美高梅集團就加強社會影響力和可持續發展提出大膽願景

拉斯維加斯2019年11月5日 /美通社/ -- 美高梅集團(MGM Resorts International)今天就加強社會影響力和可持續發展提出了新願景,包括制定多項目標來推進多元化和包容性、捐贈數百萬份食物,以及繼續為員工及員工家屬提供獎學金和教育機會。圍繞「聚焦真正重要的事:投身人道主義事業和保護地球」(Focused on What Matters: Embracing Humanity and Protecting the Planet)這一使命,美高梅致力於開創更加可持續的未來,同時力爭最大程度地改善員工、客人和公司業務所在社區的人民生活。

美高梅主席兼CEO Jim Murren表示:「作為一家足跡遍佈全球、旗下有80,000多名員工的企業,我們肩負的責任不只是服務客戶和提高利潤。在『聚焦真正重要的事』這一使命的指引下,我們不斷努力,並加大負責任的領導力建設,此外我們還制定了清晰的路線圖,力求發揮出最有意義、最持久的影響力。我們長期以來始終堅守這一正確的價值觀,更好地滿足社會需求,這讓我感到非常自豪。同時我也很榮幸能帶領整個集團來履行這一使命。」