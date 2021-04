Společnost GoodWe rozšířila svou řadu domácích baterií Lynx Home o nové produkty

Nově budou do prodeje zařazeny dva nové druhy baterií, a to vysokonapěťová řada Lynx Home S Series a nízkonapěťová řada Lynx Home U Series . Tyto nové položky se tak stávají součástí stále rostoucí nabídky fotovoltaického (PV) příslušenství firmy GoodWe po vstupu na burzu v září. V posledních letech se firma GoodWe, která je již jedničkou na trhu v oblasti fotovoltaických invertorů, vrhla do oblasti baterií a chytrých energetických aplikací a rozšiřuje svou nabídku o lithiové baterie. Díky tomu je tak firma GoodWe skutečně komplexním poskytovatelem řešení pro uchovávání energie.