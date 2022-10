Global Times: KSČ určuje smerovanie pre modernú socialistickú Čínu vo všetkých aspektoch

PEKING, 20. októbra 2022 /PRNewswire/ -- Po otvorení 20. národného zjazdu KSČ Komunistická strana Číny (KSČ) v nedeľu predstavila svoj plán budovania modernej socialistickej Číny vo všetkých aspektoch na nasledujúcich päť a viac rokov.

Stretnutie po piatich rokoch je prvým národným zjazdom KSČ po jej storočnici v roku 2021, keď strana viedla čínsky ľud k dokončeniu budovania mierne prosperujúcej spoločnosti vo všetkých aspektoch.

„Od tohto dňa bude hlavnou úlohou KSČ viesť čínsky ľud všetkých etnických skupín v spoločnom úsilí realizovať druhý storočný cieľ v podobe budovania Číny na veľkú modernú socialistickú krajinu vo všetkých ohľadoch a napredovať v obnove čínskeho národa na všetkých frontoch prostredníctvom čínskej cesty k modernizácii," povedal Si Ťin-pching v správe na otváracom zasadnutí zjazdu.

Téma zjazdu s hrdosťou oslavuje veľkú vlnu socializmu s čínskymi charakteristikami, ktorý naplno uplatňuje myšlienku o socializme s čínskymi charakteristikami pre novú éru, úspešne pokračuje vo veľkom zakladateľskom duchu strany, ostáva sebavedomým a naberá silu, presadzuje základné zásady a pripravuje pôdu, napreduje konaním a statočnosťou a usiluje sa o jednotu pri budovaní modernej socialistickej krajiny vo všetkých aspektoch a pri napredovaní vo veľkej obnove čínskeho národa na všetkých frontoch, povedal Si Ťin-pching.

Čínski politickí odborníci uviedli, že teoretická inovácia KSČ, ktorá sa objavila na 20. zjazde strany, má globálny význam, pretože ponúka krajinám na celom svete, ktoré sa snažia o modernizáciu, alternatívu a príklad, a na svojej novej ceste bude Čína aj naďalej pevne a s dôverou presadzovať veľkú vlnu socializmu s čínskymi charakteristikami.

Čínska modernizácia

Si Ťin-pching vysvetlil misie a úlohy KSČ na novej ceste v novej ére.

KSČ sa v zásade usiluje realizovať socialistickú modernizáciu od roku 2020 do roku 2035 a od roku 2035 do polovice storočia chce vybudovať z Číny veľkú modernú socialistickú krajinu, ktorá je prosperujúca, silná, demokratická, kultúrne vyspelá, harmonická a krásna.

Shen Yi, profesor na Fakulte medzinárodných vzťahov a verejných záležitostí Fudanskej univerzity povedal, že „koncept čínskej modernizácie bol prvýkrát vyzdvihnutý ako jeden z najdôležitejších záverov, ku ktorým KSČ dospela na základe svojich predchádzajúcich skúseností."

Shen uviedol, že vzhľadom na to, že Čína nemá pripravenú cestu ani postup rozvoja, ktorý by sa dal priamo kopírovať alebo napodobniť, Čína sa v konečnom dôsledku dostala na čínsku cestu k modernizácii po viac ako sto rokoch skúmania a budovania od revolúcie v roku 1911. Prináša úplne novú alternatívu, tretiu možnosť voľby pre všetky rozvojové krajiny na svete, ktoré hľadajú alebo zápasia so svojimi postupmi rozvoja, pričom si želajú dosiahnuť rýchly vlastný rozvoj a zachovať suverenitu, nezávislosť a územnú celistvosť.

Si Ťin-pching zdôraznil jedinečné črty čínskej modernizácie, o ktorej povedal, že je socialistickou modernizáciou pod vedením KSČ. Obsahuje prvky, ktoré sú spoločné pre procesy modernizácie všetkých krajín, ale viac sa vyznačuje črtami, ktoré sú jedinečné pre čínsky kontext.

Čínska modernizácia je modernizáciou obrovského počtu obyvateľov, spoločnej prosperity pre všetkých, materiálneho a kultúrno-etického pokroku, harmónie medzi ľudstvom a prírodou a mierového rozvoja, povedal Si Ťin-pching.

Analytici uviedli, že čínska cesta modernizácie je o spoločnej prosperite pre všetkých a bude realizovaná mierovým rozvojom. Z tohto hľadiska je úplne iná ako západná modernizácia.

