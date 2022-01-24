Green Coffee Company вносит $13,2 млн в рамках финансирования серии B

МЕДЕЛЬИН (Колумбия), 24 января 2022 г. /PRNewswire/ -- Green Coffee Company (GCC), подразделение группы компаний Legacy, с радостью сообщает о завершении раунда финансирования серии B, недавно увеличенного на 3,5 млн долл. США в связи с высоким спросом до 13,2 млн. На данный момент растущая быстрыми темпами база аккредитованных субъектов инвестиционной деятельности насчитывает более 220 частных инвесторов.

В перспективе Green Coffee Company будет приковывать к себе внимание как производитель кофе №1 во всей Колумбии. Привлечение такой крупной суммы от инвесторов не стало неожиданностью. Компания GCC использовала инвестиции с целью: 1) удвоить площадь своих ферм до 1900 гектаров (4700 акров), став вторым по величине производителем кофе в Колумбии, и 2) стать самым технологически развитым производителем кофе в Колумбии и, как ожидается, во всем мире.

3,5 млн долларов США в дополнение к первоначальным 9,6 млн в рамках серии B были привлечены всего за три недели через аккредитованных инвесторов компании. За последние шесть месяцев компания приняла на своих фермах в Сальгаре (Колумбия) десятки инвесторов и сподвижников этого бизнеса с целью их непосредственного ознакомления с достигнутым прогрессом. Компания GCC ввела в действие первое из двух новых предприятий по переработке кофе мирового класса, а ввод второго ожидается в I квартале 2022 года (см. здесь).

Green Coffee Company — консолидированная фермерская компания, специализирующаяся на производстве кофе. Штаб-квартира компании находится в США, а производственные предприятия — в Медельине (Колумбия). Ее инновационная бизнес-модель обеспечивает полный контроль над функционированием производственно-сбытовой цепи: от выращивания и переработки кофе до прямых поставок конечным потребителям. Комплексный подход компании GCC к ведению деятельности в кофейном секторе и целенаправленное внедрение передового опыта по защите окружающей среды не только обеспечивают долгосрочную рентабельность и устойчивость бизнеса, но и способствуют повышению качества кофе, производимого на фермах.

Для получения более подробной информации свяжитесь с управляющей компанией Legacy Group по эл. почте [email protected] или посетите веб-сайт https://legacy-group.co/.

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SOURCE Legacy Group