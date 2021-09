Jesper Brodin, président-directeur général d'Ingka Group (IKEA), est nommé nouveau président de The B Team alors que le groupe lance The New Leadership Playbook et le podcast 10x Bolder

NEW YORK, 30 septembre 2021 /PRNewswire/ -- The B Team a annoncé aujourd'hui que Jesper Brodin, président-directeur général d'Ingka Group (IKEA) et membre de The B Team, est nommé président du groupe.

The B Team est un collectif de dirigeants d'entreprises mondiales et de la société civile qui travaillent à catalyser de meilleures pratiques commerciales pour le bien-être des personnes et de la planète. L'annonce de Brodin à titre de président coïncide avec le lancement de The New Leadership Playbook, un recueil d'histoires, d'idées et de ressources sur le leadership des entreprises du 21e siècle Cela inclut 10x Bolder, une série de podcasts basés sur la conversation explorant comment les leaders alignent les valeurs sur l'influence. Qu'il s'agisse de créer des opportunités pour les réfugiés, de mettre en œuvre des pratiques d'« embauche ouverte » ou d'orienter les chefs d'État vers une plus grande ambition et action climatique, ces histoires offrent honnêteté, inspiration et perspectives aux chefs d'entreprise actuels et émergents.

Paul Polman, président sortant et ancien PDG d'Unilever, a déclaré : « Je ne peux penser à personne de mieux pour prendre les rênes que Jesper. C'est un leader courageux, impatient et inclusif, ce qui est exactement ce dont nous avons besoin en cette décennie critique d'action. Ce fut un immense privilège pour moi d'aider à diriger The B Team, galvanisant les chefs d'entreprise mondiaux autour d'une vision commune d'une prospérité partagée sur une planète saine. Comme tout le monde, nous devons maintenant intensifier nos efforts pour construire des sociétés prospères et inclusives qui ne laissent personne de côté. »

La carrière de Brodin chez IKEA a commencé en 1995, dans les achats. Il a pris ses fonctions de PDG du groupe Ingka en 2017. Sous la direction de Brodin, la société s'est engagée à investir 4 milliards d'euros dans les énergies renouvelables, à mener des programmes d'inclusion des réfugiés sur 30 marchés, à atteindre un quasi-équilibre entre les sexes dans sa gestion et plus encore. L'ambition d'IKEA est de devenir positif pour le climat d'ici 2030, en réduisant plus d'émissions de gaz à effet de serre que la chaîne de valeur totale n'en émet, et ce que l'entreprise et son équipe font à cet égard est présenté comme l'une des histoires de leadership dans The New Leadership Playbook.

Aujourd'hui plus que jamais, Brodin voit cela comme un moment pour mettre ces idées en action. « C'est un véritable honneur de travailler avec cette équipe de leaders et d'être une voix pour ce qui est important pour les gens et la planète. Ensemble, nous avons une énorme responsabilité et une occasion d'influencer et de diriger la transition vers un avenir net zéro où tout le monde sera gagnant », déclare Brodin.

Depuis son lancement en 2013, The B Team a appelé les dirigeants à se mobiliser et à accepter l'urgence d'agir avec audace, pour les personnes et la planète. En tant que collectif, il a été à l'avant-garde de la promotion d'un avenir net zéro, de lieux de travail 100 % humains et d'une meilleure gouvernance d'entreprise et mondiale.

Brodin prend les rênes de l'équipe B à un moment décisif de l'histoire, alors que le monde est aux prises avec les crises interdépendantes de la COVID-19, du changement climatique, des inégalités et de la diminution de la confiance dans les institutions. Et alors que les appels à une réinitialisation économique se font de plus en plus forts, sa nomination cimente la nécessité d'une collaboration radicale entre les entreprises, le gouvernement et la société civile pour faire de cette vision une réalité.

« Jesper démontre le leadership courageux et fondé sur des valeurs que cette "décennie d'action" exige. Il sait comment construire les coalitions intersectorielles nécessaires pour offrir un avenir positif aux personnes et à la planète », a déclaré Halla Tómasdóttir, PDG de The B Team « Nous sommes ravis qu'il préside le conseil d'administration de The B Team et nous sommes impatients de travailler ensemble pour catalyser la réinitialisation économique et sociale dont nous avons maintenant besoin. »

Pour en savoir plus, allez sur Bteam.org.

À PROPOS DE THE B TEAM

The B Team est un collectif mondial de dirigeants d'entreprises et de la société civile qui travaillent à créer de nouvelles normes de leadership d'entreprise aujourd'hui, pour un avenir meilleur. Ensemble, ces dirigeants se tiennent responsables, ainsi que leurs pairs, d'une nouvelle façon de faire des affaires – une façon de faire des affaires qui mesure le succès non seulement par la performance financière, mais aussi par la santé des gens et de notre planète – au profit des générations à venir.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1638700/The_B_Team_Logo.jpg

Related Links

bteam.org



SOURCE The B Team