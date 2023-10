Global Education Holdings adquire o MLA College

LONDRES, 3 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- O Global Education Holdings (GEDU), prestador de serviços de ensino superior no Reino Unido, anunciou a aquisição bem-sucedida do MLA College (MLA) no Reino Unido. O MLA College é um prestador global premiado de serviços de ensino superior, especializado em oferecer graduações por ensino à distância no Reino Unido, predominantemente para o setor marinho e marítimo. A transação marca mais um passo significativo na expansão das ambições globais e do alcance educacional do GEDU.

Fundado em 2012, a sede do MLA College (anteriormente conhecido como Marine Learning Alliance Ltd) ficava inicialmente na Universidade de Plymouth, instituição parceira do MLA. Atualmente, o MLA é uma instituição de ensino superior registrada na Inglaterra, de acordo com a seção 4(5) da Lei de Ensino Superior e Pesquisa de 2017. Atualmente, o MLA está trabalhando para obter seus próprios poderes de concessão de diplomas e status de universidade.

O objetivo do MLA College é enriquecer a experiência do aluno, ampliar a relevância da indústria, oferecer educação de primeira classe e promover a colaboração criativa e parcerias estratégicas com outras instituições educacionais nacionais e internacionais e com o setor privado. "No MLA College, acreditamos que investir na educação e na aprendizagem ao longo da vida ajudará a preparar indivíduos, equipes e empresas para uma economia global em constante evolução. Representamos e acreditamos na verdadeira educação além das fronteiras", disse a Profª Basak Akdemir, CEO do MLA College.

O MLA College, atuando na qualidade de parceiro educacional do CIFAL (Centro Internacional de Formação de Autoridades e Líderes) da cidade de Londres, criado pelo UNITAR, lançou recentemente seus programas de Desenvolvimento Sustentável Global nos quais os alunos contribuem ativamente para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). O CIFAL da cidade de Londres, inaugurado na cidade pelo Secretário-Geral Adjunto das Nações Unidas e pelo prefeito da cidade de Londres, tem o objetivo de desenvolver capacitação no sector marítimo para criar um futuro sustentável. "Como prestadores de serviços de educação, é nossa responsabilidade desenvolver métodos que permitam oferecer uma educação de qualidade para todos, em conformidade com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas", afirmou o Prof. John Chudley, reitor do MLA College.

Sobre o GEDU: O grupo Global Education atua nos segmentos de ensino superior, aprendizagem e escolas de idiomas e opera em 12 países, incluindo EUA, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, França, Espanha, Malta, Emirados Árabes Unidos, Índia, Arábia Saudita e Austrália.

Nosso portfólio abrange uma ampla gama de especialidades do ensino superior que apresentam alta empregabilidade e uma experiência de alto nível para os alunos.

