Global Times: Partido Comunista da China encerra seu principal congresso com "confiança para criar novos e maiores milagres" na nova jornada; alteração da Constituição do Partido é "um marco com significado histórico"

BEIJING, 24 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh), realizado durante a semana toda, terminou com sucesso no sábado em Beijing e concluiu que o estabelecimento da posição central do Camarada Xi Jinping no Comitê Central do Partido e no PCCh como um todo e o papel orientador do Pensamento de Xi Jinping sobre o Socialismo com Características Chinesas para uma Nova Era definiram o rejuvenescimento da nação chinesa em "um curso histórico irreversível".

O estabelecimento da posição central do Camarada Xi Jinping no Comitê Central do Partido e no PCCh como um todo e o papel orientador do Pensamento de Xi Jinping sobre o Socialismo com Características Chinesas para uma Nova Era representam uma grande conquista política para o partido na nova era e um fator decisivo nos sucessos e mudanças históricos na causa do partido e do país, conforme observou o congresso.

O congresso enfatizou que era necessário que todos os membros do partido adquirissem uma profunda compreensão do significado decisivo dessa grande conquista, defendessem de forma mais consciente a posição central do Camarada Xi Jinping no Comitê Central do Partido e no partido como um todo, defendessem a autoridade do Comitê Central e sua liderança centralizada e unificada, implementassem plenamente o Pensamento de Xi Jinping sobre o Socialismo com Características Chinesas para uma Nova Era e seguissem de perto o Comitê Central do Partido com o Camarada Xi Jinping no centro do pensamento, da postura política e da ação.

Analistas chineses afirmaram que as resoluções aprovadas no congresso mostram que o partido está totalmente preparado para sua nova jornada e tem visões e pensamentos cada vez mais contemporâneos sobre governança, desenvolvimento, missões importantes e a ordem mundial.

O congresso do PCCh cumpriu seus objetivos de unificar o pensamento, fortalecer a confiança, mapear o curso e elevar o ânimo, conforme disse Xi a 2.338 delegados, e fez um convite especial aos delegados presentes na sessão de encerramento do congresso, que durou uma semana, no Grande Salão do Povo, em Beijing, no sábado. "Foi um congresso para mantermos nossa bandeira elevada, combinarmos nossa força e promovermos a solidariedade e a dedicação."

Marco com significado histórico

"Acreditamos que todas as decisões e planos estabelecidos no congresso e todos seus resultados terão um papel significativo na orientação e no apoio de nossos esforços para construir um país socialista moderno em todos os aspectos, promover o rejuvenescimento nacional em todas as frentes e garantir novas vitórias para o socialismo com características chinesas", disse Xi na sessão de encerramento.

"O relatório do 19º Comitê Central do PCCh, adotado no congresso, é a cristalização da sabedoria do partido e do povo. É uma declaração política e um programa de ação para o partido reunir o povo chinês de todos os grupos étnicos e liderá-los na garantia de um novo sucesso para o socialismo com características chinesas. É um documento marxista orientador", disse a resolução aprovada no relatório.

De acordo com a resolução aprovada sobre a emenda da Constituição do Partido, "o Congresso concorda por unanimidade que os novos desenvolvimentos no Pensamento de Xi Jinping sobre o Socialismo com Características Chinesas para uma Nova Era desde o 19º Congresso Nacional do PCCh devem ser incorporados à Constituição do Partido, de modo a melhor refletirem as principais contribuições feitas pelo Comitê Central com o Camarada Xi Jinping em seu centro para a promoção das inovações teóricas, práticas e institucionais do partido."

O congresso observou que, na cerimônia que marca o centenário do Partido Comunista da China, o Camarada Xi Jinping anunciou solenemente, em nome do partido e do povo, que cumprimos o Primeiro Objetivo Centenário de construir uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos e que agora marchamos com confiança rumo ao cumprimento do Segundo Objetivo Centenário de transformar a China em um grande país socialista moderno em todos os aspectos. A Constituição do Partido é revisada para refletir isso, de acordo com a resolução.

Zhang Shuhua, diretor do Instituto de Ciências Políticas da Academia Chinesa de Ciências Sociais, disse ao Global Times, no sábado, que as resoluções mais recentes refletiram e estabeleceram de forma abrangente todas as conquistas políticas, teóricas e ideológicas que o PCCh vem concretizando desde o 18º Congresso Nacional do PCCh na última década.

Zhang Xixian, professor da Escola do Partido do Comitê Central do PCCh em Beijing, disse ao Global Times, no sábado, que a resolução sobre a emenda da Constituição do Partido é "um ponto de partida para o PCCh embarcar rumo ao Segundo Objetivo Centenário e fortalecer a construção do partido. É um marco fundamental que envolve os requisitos de desenvolvimento, padrões, direção e destino do partido em sua jornada rumo ao objetivo que está programado para ser cumprido em meados deste século."

