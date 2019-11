GM Resorts anuncia su visión audaz para lograr impacto social y sostenibilidad

LAS VEGAS, 4 de noviembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- MGM Resorts International anunció hoy una visión ampliada para lograr el impacto social y la sostenibilidad, incluyendo la fijación de metas para reforzar la diversidad y la inclusión, donar millones de comidas y continuar ofreciendo becas y oportunidades educativas para los empleados y sus familias. A través del compromiso "Focused on What Matters: Embracing Humanity and Protecting the Planet" (Centrados en lo que importa: acoger a la humanidad y proteger el planeta", MGM Resorts se compromete a crear un futuro más sostenible, al mismo tiempo que se esfuerza por marcar una mayor diferencia en la vida de sus empleados, huéspedes y las comunidades en las que opera.

"Como una empresa con presencia global y más de 80,000 empleados en todo el mundo, MGM Resorts reconoce que nuestra responsabilidad se extiende más allá de simplemente servir a nuestros clientes y aumentar nuestras ganancias. Centrarnos en lo que importa eleva y construye sobre nuestro trabajo y nuestras inversiones en el liderazgo responsable y proporciona una guía para hacer el impacto más significativo y duradero posible", dijo Jim Murren, presidente y CEO de MGM Resorts. "Estoy orgulloso de los valores que siempre han guiado la manera en que nuestra organización responde a las necesidades de la sociedad, y me siento honrado de dirigir MGM Resorts en el momento en que nos embarcamos en esta misión".

MGM Resorts se ha fijado objetivos concretos en cuatro áreas prioritarias, guiados por el compromiso de la empresa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Éstos son:

Fomentar la diversidad y la inclusión: MGM Resorts se compromete a desarrollar y mejorar los sistemas de gestión de talentos que garanticen la igualdad de acceso al empleo y a las oportunidades de crecimiento profesional para todos. A través de la educación y la capacitación, la compañía crea entornos acogedores e inclusivos donde ideas y perspectivas variadas conducen a soluciones innovadoras y creativas para impulsar el crecimiento del negocio y expandir la buena voluntad de la compañía en todo el mundo.

Invertir en la comunidad: En colaboración con el sector público, los encargados de formular políticas, los educadores y las organizaciones sin fines de lucro, MGM Resorts se esfuerza por ampliar los caminos hacia la seguridad económica de su fuerza laboral. Al mejorar el tejido social y cultural de las comunidades en las que operamos, la compañía trabaja para elevar la calidad de vida de todos en nuestras comunidades.

En colaboración con el sector público, los encargados de formular políticas, los educadores y las organizaciones sin fines de lucro, MGM Resorts se esfuerza por ampliar los caminos hacia la seguridad económica de su fuerza laboral. Al mejorar el tejido social y cultural de las comunidades en las que operamos, la compañía trabaja para elevar la calidad de vida de todos en nuestras comunidades. Cuidar los unos de los otros: A través del voluntariado, la ayuda de los empleados y la filantropía de la compañía, MGM Resorts inculca un compromiso filantrópico y orgullo en los empleados que sirve para impulsar un impacto social positivo en sus comunidades. Con un enfoque en las iniciativas principales de la lucha contra el hambre, la educación pública, el desarrollo de la fuerza laboral, la diversidad, la sostenibilidad ambiental y la salud y el bienestar, MGM Resorts apoya los retos particulares de las comunidades en las que operamos.

Proteger el planeta: En MGM Resorts, creemos que el liderazgo ambiental es crítico para asegurar la viabilidad a largo plazo de las corporaciones y de nuestro planeta. Estamos comprometidos a ser un defensor global para acelerar la lucha contra el cambio climático. A través del diseño y la construcción sostenibles, desarrollaremos con el futuro en mente y a través de nuestras operaciones responsables, nuestro objetivo es reducir nuestros impactos ambientales negativos.

Los objetivos de impacto social y sostenibilidad de MGM Resorts están integrados en los planes estratégicos de la empresa, desde las prácticas relativas a sus empleados hasta las operaciones comerciales sostenibles y las redes de la cadena de suministro global. Algunos de los compromisos que la compañía se propone cumplir para el año 2025 son los siguientes:

Alcanzar un millón de horas de voluntariado total a través del programa de voluntariado de los empleados.

Donar 5 millones de comidas a través del programa Feeding Forward de la compañía, que distribuye alimentos no consumidos en nuestros centros turísticos.

Otorgar 600 becas postsecundarias a hijos de empleados.

Reducir las emisiones de carbono por pie cuadrado en un 45%, reducir el consumo de energía por pie cuadrado en un 25%, reducir el consumo de agua por pie cuadrado en un 30% y lograr una tasa de desviación de materiales del 60%.

Gastar al menos el 10% del presupuesto de adquisiciones por licitación de la compañía a nivel nacional entre proveedores variados.

Asegurar que todos los empleados -incluyendo las mujeres, la comunidad LGBTQ+, las personas de color y las personas con discapacidades- tengan igual acceso a las oportunidades de liderazgo en todos los MGM Resorts y que nuestras políticas de inclusión estén incorporadas en nuestra cultura empresarial.

Además de crear una nueva visión, MGM confirma aún más su compromiso de mejorar su enfoque en acoger a la humanidad y proteger el planeta mediante su adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que insta a las empresas a alinear sus estrategias y operaciones con principios universales sobre los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción, y a adoptar medidas que promuevan los objetivos de la sociedad.

En una carta al Secretario General de la ONU, Murren afirmó: "MGM Resorts International se ha comprometido a adherirse al Pacto Mundial de las Naciones Unidas... expresamos nuestra intención de centrarnos más en estos principios dentro de nuestra empresa. También nos comprometemos a promover los objetivos más amplios de la ONU, en particular los Objetivos de Desarrollo Sostenible".

Para obtener más información sobre Centrados en lo que importa: Acoger a la humanidad y proteger el planeta, visite el sitio https://www.mgmresorts.com/focused

