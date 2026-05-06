GoodWe wprowadza w Wielkiej Brytanii rozwiązanie Warm Home All-in-One równolegle z rozpoczęciem największego programu modernizacji domów w historii kraju

LONDYN, 6 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas wydarzenia inauguracyjnego w Londynie firma GoodWe zaprezentowała kompleksowe rozwiązanie ciepłownicze dla domu Warm Home All-in-One blisko 150 liderom branży i ekspertom rynkowym na wieczorze poświęconym wymianie wiedzy i doświadczeń. Rozwiązanie łączy energię słoneczną, magazynowanie energii, ładowanie pojazdów elektrycznych, ogrzewanie oraz inteligentne zarządzanie energią w jeden spójny system. Ma ono pomóc właścicielom domów łatwiej korzystać z czystej energii przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii.

GoodWe Warm Home All-in-One Solution Showcase

„Brytyjski program Warm Homes Plan (Plan Ciepłych Domów) wyznacza jasny kierunek: przekształcenie gospodarstw domowych w aktywne jednostki energetyczne. Oznacza to, że domy nie tylko zużywają energię, ale również ją produkują i zarządzają nią, dlatego nazywamy je prosumentami energii" - powiedział Daniel Huang, założyciel i dyrektor generalny GoodWe, w swoim wystąpieniu inauguracyjnym.

Fotowoltaika + magazynowanie energii na dojrzałym rynku sprzyjającym rozwojowi

„Popyt na instalacje fotowoltaiczne dla obiektów mieszkaniowych w Wielkiej Brytanii rośnie - powiedział Markus A.W. Hoehner, założyciel i dyrektor generalny EUPD Group. - Rynek jest strukturalnie przygotowany na przyspieszone wdrażanie systemów fotowoltaicznych i magazynowania energii. Obserwujemy, że trend ten jest wzmacniany przez działania instalatorów - niemal wszyscy dostawcy oferują obecnie pakiety łączące fotowoltaikę i magazynowanie energii jako standardowe rozwiązanie dla obiektów mieszkalnych w Wielkiej Brytanii".

Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił w styczniu 2026 r. program Warm Homes Plan o wartości 15 miliardów funtów, którego celem jest modernizacja nawet 5 milionów domów do 2030 r. Około 5 miliardów funtów przeznaczono na w pełni finansowane pakiety modernizacyjne dla gospodarstw domowych o niskich dochodach, natomiast połączenie subsydiowanych pożyczek o zerowym i niskim oprocentowaniu oraz mechanizmów inwestycyjnych ma wspierać szersze wdrażanie instalacji fotowoltaicznych, baterii i pomp ciepła w gospodarstwach domowych.

Rozwiązanie GoodWe Warm Home All-in-One

Dzięki rozwiązaniu Warm Home All-in-One, obejmującemu materiały budowlane fotowoltaiczne (PVBM), falowniki oraz system magazynowania energii serii ESA oraz ładowarki do pojazdów elektrycznych, pompy ciepła i inteligentne zarządzanie, GoodWe odpowiada na kluczowe potrzeby brytyjskiego rynku fotowoltaiki dla obiektów mieszkalnych. System umożliwia osiągnięcie poziomu autokonsumpcji na poziomie 70%, co znacząco obniża rachunki za energię oraz emisje.

Aby dostosować się do różnych lokalnych warunków mieszkaniowych, firma oferuje również kompaktowe rozwiązanie mikromagazynowania energii dla budownictwa komunalnego i domów o ograniczonej przestrzeni, umożliwiając im dostęp do czystej energii przy minimalnym wysiłku.

Podczas wydarzenia GoodWe zaprezentował podejście „Jeden system, jeden dostawca, jedna usługa". Jeden dostawca całego rozwiązania oznacza prostszy proces instalacji i mniejsze ryzyko problemów z kompatybilnością dla instalatorów. Dla właścicieli domów oznacza to bardziej płynne korzystanie i bardziej niezawodny system. Jednocześnie obsługa serwisowa staje się przejrzysta i ustandaryzowana.

System magazynowania energii ESA jako centralny element

Centralnym elementem rozwiązania jest system magazynowania energii ESA All-in-One, łączący falownik fotowoltaiczny z modułowymi bateriami i inteligentnym systemem zarządzania energią. Zaprojektowany zgodnie z koncepcją „4S System" GoodWe: cichy, inteligentny, bezpieczny i prosty, system z serii ESA zapewnia zarówno wysoką wydajność, jak i doświadczenie skoncentrowane na użytkowniku.

Ze względu na to, że hałas stanowi istotny aspekt integracji technologii w przestrzeni mieszkalnej, firma GoodWe podkreśliła, że nawet trójfazowe modele ESA mogą pracować przy poziomie hałasu wynoszącym zaledwie 30 dB* (*5~8 kW | przy temperaturze otoczenia 25°C). Poziom ten osiągnięto dzięki zastosowaniu specjalnych wentylatorów o niskim poziomie hałasu, dostosowywaniu pracy w czasie rzeczywistym do warunków operacyjnych i trybowi ultracichej pracy, który może być aktywowany przez użytkownika.

Pierwsza w branży biała księga dotycząca parametrów akustycznych PV + ESS

Podczas wydarzenia GoodWe, we współpracy z TÜV Rheinland, opublikował białą księgę dotyczącą parametrów akustycznych systemów PV i ESS, która dostarcza technicznych informacji na temat optymalizacji hałasu w zastosowaniach mieszkaniowych i nie tylko. Jako pierwsza w branży publikacja poświęcona redukcji hałasu w systemach fotowoltaicznych i magazynowania energii, ma ona na celu rozwój standardów niskiego poziomu hałasu w całym sektorze oraz poprawę doświadczeń użytkowników.

„Potrzebne są bardziej jednoznaczne standardy branżowe dotyczące hałasu dla systemów magazynowania energii w budynkach mieszkalnych. Pomogłoby to określić akceptowalne poziomy hałasu i zapewnić, że systemy są projektowane w sposób minimalizujący zakłócenia w gęsto zaludnionych obszarach" - powiedział Aditya Lyer, Key Account Manager w TÜV Rheinland, podczas wydarzenia.

Kompatybilność z wiodącymi inteligentnymi taryfami

Podczas wydarzenia inauguracyjnego w Londynie GoodWe i Kraken przeprowadzili ceremonię podpisania umowy, świętując nowo nawiązane partnerstwo. Inteligentne funkcje urządzeń z serii ESA obejmują również kompatybilność z wirtualną elektrownią (VPP) oraz systemem zarządzania energią (EMS). Na rynku brytyjskim GoodWe z powodzeniem zakończył proces zapewniania kompatybilności i integracji systemu z platformą Kraken, będącą zapleczem technologicznym inteligentnych taryf firmy Octopus Energy.

