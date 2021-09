Jesper Brodin, dyrektor generalny Ingka Group (IKEA), został mianowany nowym przewodniczącym Zespołu B w momencie, gdy grupa wprowadza na rynek Księgę Nowego Przywództwa i podcast 10x Odważniejsi

NOWY JORK, 30 września, 2021 /PRNewswire/ - Zespół B poinformował, że Jesper Brodin, dyrektor generalny Ingka Group (IKEA) i członek tego zespołu, został dziś mianowany przewodniczącym grupy.

Zespół B to grupa liderów światowego biznesu i społeczeństwa obywatelskiego, którzy pracują nad udoskonaleniem praktyk biznesowych dla dobra ludności i planety. Powołanie Brodina na stanowisko przewodniczącego zbiegło się w czasie z wydaniem publikacji zatytułowanej Księga Nowego Przywództwa , która jest zbiorem historii, spostrzeżeń i zasobów dotyczących przywództwa w biznesie XXI wieku. Obejmuje to również cykl podcastów 10x Odważniejsi - serię rozmów o tym, jak liderzy łączą wartości z wpływem. Niezależnie od tego, czy są to działania mające na celu stworzenie możliwości dla uchodźców, wdrożenie praktyk „otwartego zatrudniania", czy też nakłonienie przywódców państw do zwiększenia ambicji i działań na rzecz klimatu, historie te są szczere, inspirujące i wnikliwe zarówno dla obecnych, jak i przyszłych liderów biznesowych.

Dotychczasowy przewodniczący i były dyrektor generalny Unilever Paul Polman powiedział: „Nie przychodzi mi na myśl nikt lepszy do przejęcia sterów niż Jesper. To człowiek odważny, nieustępliwy i nastawiony na integrację, czyli dokładnie taka osoba, jakiej potrzebujemy w tej krytycznej dekadzie działań. Możliwość przewodzenia Zespołowi B, skupiającemu liderów światowego biznesu wokół jednolitej wizji wspólnego dobrobytu na zdrowej planecie, była dla mnie ogromnym zaszczytem. Zarówno my, jak i wszyscy inni, musimy obecnie zintensyfikować nasze wysiłki na rzecz budowania lepiej prosperujących i sprzyjających włączeniu społecznemu systemów, które nie pozostawiają nikogo w tyle".

Kariera Brodina w IKEA rozpoczęła się w 1995 roku w dziale zakupów. W 2017 r. objął on stanowisko dyrektora generalnego Grupy Ingka. Pod jego kierownictwem, firma zobowiązała się do zainwestowania 4 miliardów EUR w energię odnawialną, prowadząc programy integracji uchodźców na 30 rynkach, osiągając niemal równowagę płci wśród kadry zarządzającej i wiele więcej. Aspiracją IKEA jest osiągnięcie pozytywnego wpływu na klimat do 2030 roku, ograniczając większą ilość emisji gazów cieplarnianych niż generuje cały łańcuch wartości, a to, co firma i jej zespół robią w tym zakresie, zostało przedstawione jako jedna z historii przywództwa w Księdze Nowego Przywództwa .

Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, Brodin widzi, że nadszedł czas, aby wprowadzić te spostrzeżenia w czyn. „To prawdziwy zaszczyt pracować razem z takim zespołem liderów i przemawiać za tym, co jest ważne dla ludzi i całej planety. Razem ponosimy ogromną odpowiedzialność i mamy szansę wpłynąć i przewodzić przejściu do przyszłości opartej na zerowej emisji netto, w której każdy będzie beneficjentem" – mówi Brodin.

Od momentu powstania w 2013 roku, Zespół B apeluje do liderów, aby podjęli odważne działania na rzecz ludzkości i Ziemi. Jako kolektyw, jest na czele działań na rzecz przyszłości Zero Netto, 100% Ludzkich Miejsc Pracy oraz poprawy ładu korporacyjnego i globalnego.

Brodin przejmuje stery Zespołu B w decydującym momencie historii, gdy świat zmaga się ze współzależnymi kryzysami COVID-19, zmianami klimatycznymi, nierównościami i spadkiem zaufania do instytucji. W miarę jak coraz głośniejsze stają się apele o gospodarczy reset, jego nominacja potwierdza potrzebę radykalnej współpracy między biznesem, rządem i społeczeństwem obywatelskim, która umożliwi urzeczywistnienie tej wizji.

„Jesper jest przykładem odważnego i opartego na wartościach przywódcy, którego wymaga współczesna >>dekada działań<<. Wie, jak budować międzysektorowe koalicje niezbędne do zapewnienia pozytywnej przyszłości zarówno dla ludzi, jak i planety - powiedziała Halla Tómasdóttir, dyrektor generalna Zespołu B. - Jesteśmy niezwykle podekscytowani, że będzie on przewodniczył radzie Zespołu B i z niecierpliwością oczekujemy wspólnej pracy, aby katalizować ekonomiczny i społeczny reset, którego tak bardzo teraz potrzebujemy".

Więcej informacji na stronie Bteam.org .

Zespół B

Zespół B jest międzynarodowym zrzeszeniem liderów biznesu i społeczeństwa obywatelskiego, którzy działają na rzecz tworzenia nowych norm przywództwa korporacyjnego dziś, dla lepszego jutra. Wspólnie, przywódcy ci zobowiązują siebie i swoich partnerów do wprowadzenia nowego sposobu prowadzenia działalności gospodarczej - takiego, który mierzy sukces nie tylko wynikami finansowymi, ale także zdrowiem ludzi i całej Ziemi - z pożytkiem dla przyszłych pokoleń.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1638700/The_B_Team_Logo.jpg

