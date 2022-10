Global Times: KPCh zeigt Kurs für das moderne sozialistische China in jeder Hinsicht auf

PEKING, 20. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) hat am Sonntag zur Eröffnung des 20. Parteitags der KPCh ihren Plan für den Aufbau eines modernen sozialistischen China in jeder Hinsicht für die nächsten fünf Jahre und darüber hinaus vorgestellt.

Das alle fünf Jahre stattfindende Treffen ist der erste nationale Kongress der KPCh nach ihrem hundertjährigen Jubiläum im Jahr 2021. Bis dahin hat die Partei das chinesische Volk dahin geführt, den Aufbau einer Gesellschaft mit mäßigem Wohlstand in jeder Hinsicht abzuschließen.

„Von diesem Tag an wird die zentrale Aufgabe der KPC darin bestehen, das chinesische Volk mit all seinen Volksgruppen in einer konzertierten Anstrengung darin zu führen, das zweite Hundertjahresziel zu verwirklichen, nämlich China in jeder Hinsicht zu einem großen, modernen sozialistischen Land zu machen und die Revitalisierung der chinesischen Nation an allen Fronten durch einen chinesischen Weg zur Modernisierung voranzutreiben", sagte Xi Jinping in einem Bericht auf der Eröffnungssitzung des Kongresses.

Das Thema des Kongresses bestehe darin, das große Banner des Sozialismus chinesischer Prägung hochzuhalten, die Idee des Sozialismus chinesischer Prägung für eine neue Ära vollständig umzusetzen, den großen Gründungsgeist der Partei weiterzuführen, zuversichtlich zu bleiben und Stärke aufzubauen, grundlegende Prinzipien aufrechtzuerhalten und neue Wege zu gehen, mit Unternehmungsgeist und Stärke voranzukommen, und in Einheit danach zu streben, ein modernes sozialistisches Land in jeder Hinsicht aufzubauen und die große Verjüngung der chinesischen Nation an allen Fronten voranzutreiben, sagte Xi.

Chinesische politische Experten sagten, dass die theoretische Innovation der KPCh, die auf dem 20. Parteitag gezeigt wurde, globale Bedeutung hat, da sie Ländern auf der ganzen Welt, die sich um Modernisierung bemühen, eine Alternative und ein Beispiel biete, und auf seiner neuen Reise würde China weiterhin das große Banner des Sozialismus chinesischer Prägung mit Festigkeit und Zuversicht hochhalten.

Chinese Modernisierung

Xi erläuterte die Missionen und Aufgaben der KPCh auf ihrer neuen Reise in der neuen Ära.

Die KPCh zielt darauf ab, die sozialistische Modernisierung von 2020 bis 2035 zu verwirklichen und China von 2035 bis zur Mitte dieses Jahrhunderts zu einem großen modernen sozialistischen Land zu machen, das wohlhabend, stark, demokratisch, kulturell fortgeschritten, harmonisch und schön ist.

Shen Yi, Professor an der School of International Relations and Public Affairs der Fudan-Universität, sagte, dass „das Konzept der chinesischen Modernisierung zum ersten Mal als eine der wichtigsten Schlussfolgerungen der KPCh aus ihren früheren Erfahrungen angesprochen wurde".

Shen sagte, da es keinen vorgefertigten Entwicklungspfad oder -modus gebe, den China direkt kopieren oder imitieren könne, habe China nach mehr als hundert Jahren der Erforschung und des Aufbaus seit der Revolution von 1911 endlich einen chinesischen Weg zur Modernisierung eingeschlagen, der eine völlig neue Alternative biete, eine dritte Wahl für alle Entwicklungsländer der Welt, die nach ihren eigenen Entwicklungsmöglichkeiten suchen oder mit ihnen kämpfen und den Wunsch haben, sowohl ihre eigene Selbstverwirklichung zu verfolgen als auch ihre Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Unversehrtheit zu wahren.

Xi unterstrich die einzigartigen Merkmale der chinesischen Modernisierung, die seiner Meinung nach die sozialistische Modernisierung sei, die unter der Führung der KPCh verfolgt werde. Sie enthalte Elemente, die den Modernisierungsprozessen aller Länder gemeinsam sind, zeichne sich aber auch durch Merkmale aus, die für den chinesischen Kontext einzigartig seien.

Die chinesische Modernisierung sei die Modernisierung einer riesigen Bevölkerung, des gemeinsamen Wohlstands für alle, des materiellen und kulturell-ethischen Fortschritts, der Harmonie zwischen Mensch und Natur und der friedlichen Entwicklung, so Xi.

Analysten sagten, dass es auf dem chinesischen Weg der Modernisierung um gemeinsamen Wohlstand für alle gehe, und dieser würde durch friedliche Weiterentwicklung realisiert werden. In dieser Hinsicht unterscheide sie sich grundlegend von der westlichen Modernisierung.

