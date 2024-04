Goed resultaat Van Leeuwen Buizen Groep ondanks minder gunstige marktomstandigheden

Omzetvolume vergelijkbaar met voorgaand jaar

Wederom aanzienlijke investeringen in het internationale netwerk

Van Leeuwen viert het 100-jarig bestaan in 2024

ZWIJNDRECHT, Netherlands, 11 april 2024 /PRNewswire/ -- De Van Leeuwen Buizen Groep sloot 2023 af met goede cijfers in omzet en nettowinst. Na zeer gunstige marktomstandigheden in de twee voorgaande jaren, kwamen de resultaten uit op een lager niveau. In diverse markten was de vraag minder, met prijsdruk en daardoor lagere brutomarges als gevolg. Het totale omzetvolume bleef nagenoeg gelijk aan 2022 door een hoger volume in directe leveringen en projecten. Opnieuw is aanzienlijk geïnvesteerd in logistieke en opslagsystemen, machines voor gespecialiseerde bewerkingen en de uitbreiding van magazijnen en kantoren. Het bedrijf viert in 2024 het 100-jarig bestaan.

De totale omzet van de Van Leeuwen Buizen Groep bedroeg in 2023 € 1.621 miljoen (2022: € 1.672 miljoen). Het bedrijfsresultaat kwam uit op € 60 miljoen (2022: € 104 miljoen) en het nettoresultaat op € 43 miljoen (2022: € 88 miljoen). De solvabiliteit verbeterde tot 46,8% (2022: 42,9%).

De totale omzet uit voorraad kwam in alle markten lager uit dan het voorgaande jaar door een minder sterke marktvraag. Dit werd echter gecompenseerd door een hoger volume in directe leveringen en projecten. Dit leidde ondanks een moeilijke markt tot nagenoeg hetzelfde totale omzetcijfer als in 2022. In de Europese industriemarkten handhaafde Van Leeuwen haar marktaandeel. De vraag in de marktsegmenten constructie en mechanical engineering was minder, maar in de marktsegmenten hydrauliek en automotive was de vraag goed. In de wereldwijde energiemarkt profiteerde Van Leeuwen van een goede marktvraag. Van Leeuwen leverde aan energieprojecten in onder andere het Midden-Oosten, Azië en de Verenigde Staten.

Ook in 2023 investeerde Van Leeuwen in duurzame oplossingen vanuit de ambitie om voor 2030 de groenste buizendistributeur ter wereld te zijn. Inmiddels is 6,5 miljoen euro geïnvesteerd in groene elektriciteit op eigen daken in Nederland, Duitsland, Roemenië, Denemarken en Australië. Van Leeuwen heeft in 2023 in Nederland, Duitsland en Zweden het assortiment aangevuld met stalen buizen geproduceerd met een gereduceerde CO 2 -footprint. Daarnaast investeerde Van Leeuwen aanzienlijk in de onderneming, waaronder de Monorail in Zwijndrecht, een 315 meter lang geautomatiseerd transport- en sorteersysteem, uitbreiding van het magazijn in Vyškov, Tsjechië, en een nieuw regionaal hoofdkantoor in Halmstad, Zweden.

Peter Rietberg, Voorzitter van de Raad van Bestuur: "We hebben in 2023 een goed resultaat neergezet ondanks minder gunstige marktomstandigheden. Ook 2024 zal uitdagend zijn. Dit jaar vieren we vooral met trots het 100-jarig bestaan van ons familiebedrijf. Ons jubileumthema 'Connecting Worlds' staat voor een internationaal verbonden netwerk met betrokken teams, verbonden met klanten en leveranciers over de hele wereld. Het staat voor continuïteit, duurzame groei en innovatief ondernemerschap. Met onze jarenlange ervaring zetten we een duurzame, innovatieve koers uit waarmee we nu en in de toekomst het beste blijven bieden aan onze klanten en verder bouwen aan onze onderneming."

Van Leeuwen Buizen Groep

De Van Leeuwen Buizen Groep is een internationaal opererende handelsonderneming en specialist in stalen buizen en buistoepassingen. Het familiebedrijf, met hoofdkantoor in Zwijndrecht, is in 1924 opgericht en actief in vrijwel alle industriële sectoren. De Groep telt 70 vestigingen verspreid over 32 landen in Europa, het Midden-Oosten, Azië, Australië en Noord-Amerika. Van Leeuwen's 2.400 medewerkers hebben specialistische kennis van sourcing, bewerkingen, projectmanagement, logistiek en voorraadplanning, en werken nauw samen met klanten in haar markten. De combinatie van wereldwijde logistiek en kennis van producten en toepassingen bij klanten, maakt Van Leeuwen toonaangevend en onderscheidend in haar markten.

www.vanleeuwen.com

Foto's zijn beschikbaar via deze link.