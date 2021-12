LOS ANGELES, 9 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Global Child "Travel with Purpose" presenta al anfitrión Augusto Valverde compartiendo lecciones de vida positivas mientras descubre las mejores experiencias que cada destino tiene para ofrecer en todo el mundo. Su último episodio Global Child Dubai "The Power of Connection" destaca la importancia de la conexión humana en una época de incertidumbre y cambio.