Gra Left to Survive pojawia się w sklepie AppGallery w ogromnej promocji po nawiązaniu partnerstwa z Huawei

SHENZHEN, Chiny, 18 czerwca 2021 r. /PRNewswire/ -- Huawei nawiązał współpracę z czołowym rosyjskim wydawcą gier MY.GAMES i jego studiem Whalekit Studio, aby wprowadzić Left to Survive, strzelankę z udziałem zombie, do sklepu z aplikacjami AppGallery. Na etapie wdrażania gry do sklepu, zespół AppGallery zapewnił szerokie wsparcie techniczne w celu zintegrowania Huawei Mobile Services (HMS) Core z grą oraz wykorzystał swoje zasoby marketingowe do promocji premiery gry na platformie.