Společnost The Green Coffee Company získala v kole B 13,2 milionu dolarů, čímž se celkový investovaný kapitál zvýšil na 25 milionů dolarů a je na cestě k pozici největšího producenta kávy v Kolumbii

Do budoucna se společnost Green Coffee Company zaměří na upevnění své pozice největšího producenta kávy v celé Kolumbii. Cesta k úspěchu je poté, co společnost prošla tímto navýšením kapitálu, jasnější. Tuto investici využila k tomu, aby (1) zdvojnásobila rozlohu svých farem na 4 700 akrů a stala se tak druhým největším producentem kávy v Kolumbii a (2) aby se stala technologicky nejvyspělejším producentem kávy v Kolumbii a věříme, že i na celém světě.

Navýšení původní série B o 3,5 milionu dolarů na 9,6 milionu dolarů během pouhých tří týdnů vstřebali akreditovaní investoři společnosti. Během posledních šesti měsíců společnost přivítala na svých farmách v kolumbijském Salgaru desítky investorů a příznivců, aby se na vlastní oči přesvědčili o jejím pokroku. Již slavnostně otevřela první ze dvou nových špičkových závodů na zpracování kávy. To druhé by mělo být uvedeno do provozu v prvním čtvrtletí roku 2022 ( sledujte zde ).

The Green Coffee Company je konsolidovaná společnost zabývající se pěstováním kávy. Sídlí v USA a její provoz se odehrává v kolumbijském Medellínu. Inovativní obchodní model společnosti zajišťuje kompletní kontrolu nad dodavatelským řetězcem od pěstování přes zpracování až po přímý obchod s koncovými zákazníky. Komplexní přístup společnosti GCC k odvětví kávy a závazek dodržovat osvědčené ekologické postupy nejenže zajišťuje její dlouhodobou ziskovost a udržitelnost, ale také zlepšuje kvalitu kávy produkované na farmách.

