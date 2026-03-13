GoodWe renforce sa position de leader sur le marché européen du stockage résidentiel de l'énergie en lançant la première solution certifiée silencieuse au monde à Amsterdam

AMSTERDAM, 13 mars 2026 /PRNewswire/ -- GoodWe a organisé un événement de lancement de produit à Amsterdam, pour présenter sa dernière solution de stockage d'énergie résidentielle tout-en-un, la série ESA, conçue pour répondre à la demande croissante d'une plus grande autonomie énergétique parmi les propriétaires européens. Axé sur le concept « 4S » - silencieux, smart, sûr et simple - le système intègre un fonctionnement ultra-silencieux, une gestion de l'énergie alimentée par l'IA, une conception robuste sur le plan de la sécurité et une installation simplifiée.

GoodWe was awarded the world-first Grade A low-noise performance certification for ESS by TÜV Rheinland

Les partenaires industriels, les installateurs et les experts du marché se sont réunis pour discuter de l'évolution du rôle du stockage dans la transition énergétique de l'Europe et de l'importance croissante des solutions énergétiques domestiques intégrées et intelligentes qui soutiennent un système électrique plus flexible et résilient.

Points essentiels du discours liminaire : une nouvelle étape de la transformation énergétique

Dans son discours liminaire, Yingge Wang, vice-président de GoodWe, a décrit le secteur de l'énergie comme entrant dans une nouvelle phase de transformation, représentée par « l'électrification de la mobilité et du chauffage, la croissance rapide du stockage de l'énergie, et la fusion des énergies renouvelables et de l'intelligence numérique ».

Il a souligné que la prochaine étape de la transition énergétique résidait dans l'intégration de la production, du réseau, du stockage et de la consommation grâce à une gestion intelligente de l'énergie, ce qui permettra à un plus grand nombre de clients de devenir des prosommateurs d'énergie. Cette évolution se traduit par une plus grande indépendance énergétique et un meilleur contrôle des coûts de l'électricité et de l'approvisionnement.

Pionnier de l'énergie résidentielle en Europe

Au sein du portefeuille génération-réseau-charge-stockage-intelligence de l'entreprise, le stockage est essentiel pour maintenir l'équilibre entre la production et la consommation d'énergie et le réseau.

GoodWe a été un pionnier sur le marché européen du stockage résidentiel. En 2014, l'entreprise a lancé son premier onduleur hybride résidentiel, la série ES, et a établi son premier centre de service après-vente européen aux Pays-Bas.

Aujourd'hui, la capacité de stockage de la région continue de s'accroître rapidement. Aux Pays-Bas, les installations cumulées et annuelles n'ont cessé de croître, ce qui offre des opportunités significatives pour les solutions de stockage résidentiel avancées.

4 « S » dans un système de stockage d'énergie

Au cours de l'événement, GoodWe a souligné que la série ESA était conçue pour offrir une expérience intelligente, fiable et conviviale en matière d'énergie domestique.

Le système fonctionne à des niveaux sonores aussi faibles que 30 dB*, grâce à des ventilateurs silencieux personnalisés, à une adaptation en temps réel aux conditions de fonctionnement et à un mode ultra-silencieux qui peut être activé par l'utilisateur. À cette occasion, GoodWe s'est vu décerner par le TÜV Rheinland la première certification de performance silencieuse de niveau A au monde pour l'ESS.

Intégré à la plateforme intelligente de gestion de l'énergie de GoodWe, le système ESA optimise la charge et la décharge en fonction de la production solaire, de la consommation domestique et des tarifs dynamiques de l'électricité, ce qui permet aux propriétaires de maximiser l'autoconsommation et de réduire les coûts de l'énergie.

La série ESA allie une architecture de sécurité à six niveaux - de la cellule au système - à des mécanismes de protection complets et une capacité de sauvegarde rapide, garantissant une alimentation électrique fiable et ininterrompue pour les ménages, même en cas de coupure du réseau.

Avec un extérieur robuste, des poignées amovibles et un poids raisonnable, le système s'empile aussi facilement que des legos. Le système peut être installé en 10 minutes seulement grâce à son design « plug-and-play », présenté par GoodWe lors de l'événement.

Un partenariat stratégique pour une croissance à long terme

GoodWe a également signé des accords de coopération stratégique avec des acteurs clés du secteur, notamment Beebop, Frank Energie et Tibber. Ces partenariats visent à renforcer la collaboration au sein de l'écosystème énergétique résidentiel, en associant une technologie de stockage avancée à des services VPP innovants afin d'aider les ménages à mieux gérer les prix dynamiques de l'électricité et d'accélérer l'adoption de l'énergie intelligente.

Reconnaissance de l'industrie

Au cours de l'événement, EUPD Research a décerné à GoodWe le certificat de catégorie AA+ pour le leadership de marque et la durabilité en Europe (2025/26), reconnaissant ainsi la solide réputation de l'entreprise sur le marché et son engagement en faveur des solutions énergétiques durables.

« À l'avenir, nous continuerons d'être à l'écoute du marché et de favoriser l'innovation », a déclaré Yingge Wang. « Nous sommes déterminés à permettre à davantage de clients de devenir des prosommateurs d'énergie. »

*5~8kW｜Bruit de fonctionnement aussi bas que 30dB à une température ambiante de 25°C

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2932731/GoodWe_awarded_world_first_Grade_A_low_noise_performance_certification_ESS_T_V.jpg