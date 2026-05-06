GoodWe представила в Великобритании комплексную систему энергоснабжения жилья на фоне запуска крупнейшей программы модернизации жилья за всю историю страны

ЛОНДОН, 6 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания GoodWe представила свое интегрированное решение для энергоснабжения жилья (Warm Home All-in-One Solution) на презентации в Лондоне, пригласив около 150 лидеров отрасли и экспертов рынка для обсуждения идей и обмена опытом. Это решение объединяет солнечные батареи, систему накопления энергии, зарядное устройство для электромобилей, отопление и интеллектуальное управление энергопотреблением в единый контур, облегчая домовладельцам доступ к экологически чистой энергии при одновременном снижении затрат на электроэнергию.

GoodWe Warm Home All-in-One Solution Showcase

«Британская государственная программа Warm Homes Plan определяет четкое направление: превратить домохозяйства в активные энергетические объекты. Это означает, что дома теперь не просто потребляют энергию, но также сами производят ее и управляют ею. Мы называем их «потребителями-производителями энергии» (Energy Prosumers)», — сказал в своей программной речи Дэниел Хуан (Daniel Huang), основатель и генеральный директор GoodWe.

Фотоэлектрические системы и аккумуляторные батареи на зрелом рынке с благоприятными условиями

«Спрос на бытовые солнечные установки в Великобритании растет, — отметил Маркус А.В. Хёнер (Markus A.W. Hoehner), основатель и генеральный директор EUPD Group. — Рынок структурно готов к ускоренному внедрению фотоэлектрических систем и аккумуляторных батарей. По нашим наблюдениям, эту тенденцию подтверждает поведение монтажных компаний: почти все они предлагают комплексные решения для генерации и накопления солнечной энергии как стандартный пакет для жилого сектора в Великобритании».

В январе 2026 года правительство Великобритании объявило о запуске программы Warm Homes Plan с бюджетом 15 млрд фунтов стерлингов, направленной на модернизацию до 5 млн домов к 2030 году. Около 5 млрд фунтов стерлингов выделено на полностью финансируемые государством программы модернизации жилья для семей с низкими доходами, а сочетание субсидируемых кредитов с нулевой и низкой процентной ставкой и инвестиционных механизмов будет способствовать более широкому бытовому внедрению фотоэлектрических систем, аккумуляторных батарей и тепловых насосов.

Интегрированное решение Warm Home All-in-One Solution от GoodWe

Интегрированное решение GoodWe для энергоснабжения жилья Warm Home All-in-One Solution, включающее строительные материалы для фотоэлектрической системы (PVBM), инвертор и систему накопления энергии (например, серии ESA), зарядное устройство для электромобилей, тепловой насос и интеллектуальную систему управления, удовлетворяет ключевые потребности британского рынка в солнечной энергии для жилого сектора. Система обеспечивает до 70% собственного потребления энергии, существенно снижая как расходы на электроэнергию, так и уровень вредных выбросов.

Адаптируясь к различным условиям жилищного сектора, компания также предлагает компактные микросистемы накопления энергии для социального жилья и объектов с ограниченной площадью, предоставляя таким пользователям доступ к экологически чистой энергии с минимальными затратами.

На презентации компания GoodWe представила свой подход «Единая система, единый поставщик, единый сервис» (One System, One Supplier, One Service). Реализация интегрированного система под эгидой одного бренда упрощает процесс монтажа и снижает риски несовместимости для установщиков. Для домовладельцев это означает более комфортное взаимодействие с поставщиком и повышенную надежность системы. Обслуживание при этом становится более прозрачным и стандартизированным.

Система накопления энергии (ESA) как ключевой элемент решения

Сердцем решения является комплексная (All-in-One) система накопления энергии (ESA), объединяющая фотоэлектрический инвертор, модульные аккумуляторные батареи и интеллектуальную систему управления энергопотреблением. Разработанная компанией GoodWe в соответствии с концепцией «4S System» (silent, smart, secure, simple — бесшумная, интеллектуальная, безопасная и простая), серия ESA предназначена как для обеспечения высокой производительности, так и удобства пользователя.

Учитывая важность низкого уровня шума для интеграции технологий в жилых помещениях, GoodWe гордится тем, что даже их трехфазные модели ESA демонстрируют рабочий уровень шума до 30 дБ* (*5~8 кВт при температуре окружающей среды 25 °C). Это достигается за счет использования малошумных вентиляторов, адаптации к условиям работы в режиме реального времени и сверхтихого режима, который может быть активирован пользователем.

Первый в отрасли технический документ (Белая книга) по акустическим характеристикам PV + ESS

В ходе мероприятия компания GoodWe в сотрудничестве с TÜV Rheinland выпустила технический документ по акустическим характеристикам фотоэлектрических систем (PV) и систем накопления энергии (ESS), который содержит технический анализ оптимизации уровня шума в жилых помещениях и за их пределами. Это первый в отрасли документ, посвященным снижению шума в фотоэлектрических системах и системах накопления энергии, направленный на развитие отраслевых стандартов для снижения уровня шума в жилищном секторе и повышения комфорта пользователей.

«Необходимы более четкие отраслевые стандарты в области шумовых характеристик бытовых систем накопления энергии. Это поможет определить допустимые пороговые уровни шума и обеспечить разработку систем с минимальным воздействием в условиях плотной городской застройки», — поделился в ходе презентации Адитья Лайер (Aditya Lyer), менеджер по работе с ключевыми клиентами TÜV Rheinland.

Совместимость с ведущими интеллектуальными тарифами

В ходе презентации в Лондоне компании GoodWe и Kraken провели церемонию подписания соглашения о партнерстве. Интеллектуальные функции устройств серии ESA включают в числе прочих совместимость с виртуальными электростанциями (VPP) и системами управления энергопотреблением (EMS). На британском рынке GoodWe уже успешно завершила работу по обеспечению совместимости и реализовала интеграцию с платформой Kraken — технологической основой интеллектуальных тарифов компании Octopus Energy.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2972860/GoodWe_Warm_Home_All_in_One.jpg