Gotion High-Tech lance une batterie semi-solide et une pile de recharge mobile lors de sa 11e conférence technologique

HEFEI, Chine, 2 juin 2022 /PRNewswire/ -- Gotion High-Tech, un fabricant renommé de batteries d'alimentation en Chine, a tenu sa 11e conférence technologique qui s'est déroulée du 27 au 28 mai. La société a lancé plusieurs nouveaux produits lors de la conférence, notamment la batterie semi-solide d'une densité de capacité de 360 Wh/kg, la technologie d'échange d'énergie JTM+ de Gotion nommée Leishi et la pile de charge intelligente de stockage d'énergie mobile EPLUS.

Les batteries semi-solides seront intégrées cette année. Pour les modèles équipés de batteries semi-solides, le bloc-batterie atteindra 160 kWh, avec une autonomie de 1 000 km et un temps d'accélération de seulement 3,9 s aux 100 km. La société a mis au point dans son laboratoire un échantillon prototype de batteries semi-solides nickel-manganèse-cobalt (NMC) d'une densité de capacité de 400 Wh/Kg. Cela accélérera la transition des batteries à électrolyte liquides vers les batteries semi-solide et complétera en fin de compte l'offre de batteries entièrement solides grâce à l'innovation technologique de l'itération des anodes à base de silicium, des anodes en métal lithium et de la technologie précédant le lithium.

En transportant la cellule lithium-fer-phosphate (LFP) d'une densité de capacité de 210 Wh/kg sur son système JTM élaboré indépendamment et en l'intégrant à la technologie d'échange d'énergie de Gotion appelée Leishi, la société est entrée dans le domaine de l'échange d'énergie pour réaliser l'intégration de la charge, de l'échange et du stockage des batteries. Les produits dotés de cette technologie ont fait l'objet de commandes massives et seront bientôt répertoriés dans l'annonce du catalogue des nouveaux véhicules publié par le ministère chinois de l'industrie et des technologies de l'information.

La pile de charge intelligente de stockage d'énergie mobile EPLUS est le premier produit mis au point par Gotion High-Tech dans le domaine du stockage et de la charge d'énergie mobile pour les consommateurs ordinaires. Le produit se caractérise par des configurations faciles, des scénarios multiples, une grande capacité et une puissance élevée, et constitue la meilleure solution pour l'intégration du stockage et de la recharge distribués dans les villes.

Gotion continuera de renforcer sa collaboration avec Volkswagen. L'équipe de projet conjointe de Volkswagen et de Gotion compte plus de 100 membres, couvrant tous les domaines fonctionnels tels que la recherche et le développement sur les cellules, le processus de fabrication, la gestion de projet, le contrôle de la qualité et les tests de rendement. Volkswagen a signé un accord d'achat avec Gotion High-Tech concernant ses batteries NMC et ses cellules unifiées LFP mises au point par ses soins.

Sur le thème « Soutenir l'innovation et se mondialiser », la conférence technologique Gotion 2022 a attiré de nombreux experts et universitaires des meilleures académies de recherche, des institutions de recherche, des collèges et des universités du monde entier, dont 15 académiciens, venus prononcer des discours.

SOURCE Gotion High-tech