Čínska modernizácia bude úspešná spolu s modernizáciou iných národov a vytvorí príležitosti pre ostatné krajiny, aby realizovali svoju modernizáciu a rozvoj, a nebude poučovať ani nútiť ostatných, aby prijali jej ideológiu. Nebude využívať systémy aliancie, aby umožnila iným krajinám vzdať sa svojej autonómie alebo sa stala predmetom hegemónie, uviedli odborníci.

Mnohí zahraniční novinári zdieľali rovnaký názor o tom, že si vysoko cenia úspechy, ktoré Čína dosiahla v uplynulom storočí, najmä za posledných päť až 10 rokov. Chceli preskúmať, ako Čína dosiahla tieto veľké ciele a ako by tieto skúsenosti mohli pomôcť ich krajinám.

Albina Abdurakhmannova, novinárka z CBC TV z Azerbajdžanu povedala pre Global Times, že zjazd nie je dôležitý len pre Čínu, „ale aj pre mnohé ďalšie krajiny na celom svete," a najpôsobivejšou časťou pre ňu je to, keď sa dozvedela, že KSČ urobila pre Čínu a čínsky ľud tak veľa len za posledných päť až 10 rokov. Považuje za dôležité, aby o tom informovala ľudí vo svojej krajine.

David Lopez, novinár z kolumbijského média El Tiempo povedal pre Global Times, že zjazd je historická udalosť, a pre novinárov, ako je on, je dôležité, aby tu boli a stali sa bližšie svedkami tejto udalosti, pretože „musíme dovoliť, aby ľudia z druhej strany sveta pochopili, čo sa tu v Číne deje". „Máme záujem o rozvoj, hospodárstvo, technológie a tak ďalej [Číny]."

Budúce úlohy a výzvy

Si Ťin-pching povedal, že nasledujúcich päť rokov bude rozhodujúcich na zabezpečenie, aby sa úsilie o vybudovanie modernej socialistickej krajiny vo všetkých aspektoch začalo dobre.

„Budovanie modernej socialistickej krajiny vo všetkých aspektoch je veľké a náročné úsilie. Naša budúcnosť je jasná, ale máme pred sebou ešte dlhú cestu. Preto si musíme viac uvedomovať potenciálne nebezpečenstvá, byť pripravení riešiť najhorší scenár a byť ochotní odolať silným vetrom, sčereným vodám a dokonca aj nebezpečným búrkam," povedal Si Ťin-pching.

Zhang Xixian, profesor na straníckej škole ústredného výboru KSČ v Pekingu, v nedeľu pre Global Times povedal, že „potenciálne riziká, ktoré by mohli priniesť ‚nebezpečné búrky', budú pochádzať z rizika vojny uprostred hlbokých zmien, ktoré svet v uplynulom storočí nezažil, a z potenciálnej globálnej hospodárskej a sociálnej krízy, a môžu byť nimi aj prekážky znovuzjednotenia na národnej úrovni, ako je zasahovanie zo zahraničia na podporu tchajwanského secesionizmu, čo by mohlo predstavovať mimoriadne nebezpečenstvo."

Hlavným dôvodom, prečo musí byť Čína pripravená na najhorší scenár a dokonca aj na „nebezpečné búrky", je to, že čínska modernizácia vnesie výzvy do hegemónie, ktorá teraz dominuje súčasnému svetovému poriadku, poznamenali odborníci.

Pokiaľ sa Čína bude naďalej rozvíjať a bude sa usilovať o zlepšenie života čínskeho ľudu a vynaloží úsilie na to, aby ponúkla ďalšie verejné statky, ako napríklad iniciatívu Jedno pásmo, jedna cesta, ďalším krajinám, ktoré si tiež želajú obojstranne výhodnú spoluprácu, modernizáciu a mierový rozvoj, existujúca hegemónia bude vyvíjať tlak, potláčanie a dokonca útoky proti nej, povedali analytici.

Si Ťin-pching tiež zdôraznil modernizáciu čínskeho systému a kapacít národnej bezpečnosti a sociálnej stability.

„Národná bezpečnosť je základným kameňom národnej obnovy a sociálna stabilita je predpokladom budovania silnej a prosperujúcej Číny," povedal Si Ťin-pching. „Strana prijme koordinované opatrenia na zaistenie vonkajšej a vnútornej bezpečnosti, bezpečnosti doma a verejnej bezpečnosti, tradičnej a netradičnej bezpečnosti ako aj vlastnej a spoločnej bezpečnosti.

SOURCE Global Times