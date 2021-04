GoodWe poszerza ofertę swoich akumulatorów o nowe urządzenia z serii Lynx Home

Do sprzedaży trafią dwa różne rodzaje akumulatorów: Lynx Home S Series charakteryzujące się wysokim napięciem i Lynx Home U Series o niskim napięciu. Wspomniane urządzenia to kolejny dodatek do rosnącej liczby akcesoriów przeznaczonych do instalacji fotowoltaicznych, oferowanych przez spółkę GoodWe po jej debiucie giełdowym we wrześniu ubiegłego roku. W ostatnich latach spółka GoodWe, będąca już rynkowym liderem inwerterów akumulatorowych, zaczęła podbijać sektor akumulatorów i „inteligentnych" zastosowań energetycznych, poszerzając swoją ofertę produktów o akumulatory litowe. Dzięki temu GoodWe dysponuje obecnie kompleksową ofertą w zakresie magazynów energii.