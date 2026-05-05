GoodWe introduit la solution tout-en-un « Warm Home » au Royaume-Uni, tandis que le plus grand plan d'amélioration de l'habitat de l'histoire britannique est mis en œuvre.

LONDRES, 5 mai 2026 /PRNewswire/ -- GoodWe a présenté sa solution Warm Home All-in-One lors d'un événement de lancement à Londres, accueillant près de 150 leaders de l'industrie et experts du marché pour une soirée de réflexion et d'échange. La solution intègre l'énergie solaire, le stockage, la recharge des VE, le chauffage et la gestion intelligente de l'énergie dans un système unifié, aidant les propriétaires à accéder plus facilement à l'énergie propre tout en réduisant les coûts énergétiques.

GoodWe Warm Home All-in-One Solution Showcase

« Le plan britannique Warm Homes définit une orientation claire : transformer les ménages en unités énergétiques actives. Cela signifie que les maisons ne consomment plus seulement de l'énergie, mais qu'elles en produisent et en gèrent également. C'est ce que nous appelons les prosommateurs d'énergie », a déclaré Daniel Huang, fondateur et PDG de GoodWe, dans son discours d'ouverture.

PV + stockage sur un marché mature avec des conditions favorables

« La demande d'énergie solaire résidentielle au Royaume-Uni augmente », a déclaré Markus A.W. Hoehner, fondateur et PDG du EUPD Group. « Le marché est structurellement aligné sur l'accélération de l'adoption de l'énergie solaire photovoltaïque et du stockage par batterie. Nous constatons que cette tendance est renforcée par le comportement des installateurs, la quasi-totalité des fournisseurs proposant des solutions photovoltaïques et de stockage groupées dans le cadre d'une offre résidentielle standard au Royaume-Uni. »

Le gouvernement britannique a annoncé en janvier 2026 un plan Warm Homes de 15 milliards de livres sterling, visant à rénover jusqu'à 5 millions de logements d'ici à 2030. Environ 5 milliards de livres sterling sont alloués à des programmes de modernisation entièrement financés pour les ménages à faibles revenus, tandis qu'une combinaison de prêts subventionnés à taux zéro ou à faible taux d'intérêt et de mécanismes d'investissement soutiendra l'adoption plus large par les ménages de l'énergie solaire photovoltaïque, des batteries et des pompes à chaleur.

La solution tout-en-un « Warm Home » de GoodWe

Avec sa solution tout-en-un « Warm Home » qui comprend des matériaux de construction photovoltaïques (PVBM), un onduleur et un système de stockage tel que la série ESA, un chargeur pour véhicules électriques, une pompe à chaleur et une gestion intelligente, GoodWe répond aux principaux besoins du marché solaire résidentiel britannique. Le système permet un taux d'autoconsommation de 70 %, ce qui réduit considérablement la facture énergétique et les émissions.

Pour s'adapter aux différentes conditions de logement locales, l'entreprise propose également une solution de microstockage compacte pour les logements sociaux et les habitations disposant d'un espace limité, leur permettant d'accéder à l'énergie propre avec un minimum d'efforts.

GoodWe a présenté son approche « Un système, un fournisseur, un service » lors de l'événement. Le fait qu'une seule marque soit à l'origine de l'ensemble de la solution signifie que le processus d'installation est plus simple et que les installateurs ont moins de problèmes de compatibilité. Pour les propriétaires, cela signifie une expérience plus fluide et un système plus fiable. Entre-temps, le service devient clair et normalisé.

Le système de stockage d'énergie de l'ESA au cœur du dispositif

Le cœur de cette solution est le système de stockage d'énergie tout-en-un de l'ESA, qui combine un onduleur solaire photovoltaïque avec des batteries modulaires et un système intelligent de gestion de l'énergie. Conçu selon le concept « 4S System » de GoodWe : silencieuse, intelligente, sécurisée et simple, la gamme ESA est conçue pour offrir à la fois des performances et une expérience centrée sur l'utilisateur.

Le bruit étant une préoccupation majeure pour l'intégration de la technologie dans les espaces résidentiels, GoodWe a souligné que même ses modèles ESA triphasés parviennent à fonctionner avec un bruit de fonctionnement aussi faible que 30 dB* (*5~8kW｜à 25°C ambiant). Cela est possible grâce à des ventilateurs silencieux personnalisés, à une adaptation en temps réel aux conditions de fonctionnement et à un mode ultra-silencieux qui peut être activé par l'utilisateur.

Premier livre blanc de l'industrie sur les performances acoustiques de PV + ESS

Au cours de l'événement, GoodWe, en collaboration avec TÜV Rheinland, a publié un livre blanc sur les performances acoustiques des systèmes photovoltaïques et des systèmes de production d'énergie solaire, qui fournit des informations techniques sur l'optimisation du bruit dans le cadre d'une adoption résidentielle et au-delà. Premier livre blanc de l'industrie consacré à la réduction du bruit dans les systèmes photovoltaïques et de stockage de l'énergie, il vise à faire progresser les normes de faible bruit dans l'ensemble du secteur et à améliorer l'expérience des utilisateurs.

« Des normes industrielles plus claires en matière de bruit sont nécessaires pour les systèmes de stockage d'énergie résidentiels. Cela permettrait de définir les seuils de bruit acceptables et de s'assurer que les systèmes sont conçus pour minimiser les perturbations dans les zones densément peuplées », a déclaré Aditya Lyer, responsable des grands comptes chez TÜV Rheinland, au cours de l'événement.

Compatibilité avec les principaux tarifs intelligents

Lors de l'événement de lancement à Londres, GoodWe et Kraken ont organisé une cérémonie de signature en l'honneur de leur nouveau partenariat. Les fonctionnalités avancées des appareils de la série ESA incluent également la compatibilité avec les centrales électriques virtuelles (VPP) et les systèmes de gestion de l'énergie (EMS). Sur le marché britannique, GoodWe a réussi à assurer la compatibilité et l'intégration du système avec Kraken, la plateforme technologique qui sous-tend les tarifs intelligents d'Octopus Energy.

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