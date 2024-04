Le groupe Van Leeuwen Pipe and Tube obtient de bons résultats malgré des conditions de marché moins favorables

Volume des ventes comparable à celui de l'année précédente

Nouveaux investissements importants dans le réseau international

L'entreprise célèbre son 100e anniversaire en 2024

ZWIJNDRECHT, Pays-Bas, 11 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le groupe Van Leeuwen Pipe and Tube a terminé l'année 2023 avec de bons résultats en termes de chiffre d'affaires et de bénéfice net. Après des conditions de marché très favorables au cours des deux années précédentes, les résultats ont baissé. La demande sur différents marchés a diminué, entraînant une pression sur les prix qui s'est traduite par une baisse des marges brutes. Le chiffre d'affaires total est resté pratiquement le même qu'en 2022 en raison d'un volume plus élevé de livraisons directes et de projets. D'autres investissements importants ont été réalisés dans les systèmes de logistique et de stockage, les systèmes de traitement spécialisés, ainsi que dans la modernisation et l'agrandissement des entrepôts et des bureaux. En 2024, l'entreprise fêtera son 100e anniversaire. En 2024, l'entreprise célèbre son 100e anniversaire.

Le chiffre d'affaires total du groupe Van Leeuwen Pipe and Tube s'est élevé à 1 621 millions d'euros en 2023 (2022 : 1 672 millions d'euros). Le résultat opérationnel s'est élevé à 60 millions d'euros (2022 : 104 millions d'euros) et le résultat net s'est élevé à 43 millions d'euros (2022 : 88 millions d'euros). La solvabilité s'est améliorée, passant à 46,8 % (2022 : 42,9 %).

Les ventes totales des actions ont été inférieures à celles de l'année précédente sur tous les marchés, en raison d'une baisse de la demande. Cette baisse a toutefois été compensée par un volume plus important de livraisons directes et de projets. Le chiffre d'affaires net total est donc resté pratiquement le même qu'en 2022, malgré un marché difficile. Van Leeuwen a conservé sa part de marché sur les marchés industriels européens. La demande a été plus faible dans les segments de marché de la construction et de l'ingénierie mécanique, mais la demande a été bonne dans les segments de marché de l'hydraulique et de l'automobile. Van Leeuwen a bénéficié d'une bonne demande sur le marché mondial de l'énergie. Van Leeuwen a fourni des projets énergétiques au Moyen-Orient, en Asie et aux États-Unis.

En 2023 également, Van Leeuwen a investi dans des solutions durables avec l'ambition d'être le distributeur de tubes et tuyaux le plus écologique au monde d'ici 2030. À ce jour, Van Leeuwen a investi 6,5 millions d'euros dans l'électricité durable sur les toits de ses propres bâtiments aux Pays-Bas, en Allemagne, en Roumanie, au Danemark et en Australie. En 2023, l'entreprise a complété sa gamme de produits aux Pays-Bas, en Allemagne et en Suède avec des tubes d'acier produits avec une empreinte CO 2 réduite. En outre, Van Leeuwen a réalisé d'importants investissements dans l'entreprise, notamment le Monorail à Zwijndrecht, aux Pays-Bas, un système de transport et de tri automatisé de 315 mètres de long, l'agrandissement de l'entrepôt de Vyškov, en République tchèque, et un nouveau siège régional à Halmstad, en Suède.

Peter Rietberg, président du conseil d'administration, a déclaré : « Nous avons obtenu de bons résultats en 2023 malgré des conditions de marché moins favorables. L'année 2024 sera également difficile. Cette année, nous sommes particulièrement fiers de célébrer le 100e anniversaire de notre entreprise familiale. Le thème de notre anniversaire, "Connecter les mondes", évoque un réseau international composé d'équipes engagées, en relation avec des clients et des fournisseurs du monde entier. Il fait référence à la continuité, à la croissance durable et à l'esprit d'entreprise innovant. Grâce à nos nombreuses années d'expérience, nous avons tracé une voie durable et innovante qui nous permet de continuer à offrir le meilleur à nos clients, aujourd'hui et à l'avenir, et de poursuivre le développement de notre entreprise. »

Le groupe Van Leeuwen Pipe and Tube

Le groupe Van Leeuwen Pipe and Tube est une société de distribution internationale spécialisée dans les tuyaux en acier et les applications de tuyaux et de tubes. L'entreprise familiale, dont le siège est situé à Zwijndrecht, aux Pays-Bas, a été fondée en 1924 et est active dans pratiquement tous les secteurs industriels. Le groupe compte 70 succursales réparties dans 32 pays en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, en Australie et en Amérique du Nord. Les 2 400 employés de Van Leeuwen possèdent des connaissances spécialisées en matière d'approvisionnement, de traitement, de gestion de projet, de logistique et de planification des stocks, et travaillent en étroite collaboration avec les clients sur ses marchés. La combinaison de la logistique mondiale et de la connaissance des produits et des applications des clients fait de Van Leeuwen une entreprise leader sur ses marchés.

