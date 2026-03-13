GoodWe укрепляет лидерство на рынке бытовых накопителей энергии ЕС c запуском первого в мире сертифицированного малошумного решения в Амстердаме

АМСТЕРДАМ, 13 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания GoodWe провела мероприятие по запуску продукта в Амстердаме, на котором представила свое новейшее комплексное решение для хранения энергии в жилых помещениях, серию ESA, предназначенную для удовлетворения растущего спроса на бóльшую автономность энергии среди европейских домовладельцев. Созданная на основе концепции «4S» – бесшумная, интеллектуальная, безопасная и простая — данная система объединяет в себе очень тихую работу, управление энергией на основе искусственного интеллекта, надежную безопасную конструкцию и упрощенную установку.

GoodWe was awarded the world-first Grade A low-noise performance certification for ESS by TÜV Rheinland

Отраслевые партнеры, монтажные организации и эксперты рынка собрались, чтобы обсудить меняющуюся роль хранилищ в энергетическом переходе Европы и растущее значение интегрированных и интеллектуальных решений для домашней энергетики, которые поддерживают более гибкую и отказоустойчивую энергосистему.

Ключевые моменты — новый этап энергетической трансформации

В своем программном докладе вице-президент GoodWe Инге Ван (Yingge Wang) описал энергетический сектор как вступающий в новый этап трансформации, представленный «электрификацией мобильности и отопления, быстрым ростом хранения энергии и слиянием возобновляемых источников энергии и цифрового интеллекта».

Он подчеркнул, что следующий шаг энергетического перехода заключается в интеграции производства, сетей, хранения и потребления посредством интеллектуального управления энергией, что позволяет большему количеству клиентов стать профессиональными потребителями энергии. Этот сдвиг обеспечивает бóльшую энергетическую независимость и более сильный контроль над расходами и поставками электроэнергии.

Новаторская жилищная энергетика в Европе

В портфеле компании формата «Генерация–Сеть–Нагрузка–Хранение–Интеллект» хранение является центральным элементом для поддержания генерации и потребления энергии и баланса сети.

Компания GoodWe была пионером на европейском рынке бытовых накопителей. В 2014 году компания запустила свой первый жилой гибридный инвертор серии ES и создала свой первый европейский центр послепродажного обслуживания в Нидерландах.

Сегодня емкость хранилищ региона продолжает стремительно расширяться. В Нидерландах общее количество установок стабильно растет, также как и количество устанавливаемых ежегодно систем, предоставляя значительные возможности для передовых решений в области хранения энергии в жилых помещениях.

4 «S» в одной системе накопления энергии

Во время мероприятия GoodWe подчеркнула, что серия ESA предназначена для интеллектуального, надежного и удобного использования энергии в доме.

Система работает при уровнях шума всего 30 дБ* за счет использования специальных малошумных вентиляторов, адаптации в режиме реального времени к условиям эксплуатации и сверхтихого режима, который может быть активирован пользователем. На данном мероприятии компания GoodWe получила первый в мире сертификат за низкий уровень шума класса A для ESS от TÜV Rheinland

Интегрированная с интеллектуальной платформой управления энергией GoodWe, система ESA оптимизирует зарядку и разрядку на основе солнечной генерации, бытового потребления и динамических тарифов на электроэнергию, что позволяет домовладельцам максимизировать собственное потребление и снизить затраты на электроэнергию.

Серия ESA сочетает в себе шестиуровневую архитектуру безопасности — от ячейки до уровня системы — с комплексными механизмами защиты и возможностью быстрого полного резервного энергоснабжения, обеспечивая надежное и бесперебойное электроснабжение домохозяйств даже во время отключения сети.

Благодаря надежному экстерьеру, съемным ручкам и разумному весу система складывается так же легко, как и конструктор LEGO. Система может быть установлена всего за 10 минут благодаря дизайну plug-and-play, представленному GoodWe на мероприятии.

Стратегическое партнерство для долгосрочного роста

GoodWe также подписала соглашения о стратегическом сотрудничестве с ключевыми игроками отрасли, включая Beebop, Frank Energie и Tibber. Данные партнерства направлены на укрепление сотрудничества в рамках жилой энергетической экосистемы, и сочетают в себе передовые технологии хранения с инновационными VPP-услугами, чтобы помочь домохозяйствам лучше управлять динамическими ценами на электроэнергию и ускорить внедрение интеллектуальной энергии.

Признание отрасли

Во время мероприятия EUPD Research наградила GoodWe сертификатом AA+ в категории Brand Leadership & Sustainability in Europe (2025/26), признав сильную репутацию компании на рынке и приверженность устойчивым энергетическим решениям.

«В будущем мы по-прежнему будем прислушиваться к рынку и стимулировать инновации», — отметила Инге Ван. «Мы стремимся дать возможность большему количеству клиентов стать профессиональными потребителями энергии».

*5~8 кВт, шум в рабочем состоянии до 30 дБ при температуре окружающей среды 25 °C

