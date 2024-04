Van Leeuwen Pipe and Tube Group: gute Geschäftszahlen trotz verschlechterter Marktbedingungen

Umsatzvolumen vergleichbar mit Vorjahr

Weitere signifikante Investitionen in das internationale Netzwerk

Das Unternehmen feiert 2024 sein 100-jähriges Bestehen

ZWIJNDRECHT, Niederlande, 11. April 2024 /PRNewswire/ -- Die Van Leeuwen Pipe and Tube Group hat das Jahr 2023 mit soliden Zahlen bei Umsatz und Nettoertrag abgeschlossen. Nach den sehr günstigen Marktbedingungen in den beiden Vorjahren sind die Ergebnisse auf ein niedrigeres Niveau gesunken. Die rückläufige Nachfrage auf verschiedenen Märkten führte zu einem Preisdruck, der sich in niedrigeren Bruttomargen niederschlug. Der Gesamtumsatz blieb aufgrund eines höheren Volumens an Direktlieferungen und Projekten gegenüber dem Jahr 2022 praktisch unverändert. In Logistik- und Lagersysteme, spezialisierte Anarbeitungssysteme sowie in die Modernisierung und Erweiterung von Lagern und Büros wurden weitere erhebliche Investitionen getätigt. Im Jahr 2024 feiert das Unternehmen sein 100-jähriges Bestehen.

Der Gesamtumsatz der Van Leeuwen Pipe and Tube Group belief sich 2023 auf 1.621 Millionen Euro (2022: 1.672 Millionen Euro). Das Betriebsergebnis betrug 60 Millionen Euro (2022: 104 Millionen Euro) und das Nettoergebnis 43 Millionen Euro (2022: 88 Millionen Euro). Die Solvabilität verbesserte sich auf 46,8 % (2022: 42,9 %).

Der Gesamtumsatz aus dem Lager war in allen Märkten aufgrund der schwächeren Nachfrage niedriger als im Vorjahr. Dies wurde jedoch durch ein höheres Volumen bei Direktlieferungen und Projekten ausgeglichen und führte dazu, dass der Gesamtnettoumsatz trotz eines schwierigen Marktumfelds gegenüber dem Jahr 2022 nahezu unverändert blieb. Van Leeuwen konnte seinen Marktanteil auf den europäischen Industriemärkten halten. In den Marktsegmenten Bauwesen und Maschinenbau war die Nachfrage geringer und in den Marktsegmenten Hydraulik und Automobil solide. Van Leeuwen profitierte von der guten Marktnachfrage auf dem globalen Energiemarkt. Van Leeuwen belieferte Energieprojekte im Nahen Osten, in Asien und in den USA.

Ebenfalls im Jahr 2023 investierte Van Leeuwen in nachhaltige Lösungen mit dem Ziel, bis 2030 das grünste Rohrhandelsunternehmen der Welt zu werden. Bis heute hat Van Leeuwen 6,5 Millionen Euro in Fotovoltaikanlagen auf seinen eigenen Dächern in den Niederlanden, Deutschland, Rumänien, Dänemark und Australien investiert. Im Jahr 2023 ergänzt das Unternehmen seine Produktpalette in den Niederlanden, Deutschland und Schweden durch Stahlrohre, die mit reduzierten CO 2 -Emissionen hergestellt werden. In erheblichem Umfang investierte Van Leeuwen in das Unternehmen, unter anderem in die Monorail in Zwijndrecht (Niederlande), ein 315 Meter langes automatisches Transport- und Sortiersystem, die Lagererweiterung in Vyškov (Tschechische Republik) sowie einen neuen regionalen Hauptsitz in Halmstad (Schweden).

Peter Rietberg, Vorstandsvorsitzender, berichtet: „Wir haben 2023 trotz ungünstigerer Marktbedingungen gute Ergebnisse erzielt. Auch 2024 wird eine Herausforderung sein. In diesem Jahr sind wir besonders stolz darauf, das hundertjährige Bestehen unseres Familienunternehmens zu feiern. Unser Jubiläumsmotto ‚Connecting Worlds' steht für ein internationales Netzwerk engagierter Teams, die mit Kunden und Lieferanten in aller Welt verbunden sind. Er steht für Kontinuität, nachhaltiges Wachstum und innovatives Unternehmertum. Mit unserer langjährigen Erfahrung verfolgen wir einen nachhaltigen, innovativen Kurs, mit dem wir unseren Kunden auch in Zukunft das Beste bieten und unser Unternehmen weiter ausbauen."

Die Van Leeuwen Pipe and Tube Group ist ein internationales Handelsunternehmen, das sich auf Stahlrohre sowie Rohrzubehör spezialisiert hat. Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Zwijndrecht, Niederlande, wurde 1924 gegründet und ist in nahezu allen Industriezweigen tätig. Die Gruppe betreibt 70 Niederlassungen in 32 Ländern in Europa, dem Nahen Osten, Asien, Australien und Nordamerika. Die 2.400 Beschäftigten von Van Leeuwen verfügen über Fachwissen in den Bereichen Beschaffung, Verarbeitung, Projektmanagement, Logistik und Lagerplanung und arbeiten eng mit den Kunden in ihren Märkten zusammen. Die Kombination aus globaler Logistik und Wissen über Produkte und Kundenanwendungen macht Van Leeuwen zu einem führenden Unternehmen auf seinen Märkten.

