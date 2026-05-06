GoodWe predstavuje v Spojenom kráľovstve komplexné riešenie Warm Home a zároveň sa spúšťa najväčší plán modernizácie domov v britskej histórii
May 06, 2026, 06:47 ET
LONDÝN, 6. máj 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť GoodWe na otváracom podujatí v Londýne predstavila svoje komplexné riešenie Warm Home All-in-One Solution. Večer plný postrehov a výmeny názorov privítal takmer 150 lídrov z odvetvia a trhových expertov. Riešenie integruje solárnu energiu, úložisko, nabíjanie elektromobilov, vykurovanie a inteligentné spravovanie energie do jednotného systému, čím pomáha majiteľom domov ľahšie získať prístup k čistej energii a zároveň znižuje náklady.
„Plán Warm Homes Plan v Spojenom kráľovstve určuje jasný smer: premeniť domácnosti na aktívne energetické jednotky. To znamená, že domy už energiu nielen spotrebúvajú, ale zároveň ju vyrábajú a hospodária s ňou. Toto nazývame energetickými prozumentmi," povedal vo svojom úvodnom prejave Daniel Huang, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti GoodWe.
Fotovoltika + úložisko energie na rozvinutom trhu s priaznivými podmienkami
„Dopyt po rezidenčnej solárnej energii v Spojenom kráľovstve rastie," povedal Markus A.W. Hoehner, zakladateľ a generálny riaditeľ skupiny EUPD Group. „Trh je štrukturálne zameraný na zrýchlené využívanie solárnej fotovoltiky a batériových úložísk energie. Tento trend vidíme posilnený aj správaním inštalačných pracovníkov, pričom takmer všetci poskytovatelia v Spojenom kráľovstve ponúkajú balíky fotovoltických a úložných systémov ako štandardný balík pre domácnosti."
Britská vláda v januári 2026 vyhlásila plán Warm Homes Plan v hodnote 15 miliárd libier, ktorého cieľom je zmodernizovať do roku 2030 až 5 miliónov domov. Na plne financované modernizačné balíčky pre domácnosti s nízkymi príjmami je vyčlenených približne 5 miliárd libier, zatiaľ čo kombinácia dotovaných bezúročných a nízkoúročných úverov a investičných mechanizmov podporí širšie zavádzanie solárnych fotovoltických systémov, batérií a tepelných čerpadiel v domácnostiach.
Riešenie Warm Home All-in-One Solution od GoodWe
Spoločnosť GoodWe rieši kľúčové potreby britského trhu so solárnymi panelmi pre domácnosti vďaka svojmu komplexnému riešeniu Warm Home All-in-One Solution, ktoré zahŕňa fotovoltické stavebné materiály (PVBM), invertorový a akumulačný systém, ako je séria ESA, nabíjačku pre EV, tepelné čerpadlo a inteligentné spravovanie. Systém umožňuje 70 % mieru vlastnej spotreby, čím výrazne znižuje náklady na energiu, ako aj emisie.
Na prispôsobenie rôznym miestnym podmienkam bývania ponúka spoločnosť aj kompaktné riešenie mikroúložného priestoru pre sociálne bývanie a domy s obmedzeným priestorom, ktoré umožňuje prístup k čistej energii s minimálnym úsilím.
Spoločnosť GoodWe počas podujatia predstavila svoj prístup „Jeden systém, jeden dodávateľ, jedna služba". Keďže za celým riešením stojí jedna značka, znamená to jednoduchší proces inštalácie a menej problémov s kompatibilitou pre inštalačných pracovníkov. Pre majiteľov domov to znamená plynulejší zážitok a spoľahlivejší systém. Služba sa postupne stane prehľadnou a štandardizovanou.
Systém skladovania energie ESA v jadre
Jadrom tohto riešenia je systém skladovania energie ESA All-in-One, ktorý kombinuje solárny fotovoltický menič s modulárnymi batériami a inteligentným systémom spravovania energie. Dizajn v rámci konceptu „4S System" od spoločnosti GoodWe: tichá, inteligentná, bezpečná a jednoduchá séria ESA je navrhnutá tak, aby poskytovala výkon aj zážitok orientovaný na používateľa.
Keďže hlavným problémom pri integrácii technológií v obytných priestoroch zvykne byť hluk, spoločnosť GoodWe poukázala na to, že ani ich trojfázové modely ESA nepresahujú prevádzkovú hlučnosť 30 dB* (*5~8 kW｜pri okolitej teplote 25 °C). To sa dosahuje vďaka vlastným tichým ventilátorom, prispôsobeniu sa prevádzkovým podmienkam v reálnom čase a ultratichému režimu, ktorý si môže aktivovať používateľ.
Prvá biela kniha v odvetví o akustickej výkonnosti systémov PV + ESS
Na podujatí vydala spoločnosť GoodWe v spolupráci s TÜV Rheinland bielu knihu o akustickej výkonnosti fotovoltických systémov a systémov skladovania energie, ktorá obsahuje technické poznatky o optimalizácii hluku v rámci rezidenčného využitia a mimo neho. Ako prvá biela kniha v tomto odvetví venovaná znižovaniu hluku vo fotovoltických systémoch a systémoch skladovania energie si kladie za cieľ presadzovať štandardy nízkej hlučnosti v rámci celého sektora a zlepšovať používateľskú skúsenosť.
„Pre systémy skladovania energie v domácnostiach sú potrebné jasnejšie priemyselné normy ohľadom hluku. Pomohlo by to definovať prijateľné prahové hodnoty hluku a zabezpečiť, aby boli systémy navrhnuté s cieľom minimalizovať rušenie v husto osídlených oblastiach," povedal počas podujatia Aditya Lyer, manažér pre kľúčových zákazníkov v TÜV Rheinland.
Kompatibilita s poprednými inteligentnými tarifami
Na otváracom podujatí v Londýne usporiadali spoločnosti GoodWe a Kraken slávnostné podpisovanie zmlúv na počesť svojho nového partnerstva. Medzi inteligentné funkcie zariadení série ESA patrí aj kompatibilita s virtuálnou elektrárňou (VPP) a systémom spravovania energie (EMS). Na britskom trhu spoločnosť GoodWe úspešne dokončila systémovú kompatibilitu a integráciu s technologickou platformou Kraken, ktorá stojí za inteligentnými tarifami spoločnosti Octopus Energy.