De acordo com a resolução aprovada sobre a emenda da Constituição do Partido, o congresso concordou em incorporar declarações à Constituição do Partido, incluindo "a aspiração original do partido e a missão fundadora e suas grandes conquistas e experiência histórica durante o último século" e "sistemas econômicos socialistas básicos, incluindo o sistema sob o qual a propriedade pública é a base e as diversas formas de propriedade desenvolvem-se juntas, o sistema sob o qual a distribuição de acordo com o trabalho é a base, enquanto existem várias formas de distribuição paralelas a ela e a economia de mercado socialista são pilares importantes do socialismo com características chinesas".

O congresso também concordou em adicionar à Constituição do Partido declarações como "levar adiante nosso espírito de luta e desenvolver nossa capacidade de luta" e "gradualmente cumprir o objetivo de prosperidade comum para todos", bem como "seguir o caminho do estado de direito socialista com características chinesas; desenvolver uma democracia popular de processo integral mais ampla, mais completa e mais robusta".

Analistas disseram que tudo isso reflete que o PCCh está avançando com o tempo, à medida que todas essas declarações que serão adicionadas à Constituição do Partido realmente refletirem os aprendizados, experiências e entendimentos que o partido acumulou com a governança e os desafios superados nos últimos dez anos, e também espelharem com precisão as principais demandas do povo chinês e as principais missões que o partido busca cumprir no futuro.

Por exemplo, a ênfase em "levar adiante nosso espírito de luta" na resolução mostra uma atitude clara com relação aos desafios que o partido enfrentou nos últimos cinco anos, e enfrentará no futuro, de acordo com Yang Xuedong, professor de Ciência Política da Universidade de Tsinghua.

"Ao enfrentarmos uma situação mais complicada, precisamos realizar uma luta mais árdua uma vez que pretendemos atingir metas ambiciosas como a construção de um país socialista moderno em todos os aspectos e a realização do rejuvenescimento nacional", disse Yang ao Global Times no sábado.

O congresso também concordou em incluir na Constituição do Partido declarações como "aprimorar a lealdade política nas forças armadas, fortalecendo os militares por meio da reforma, ciência e tecnologia e treinamento pessoal, e administrar as ações militares de acordo com a lei; elevar as forças armadas populares aos padrões de classe mundial; implementar de forma plena, fiel e resoluta a política de Um País, Dois Sistemas; opor-se e impedir de forma resoluta separatistas que buscam a "independência de Taiwan".

"Essas revisões reafirmam o compromisso do partido de construir um exército forte com características chinesas, fazendo progressos sustentáveis e constantes com a política Um País, Dois Sistemas, promovendo a reunificação nacional, promovendo a construção de uma comunidade humana com um futuro compartilhado e liderando o progresso humano", afirmou a resolução.

Visão global

O PCCh não só tem olhos para o desenvolvimento e o destino da China, mas também tem uma visão maior de contribuir com seus esforços para fazer um mundo melhor para toda a humanidade. De acordo com a resolução aprovada, o congresso concordou em incluir na Constituição do Partido declarações sobre "defender os valores compartilhados da humanidade de paz, desenvolvimento, equidade, justiça, democracia e liberdade; e promover a construção de um mundo aberto, inclusivo, limpo e belo que desfrute de paz duradoura, segurança universal e prosperidade comum".

"Essas revisões reafirmam o compromisso do partido de construir um exército forte com características chinesas, fazendo progressos sustentáveis e constantes com a política Um País, Dois Sistemas, promovendo a reunificação nacional, promovendo a construção de uma comunidade humana com um futuro compartilhado e liderando o progresso humano, de acordo com a resolução."

Wang Yiwei, diretor do Instituto de Assuntos Internacionais da Universidade de Renmin da China, disse ao Global Times que isso mostrou que o PCCh não é guiado só por sua aspiração original e pela missão de buscar felicidade para o povo chinês e o rejuvenescimento da nação chinesa, mas também "tem uma ideia maior de buscar avanços para a raça humana e buscar a 'Grande Harmonia' ('Datong' em chinês, uma sociedade ideal sem guerra ou desigualdade na cultura chinesa) para o mundo", pois mais poder gera mais responsabilidade.

De acordo com especialistas, a China está entrando, ou já entrou, no centro da arena internacional, então o PCCh precisa ter uma ideia maior em um nível mais alto para incluir, em vez de excluir, vários valores compartilhados por diferentes países do mundo e construir, em conjunto, uma comunidade humana com um futuro compartilhado.

