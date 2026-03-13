GoodWe umacnia pozycję lidera na unijnym rynku domowych systemów magazynowania energii, prezentując w Amsterdamie pierwsze na świecie certyfikowane rozwiązanie o niskim poziomie hałasu

AMSTERDAM, 13 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Firma GoodWe zorganizowała w Amsterdamie premierę, podczas której zaprezentowała najnowszą serię ESA obejmującą kompleksowe rozwiązania do magazynowania energii dla gospodarstw domowych, zaprojektowaną w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie europejskich właścicieli domów na większą niezależność energetyczną. System opiera się na koncepcji „4S" - silent, smart, secure i simple - i łączy w sobie wyjątkowo cichą pracę, zarządzanie energią oparte na sztucznej inteligencji, solidną konstrukcję zapewniającą bezpieczeństwo oraz uproszczony proces instalacji.

GoodWe was awarded the world-first Grade A low-noise performance certification for ESS by TÜV Rheinland

Partnerzy branżowi, instalatorzy i eksperci rynku spotkali się, aby omówić zmieniającą się rolę magazynowania energii w transformacji energetycznej Europy oraz rosnące znaczenie zintegrowanych i inteligentnych rozwiązań energetycznych dla gospodarstw domowych, które wspierają bardziej elastyczny i odporny system elektroenergetyczny.

Najważniejsze wnioski z wystąpienia inauguracyjnego: nowy etap transformacji energetycznej

W swoim wystąpieniu inauguracyjnym wiceprezes GoodWe Yingge Wang stwierdził, że sektor energetyczny wchodzi w nową fazę transformacji, którą charakteryzują „elektryfikacja transportu i ogrzewania, szybki rozwój magazynowania energii oraz połączenie odnawialnych źródeł energii z cyfrową inteligencją".

Podkreślił, że kolejnym krokiem transformacji energetycznej jest integracja wytwarzania energii, sieci, magazynowania i zużycia energii dzięki inteligentnemu zarządzaniu energią, co umożliwi większej liczbie odbiorców stanie się prosumentami energii. Taka zmiana zapewnia większą niezależność energetyczną i silniejszą kontrolę nad kosztami energii elektrycznej oraz jej dostawami.

Pionierskie rozwiązania dla domowej energetyki w Europie

W ramach portfolio Generation-Grid-Load-Storage-Intelligence firmy GoodWe magazynowanie energii odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu równowagi między wytwarzaniem i zużyciem energii oraz funkcjonowaniem sieci.

GoodWe jest pionierem na europejskim rynku domowych systemów magazynowania energii. W 2014 r. firma wprowadziła na rynek swój pierwszy hybrydowy falownik dla gospodarstw domowych z serii ES i utworzyła pierwsze europejskie centrum obsługi posprzedażowej w Holandii.

Obecnie zdolności magazynowania energii w regionie nadal szybko rosną. W Holandii łączna liczba instalacji i liczba instalacji realizowanych w ciągu roku systematycznie się zwiększa, co stwarza znaczące możliwości dla zaawansowanych domowych systemów magazynowania energii.

Cztery „S" w jednym systemie magazynowania energii

Podczas wydarzenia firma GoodWe podkreśliła, że seria ESA została zaprojektowana tak, aby zapewnić inteligentne, niezawodne i przyjazne dla użytkownika doświadczenie w zakresie domowego zarządzania energią.

Poziom hałasu generowanego przez system wynosi zaledwie 30 dB* dzięki zastosowaniu specjalnie zaprojektowanych wentylatorów o niskim poziomie hałasu, bieżącemu dostosowywaniu pracy do warunków eksploatacji oraz trybowi ultracichej pracy, który może zostać włączony przez użytkownika. Podczas wydarzenia firma GoodWe otrzymała od TÜV Rheinland pierwszy na świecie certyfikat klasy A potwierdzający niski poziom hałasu systemu magazynowania energii (ESS).

Zintegrowany z inteligentną platformą zarządzania energią GoodWe system ESA optymalizuje proces ładowania i rozładowywania w oparciu o produkcję energii słonecznej, zużycie energii w gospodarstwie domowym oraz dynamiczne taryfy energii elektrycznej, umożliwiając właścicielom domów maksymalne zwiększenie autokonsumpcji i ograniczenie kosztów energii.

Seria ESA łączy sześciowarstwową architekturę bezpieczeństwa - od poziomu ogniwa do poziomu całego systemu - z kompleksowymi mechanizmami ochrony i funkcją szybkiego pełnego zasilania rezerwowego, zapewniając gospodarstwom domowym niezawodne i nieprzerwane dostawy energii nawet podczas przerw w działaniu sieci.

Dzięki solidnej obudowie, zdejmowanym uchwytom i odpowiednio dobranej masie system można układać modułowo niczym klocki Lego. Dzięki konstrukcji typu plug-and-play instalacja systemu może zostać wykonana w zaledwie 10 minut - firma GoodWe przedstawiła to rozwiązanie podczas premiery.

Strategiczne partnerstwo na rzecz długoterminowego rozwoju

Firma GoodWe podpisała również strategiczne umowy o współpracy z kluczowymi uczestnikami rynku, w tym z firmami Beebop, Frank Energie i Tibber. Partnerstwa te mają na celu wzmocnienie współpracy w całym ekosystemie energetyki dla gospodarstw domowych, łącząc zaawansowaną technologię magazynowania energii z innowacyjnymi usługami wirtualnych elektrowni (VPP), aby pomóc gospodarstwom domowym lepiej zarządzać dynamicznymi cenami energii elektrycznej i przyspieszyć wdrażanie inteligentnych rozwiązań energetycznych.

Uznanie w branży

Podczas wydarzenia instytut EUPD Research przyznał firmie GoodWe certyfikat kategorii AA+ za przywództwo marki i zrównoważony rozwój w Europie (2025/26), doceniając silną pozycję rynkową przedsiębiorstwa oraz jego zaangażowanie w rozwój zrównoważonych rozwiązań energetycznych.

„Będziemy nadal wsłuchiwać się w potrzeby rynku i rozwijać innowacje - powiedział Yingge Wang. - Naszym celem jest umożliwienie coraz większej liczbie klientów stania się prosumentami energii".

*5-8 kW, poziom hałasu podczas pracy obniżony do 30 dB przy temperaturze otoczenia 25°C

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/2932731/GoodWe_awarded_world_first_Grade_A_low_noise_performance_certification_ESS_T_V.jpg