необходимости активизации климатических программ и действий, эти истории правдивы, вдохновляющи и информативны в равной степени для нынешних и зарождающихся лидеров бизнеса.

Покидающий свой пост председатель группы и бывший глава компании Unilever Поль Полман (Paul Polman) заявил следующее: «Я не могу представить себе лучшую кандидатуру для принятия руководства, чем Йеспер. Он смелый, горящий желанием и полноценный лидер, а именно эти качества и необходимы нам в этой критически важной «декаде действий». Мне выпала огромная честь помогать в руководстве группой The B Team, стимулирующей лидеров мирового бизнеса к принятию общей концепции общего процветания на здоровой планете. Теперь мы, как и все, должны активизировать свои усилия для создания преуспевающих обществ равных возможностей, не оставляющих никого за бортом».

Карьера г-на Бродина в IKEA началась в 1995 году с работы в отделе снабжения. В 2017 году он вступил в должность руководителя Ingka Group. Под руководством Бродина компания обязалась инвестировать 4 миллиарда евро в возобновляемую энергетику, реализацию программ адаптации беженцев в 30 регионах, достижение гендерного баланса в своем руководстве и пр. IKEA стремится стать климатически позитивной компанией к 2030 году, сократив выбросы парниковых газов на величину, превышающую суммарные выбросы всей производственно-сбытовой цепочки, и действия, предпринимаемые компанией и ее коллективом в этом отношении, представлены в качестве одной из историй лидерства в Новых принципах работы руководителей.

Г-н Бродин считает нынешнее время самым удачным в истории моментом для практической реализации этих аналитических наработок. «Для меня подлинная честь работать вместе с этой командой лидеров и быть выразителем того, что имеет важное значение для людей и планеты. Мы вместе несем огромную ответственность и имеем возможность влиять и руководить процессом перехода к будущему с нетто-нулевыми выбросами, где в выигрыше будет каждый», — заявил г-н Бродин.

С момента своего появления в 2013 году группа The B Team призывает лидеров активизироваться и осознать насущную необходимость смелых действий в интересах людей и планеты. Группа находится в авангарде продвижения к будущему с нетто-нулевыми выбросами, созданию рабочих мест для всех людей и совершенствованию корпоративного и глобального руководства.

Г-н Бродин принимает бразды правления группой The B Team в решающий момент истории, когда мир сталкивается со взаимозависимыми кризисами, связанными с пандемией COVID-19, изменением климата, неравенством и снижением доверия к государственным институтам власти. На фоне все более громких призывов к экономической перезагрузке его назначение подтверждает необходимость фундаментального сотрудничества между бизнесом, правительством и гражданским обществом для реализации этой концепции.

«Йеспер демонстрирует смелый стиль руководства на основе ценностей, которого требует "декада действий". Он знает, как создавать межсекторальные коалиции, необходимые для обеспечения позитивного будущего как для людей, так и для всей планеты, — заявила глава команды B Team Халла Томасдоттир (Halla Tómasdóttir). — Мы очень рады тому, что он возглавит правление The B Team, и с нетерпением ждем начала совместной работы над ускорением социально-экономической перезагрузки, в которой мы сейчас нуждаемся».

Более подробная информация представлена на сайте Bteam.org.

ИНФОРМАЦИЯ О THE B TEAM

The B Team — всемирное объединение руководителей бизнеса и лидеров гражданского общества, работающих над созданием новых норм корпоративного руководства в настоящее время с целью обеспечения лучшего будущего. Все эти лидеры и их коллеги несут солидарную ответственность за новый способ ведения бизнеса — при котором успех оценивается не только по финансовым показателям, но и по состоянию здоровья людей и нашей планеты — на благо будущих поколений.

