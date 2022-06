Gotion High-Tech lança bateria semissólida e estação de recarga móvel em 11ª Conferência de Tecnologia

HEFEI, China, 2 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- De 27 a 28 de maio, a renomada fabricante chinesa de baterias, Gotion High-Tech, promoveu sua 11ª Conferência de Tecnologia. A empresa lançou vários produtos novos na conferência, incluindo a bateria de fluxo semissólida com densidade de energia de 360 Wh/kg, a tecnologia de troca de energia JTM+ Gotion, que recebeu o nome de Leishi, e a estação móvel de armazenamento e recarga inteligente EPLUS .

Baterias semissólidas serão incorporadas neste ano. Os modelos equipados com baterias semissólidas alcançarão até 160 kWh, com quilometragem de condução de 1.000 km e tempo de aceleração de apenas 3,9 segundos por 100 km. A empresa também desenvolveu uma amostra do protótipo de baterias NCM semissólidas com densidade de energia de 400 Wh/kg em laboratório. Essas baterias acelerarão a transição de baterias líquidas para baterias de fluxo semissólidas e, finalmente, complementarão as baterias sólidas por meio de inovação tecnológica de iteração de ânodo à base de silício, ânodo de metal de lítio e tecnologia pré-lítio.

Ao incluir a célula LFP, cuja densidade de energia é de 210 Wh/kg, em seu sistema JTM desenvolvido independentemente, e integrando-a à tecnologia de troca de energia Leishi da Gotion, a empresa entrou no campo da troca energética a fim de integrar recarregamento, troca de energia e armazenamento de baterias. Foram feitos pedidos em massa dos produtos que vão oferecer essa tecnologia e, em breve, eles serão listados no anúncio de catálogo de novos veículos emitido pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China.

A estação móvel de armazenamento e recarga inteligente EPLUS é o primeiro produto desenvolvido totalmente pela Gotion High-Tech no campo de armazenamento e recarga móvel para consumidores comuns. Ela oferece layouts fáceis para vários tipos de cenários, grande capacidade e alta potência, e é a melhor solução para integrar armazenamento e recarga nas cidades.

A Gotion continuará aprofundando sua cooperação com a Volkswagen. Existem mais de 100 membros na equipe de projeto conjunto da Volkswagen e da Gotion, cobrindo todas as áreas funcionais, como P&D de células, processo de fabricação, gestão de projetos, controle de qualidade e testes de desempenho. A Volkswagen assinou um acordo de compra com a Gotion High-Tech das baterias NCM e as células unificadas LFP desenvolvidas pela própria Gotion High-Tech.

Com o tema "manter a inovação e expandir globalmente", a conferência de tecnologia da Gotion de 2022 contou com 15 palestrantes e atraiu muitos especialistas e acadêmicos das principais instituições de pesquisa, faculdades e universidades do mundo todo.

FONTE Gotion High-tech

SOURCE Gotion High-tech