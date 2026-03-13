Spoločnosť GoodWe posilňuje vedúce postavenie na trhu so skladovaním energie pre domácnosti v EÚ uvedením prvého certifikovaného riešenia s nízkou hlučnosťou na svete v Amsterdame
Mar 13, 2026, 02:23 ET
AMSTERDAM, 13. marca 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť GoodWe usporiadala v Amsterdame podujatie na uvedenie produktu na trh, na ktorom predstavila svoje najnovšie komplexné riešenie na skladovanie energie pre domácnosti, rad ESA, ktorý je navrhnutý tak, aby uspokojil rastúci dopyt po väčšej energetickej autonómii medzi európskymi majiteľmi domov. Systém, zameraný na koncept „4S" – tichý, inteligentný, bezpečný a jednoduchý – integruje ultratichú prevádzku, hospodárenie s energiou s využitím umelej inteligencie, odolný bezpečnostný dizajn a zjednodušenú inštaláciu.
Priemyselní partneri, inštalační technici a odborníci na trhu sa zišli, aby diskutovali o vyvíjajúcej sa úlohe skladovania energie v európskej energetickej transformácii a rastúcom význame integrovaných a inteligentných riešení pre domácnosť, ktoré podporujú flexibilnejší a odolnejší energetický systém.
Hlavné body: nová etapa energetickej transformácie
Viceprezident spoločnosti GoodWe Yingge Wang vo svojom úvodnom prejave opísal energetický sektor ako vstup do novej fázy transformácie, ktorú predstavuje „elektrifikácia mobility a vykurovania, rýchly rast skladovania energie a fúzia obnoviteľnej energie a digitálnej inteligencie".
Zdôraznil, že ďalším krokom v energetickej transformácii je integrácia výroby, siete, skladovania a spotreby prostredníctvom inteligentného riadenia energie, čo umožní väčšiemu počtu zákazníkov stať sa výrobcami aj spotrebiteľmi energie v jednom. Táto zmena prináša väčšiu energetickú nezávislosť a silnejšiu kontrolu nad nákladmi na elektrinu a jej dodávkami.
Priekopník riešení pre energetiku domácností v Európe
V rámci portfólia spoločnosti výroba – sieť – spotreba – úložisko – inteligencia, je skladovanie energie kľúčové pre udržanie výroby a spotreby energie a rovnováhy v sieti.
Spoločnosť GoodWe je priekopníkom na európskom trhu so systémami skladovania energie pre domácnosti. V roku 2014 spoločnosť uviedla na trh svoj prvý hybridný invertor pre domácnosti, rad ES, a založila svoje prvé európske popredajné servisné stredisko v Holandsku.
V súčasnosti sa skladovacia kapacita regiónu naďalej rýchlo rozširuje. V Holandsku kumulatívny a ročný počet inštalácií neustále rastie, čo predstavuje významné príležitosti pre pokročilé riešenia skladovania energie pre domácnosti.
Štyri krát „S" v jednom systéme na skladovanie energie
Počas podujatia spoločnosť GoodWe zdôraznila, že rad ESA je navrhnutý tak, aby poskytoval inteligentný, spoľahlivý a užívateľsky prívetivý zážitok zo skladovanie energie v domácnosti.
Systém pracuje s hladinou hluku len 30 dB*, čo je podporované vlastnými tichými ventilátormi, prispôsobením sa prevádzkovým podmienkam v reálnom čase a ultratichým režimom, ktorý si môže aktivovať používateľ. Na podujatí získala spoločnosť GoodWe od spoločnosti TÜV Rheinland prvú certifikáciu výkonu s nízkou hlučnosťou triedy A pre rad ESS na svete.
Systém ESA, integrovaný s inteligentnou platformou pre hospodárenie s energiou od spoločnosti GoodWe, optimalizuje nabíjanie a vybíjanie na základe výroby solárnej energie, spotreby domácností a dynamických taríf elektriny, čo umožňuje majiteľom domov maximalizovať vlastnú spotrebu a znížiť náklady na energiu.
Rad ESA kombinuje šesťvrstvovú bezpečnostnú architektúru – od úrovne bunky až po systém – s komplexnými ochrannými mechanizmami a rýchlou funkciou úplného zálohovania, čím zabezpečuje spoľahlivé a neprerušované napájanie domácností aj počas výpadkov siete.
Vďaka odolnej vonkajšej konštrukcii, odnímateľným rukovätiam a primeranej hmotnosti sa systém skladá rovnako ľahko ako LEGO kocky. Systém je možné nainštalovať už za 10 minút vďaka dizajnu typu „plug-and-play", ktorý spoločnosť GoodWe predstavila počas podujatia.
Strategické partnerstvo pre dlhodobý rast
Spoločnosť GoodWe tiež podpísala dohody o strategickej spolupráci s kľúčovými hráčmi v odvetví, vrátane spoločností Beebop, Frank Energie a Tibber. Cieľom partnerstiev je posilniť spoluprácu v rámci ekosystému rezidenčnej energie, kombinovať pokročilú technológiu skladovania s inovatívnymi službami virtuálnej elektrárne, aby pomohli domácnostiam lepšie riadiť dynamické ceny elektriny a urýchliť zavádzanie inteligentnej energie.
Uznanie v odvetví
Počas podujatia spoločnosť EUPD Research udelila spoločnosti GoodWe certifikát kategórie AA+ za líderstvo značky a udržateľnosť v Európe (za obdobie rokov 2025/26), čím ocenila silnú reputáciu spoločnosti na trhu a jej záväzok k riešeniam v oblasti udržateľnej energie.
„Do budúcnosti budeme naďalej načúvať trhu a presadzovať inovácie," poznamenal Yingge Wang. „Zaviazali sme sa umožniť väčšiemu počtu zákazníkov, aby sa stali výrobcami aj spotrebiteľmi energie zároveň."
*5~8kW｜Prevádzková hlučnosť len 30 dB pri okolitej teplote 25 °C
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2932731/GoodWe_awarded_world_first_Grade_A_low_noise_performance_certification_ESS_T_V.jpg
