Jesper Brodin, generální ředitel společnosti Ingka Group (IKEA), byl jmenován novým předsedou iniciativy The B Team v době, kdy skupina uvádí na trh The New Leadership Playbook a podcasty 10x Bolder

NEW YORK, 30. září 2021 /PRNewswire/ -- Iniciativa The B Team oznámila, že předsedou této skupiny byl dnes jmenován Jesper Brodin, generální ředitel společnosti Ingka Group (IKEA) a člen The B Team.

The B Team je kolektivem globálních podnikatelů a lídrů občanské společnosti, kteří se snaží motivovat k lepším podnikatelským postupům pro blaho lidí a planety. Jmenování Jespera Brodina jako předsedy proběhlo ve stejné době jako vydání The New Leadership Playbook , tedy sbírky příběhů, postřehů a zdrojů o vedení podniků v 21. století. Součástí je i série podcastů nazvaná 10x Bolder, která se pomocí rozhovorů zabývá tím, jak vedoucí pracovníci slaďují hodnoty s vlivem. Ať už jde o vytváření příležitostí pro uprchlíky, zavádění postupů „otevřeného zaměstnávání" nebo výzvy směrované k hlavám států k větším ambicím a opatřením v oblasti ochrany klimatu, nabízejí tyto příběhy upřímnost, inspiraci a postřehy pro současné i začínající vedoucí pracovníky.

Odcházející předseda a bývalý generální ředitel společnosti Unilever Paul Polman řekl: „Nenapadá mě nikdo lepší, kdo by mohl převzít otěže, než Jesper. Jde o odvážného, nedočkavého a inkluzivního vůdce, což je přesně to, co v tomto kritickém desetiletí potřebujeme. Bylo mi velkou ctí pomáhat vést The B Team, který sdružuje globální podnikatele kolem společné vize sdílené prosperity na zdravé planetě. Stejně jako všichni ostatní musíme nyní zvýšit své úsilí o budování prosperujících a inkluzivních společností, které nikoho nenechají pozadu."

Kariéra Jespera Brodina v IKEA začala v roce 1995 v oddělení nákupu. V roce 2017 nastoupil na pozici generálního ředitele skupiny Ingka. Pod jeho vedením se společnost zavázala investovat 4 miliardy eur do obnovitelných zdrojů energie, k zavedení programů pro začlenění uprchlíků na 30 trzích, přiblížení cíle genderové rovnováhy ve vedení a k dalším cílům. Ambicí společnosti IKEA je do roku 2030 dosáhnout pozitivních výsledků s ohledem na ochranu klimatu a snížit emise skleníkových plynů více, než kolik jich vypouští celý hodnotový řetězec. Informace o tom, co společnost a její tým v tomto ohledu dělají, lze najít jako jeden z vůdčích příběhů v The New Leadership Playbook .

Jesper Brodin vidí nyní více než kdy jindy příležitost, jak tyto poznatky uplatnit v praxi. „Je mi opravdovou ctí spolupracovat s tímto týmem lídrů a být hlasem toho, co je důležité pro lidi a planetu. Společně máme obrovskou zodpovědnost a příležitost ovlivnit a vést přechod k budoucnosti s nulovou čistou spotřebou, kde bude každý vítězem," říká Brodin.

Od svého založení v roce 2013 The B Team vyzývá vedoucí představitele, aby zvýšili své úsilí a přijali naléhavou potřebu jednat odvážně ve prospěch lidí a planety. Jako kolektiv stojí v čele prosazování budoucnosti uhlíkové neutrality, stoprocentně lidských pracovišť a lepšího podnikového a globálního řízení.

Jesper Brodin přebírá vedení The B Team v rozhodujícím historickém okamžiku, kdy se svět potýká se vzájemně závislými krizemi COVID-19, změnou klimatu, nerovností a klesající důvěrou v instituce. Jeho jmenování do funkce potvrzuje potřebu radikální spolupráce mezi podniky, vládou a občanskou společností, aby se tato vize stala skutečností.

„Jesper je příkladem odvážného vedení založeného na hodnotách, které toto „desetiletí činů" vyžaduje. Ví, jak vytvářet koalice napříč odvětvími, které jsou zapotřebí k zajištění pozitivní budoucnosti pro lidi i planetu," uvedla generální ředitelka The B Team Halla Tómasdóttirová. „Jsme nadšeni, že bude předsedat představenstvu The B Team a těšíme se na spolupráci, která bude katalyzovat ekonomickou a sociální obnovu, jakou nyní potřebujeme."

O INICIATIVĚ THE B TEAM

The B Team je celosvětový kolektiv podnikatelů a lídrů občanské společnosti, kteří se snaží vytvořit nové normy pro vedení firem v dnešní době a tím zlepšit vyhlídky na budoucnost. Tito lídři společně vedou sebe i své kolegy k novému způsobu podnikání, který měří úspěch nejen finančními výsledky, ale také zdravím lidí a naší planety, a to ve prospěch budoucích generací.