Die chinesische Modernisierung würde gleichzeitig mit der Modernisierung anderer Nationen erfolgreich sein, und sie würde Chancen für andere Länder schaffen, ihre Modernisierung und Entwicklung zu verwirklichen, und sie würde andere nicht belehren oder zwingen, ihre Ideologie zu akzeptieren. Sie würde keine Bündnissysteme nutzen, um andere Ländern zu beeinflussen, ihre Autonomie aufzugeben oder der Hegemonie unterworfen zu werden, stellten Experten fest.

Viele ausländische Journalisten teilten die gleiche Meinung, da sie die Errungenschaften, die China im vergangenen Jahrhundert, insbesondere in den letzten fünf bis zehn Jahren, erzielt hat, sehr schätzten. Sie wollten herausfinden, wie China diese großen Missionen erfüllt habe und wie diese Erfahrungen ihren eigenen Ländern helfen könnten.

Abdurakhmannova Albina, eine Journalistin von CBC TV aus Aserbaidschan, sagte der Global Times, dass der Kongress nicht nur für China wichtig sei, „sondern auch für viele andere Länder auf der ganzen Welt", und der beeindruckendste Teil für sie selbst sei, dass sie erfahren habe, wieviel die KPCh in den letzten fünf bis zehn Jahren für China und das chinesische Volk getan hat. Und sie halte es für wichtig, dass sie dies den Menschen in ihrem Land berichtet.

David Lopez, ein Journalist der kolumbianischen Medien El Tiempo, sagte der Global Times, dass der Kongress ein historisches Ereignis sei und es für Journalisten wie ihn wichtig sei, hier zu sein, um dieses Ereignis genau zu verfolgen, weil „wir dafür sorgen müssen, dass die Menschen auf der anderen Seite der Welt verstehen, was hier [in China] passiert" und „wir interessieren uns für [Chinas] Entwicklung, Wirtschaft und Technologien und so weiter."

Zukünftige Aufgaben und Herausforderungen

Xi sagte, dass die nächsten fünf Jahre entscheidend sein würden, um sicherzustellen, dass die Bemühungen um den Aufbau eines modernen sozialistischen Landes in jeder Hinsicht einen guten Start habe.

„Der Aufbau eines modernen sozialistischen Landes ist in jeder Hinsicht ein großes und mühsames Unterfangen. Unsere Zukunft ist glänzend, aber wir haben noch einen langen Weg vor uns. Wir müssen daher mehr auf potenzielle Gefahren achten, auf das Worst-Case-Szenario vorbereitet sein und bereit sein, starken Winden, unruhigem Wasser und sogar gefährlichen Stürmen standzuhalten", sagte Xi.

Zhang Xixian, Professor an der Parteischule des Zentralkomitees der KPCh in Peking, sagte der Global Times am Sonntag, dass „die potenziellen Risiken, die ‚gefährliche Stürme' mit sich bringen könnten und die vom Kriegsrisiko bis hin zu tiefgreifender Veränderungen reichen, die die Welt seit hundert Jahren nicht erlebt hat, und die von einer potenziell globalen wirtschaftlichen und sozialen Krise herrühren würden. Daher könnten Hindernisse für die nationale Wiedervereinigung, wie die ausländische Einmischung zur Unterstützung der Angliederung Taiwans, extreme Gefahren mit sich bringen".

Der Hauptgrund, warum China auf das Worst-Case-Szenario und sogar auf „gefährliche Stürme" vorbereitet sein muss, ist, dass die chinesische Modernisierung die Hegemonie, die jetzt die aktuelle Weltordnung dominiert, herausfordern würde, stellten Experten fest.

Solange China sich weiterentwickelt und weiterhin nach Verbesserungen des Lebensunterhaltes des chinesischen Volkes strebt und Anstrengungen unternimmt, um anderen Ländern, die ebenfalls eine Win-Win-Zusammenarbeit, Modernisierung und friedliche Entwicklung wollen, mehr öffentliche Güter wie die Seidenstraßeninitiative anzubieten, würde die bestehende Hegemonie Druck, Unterdrückung und sogar Angriffe dagegen ausüben, so die Analysten.

Xi betonte auch die Modernisierung des nationalen Sicherheitssystems und der nationalen Sicherheitskapazitäten Chinas sowie die Wahrung der nationalen Sicherheit und der sozialen Stabilität

„Nationale Sicherheit ist das Fundament der nationalen Verjüngung, und soziale Stabilität ist eine Voraussetzung für den Aufbau eines starken und wohlhabenden China", sagte Xi. „Die Partei wird koordinierte Schritte unternehmen, um die äußere und innere Sicherheit, die innenpolitische und öffentliche Sicherheit, die traditionelle und nicht-traditionelle Sicherheit sowie ihre eigene Sicherheit und die gemeinschaftliche Sicherheit zu gewährleisten."

SOURCE Global Times