Gotion High-tech y Edison Power Co. Ltd. han alcanzado un acuerdo de cooperación estratégica

Centrarse en las grandes baterías de almacenamiento y reciclaje, abrir el mercado japonés

TOKIO, 20 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- El 15 de marzo, Gotion High-tech y Edison Power Co., Ltd. firmaron un acuerdo de cooperación estratégica para desarrollar conjuntamente el mercado de las baterías de gran capacidad y el reciclaje en Japón, promover la popularización de las energías renovables e introducir las baterías de Gotion en el mercado japonés.

Con el desarrollo de las energías renovables en todo el mundo y la revisión de la Ley del Sector Eléctrico de Japón en mayo de 2022, el sector de las baterías de gran capacidad en Japón tiene nuevas oportunidades.

Edison Power's Vice President Chihiro Kotama (front left) and Gotion Global's Executive Vice President CHENG Qian (front right) signed the contract on behalf of both parties. Tosimasa Yamda , President of Edison Power (back left) and LI Zhen, Chairman of Gotion (back right) witness the signing.

Según el acuerdo, durante el periodo de cooperación, las dos empresas desarrollarán estrategias de mercado que respondan a las demandas del mercado, con un objetivo de ventas previsto de 1 GWh para el primer año, que aumentará a 2 GWh anuales a partir del segundo. Gotion High-tech suministrará células, módulos, BMS, etc., mientras que Edison Power Co., Ltd. se encargará de la gestión de clientes, los servicios EPC, el funcionamiento y mantenimiento del sistema de almacenamiento de energía y otros servicios relacionados con el mercado.

Además, Gotion es de tipo circular, desde la posesión de las minas de materia prima para las baterías de LFP (fosfato de hierro y litio) hasta el sistema de reciclaje posterior a la eliminación. Como empresa internacional responsable, Gotion High-tech también colaborará con Edison Power para establecer un sistema circular de reciclaje de baterías de almacenamiento en Japón.

Acerca de Gotion High-Tech

Empresa internacional de base tecnológica centrada en el desarrollo y la producción de baterías eléctricas. Con sede en Hefei, capital de la provincia de Anhui, la empresa salió a bolsa en mayo de 2015 como la primera empresa de baterías eléctricas de China en entrar en el mercado de capitales. Está especializada en nuevos negocios energéticos, como baterías para vehículos eléctricos, aplicaciones de almacenamiento de energía y equipos de transmisión y distribución, y cuenta con más de 14 bases de fabricación de baterías de tipo gigascale en todo el mundo. Nuestros cinco negocios basados en materiales para baterías abarcan toda la cadena de suministro de baterías, desde las fases iniciales hasta las finales, y Gotion también cuenta con un negocio de reciclaje de baterías.

Acerca de Edison Power

Edison Power es una empresa de soluciones de energías renovables que comenzó a desarrollar y fabricar sistemas de baterías de almacenamiento en el año 1991. Además del negocio de sistemas de baterías de almacenamiento, Edison Power está desarrollando un negocio de generación de energía solar, un negocio de generación de energía de biomasa, un negocio de producción de pellets de corteza y un negocio de energía solar compartida.

